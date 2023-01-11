兩黨共識下 美國眾議院成立中國委員會

（德國之聲中文網）在民主黨和共和黨的共識下，美國眾議院在週二（1月10日）以 365 票贊成，65 票反對的壓倒性多數同意，將設立一個新的中國特別委員會，以應對中國對美國構成的多方面威脅。

美國CNBC報導，所有的共和黨眾議員和146名民主黨眾議員都投了贊成票。新的委員會將被稱為「美中戰略競爭眾議院特別委員會」。而根據決議，新委員會的權力主要是調查性的，而不是立法性的。它還將被賦予就其調查傳喚證人和舉行公開聽證會的管轄權。

共和黨黨內歷史性的眾議院議長席位之爭，在眾議院的攝像機前上演了一周後，中國委員會的投票為新任的共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），提供了一個難得的機會，實現真正的兩黨合作勝利。

這個委員會將有16名成員，包含9名共和黨人和7名民主黨人。它將由來自威斯康星州的共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）擔任主席，他是共和黨核心小組在中國問題上的主要發言人。

週二尚不清楚哪些民主黨人將加入該小組，因為隨著第 118 屆國會在新的共和黨多數席位下成形，兩黨的委員會分配仍然不穩定。

週二在眾議院發表講話時，加拉格爾引用了美國民主黨政府高級外交官的話，暗示了未來中國委員會的兩黨合作方式。

加拉格爾說，「正如國務卿布林肯（Antony Blinken）去年所說，中國是唯一有意重塑國際秩序的國家，並且越來越多地擁有這樣做的經濟、外交、軍事和技術力量」。

他說，該小組將揭露中共「破壞美國領導地位和美國主權的協調一致的全社會戰略，同時在兩黨基礎上與司法委員會合作，研究早就應該採取的常識性方法來對抗中共的侵略」。

美國福斯新聞（Fox news）則報導，麥卡錫週二表示，「我們花了幾十年時間通過了歡迎中國加入全球體系的政策」，麥卡錫說。「作為回報，中國輸出了壓迫、侵略和反美主義。今天，其軍事和經濟實力的增長，是以全世界的自由和民主為代價的」。

「它不是在本屆政府下開始的，但現任政府顯然使情況變得更糟」，他繼續說道，「它的政策削弱了我們的經濟，使我們更容易受到中共的威脅」。

「兩黨一致認為，相信共產中國的時代已經結束」，麥卡錫補充道。

（CNBC、FOX NEWS）

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