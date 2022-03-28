 兩韓局勢升溫 北韓核武恫嚇「摧毀」韓國軍隊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2022

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兩韓局勢升溫 北韓核武恫嚇「摧毀」韓國軍隊

朝鮮半島局勢再升溫，北韓領導人金正恩的胞妹金與正週二（5日）再度怒斥韓國「先發制人」的打擊說，並警告若遭挑釁，北韓的核力量將消滅韓國的常規部隊。同時，韓美達成共識，將針對北韓在聯合國安理會推動新決議。

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有專家認為，北韓可能會在未來幾個月加大賭注，在日本上空試飛導彈或恢復核爆試驗。

（德國之聲中文網）根據美聯社報導，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正週二（5日）再次透過聲明，怒斥韓國軍方的「先發制人」說，並祭出核武恫嚇警告表示，北韓若遭到挑釁，其核力量將消滅韓國的常規部隊。

這是金與正在短短三天之內，兩度重話批評韓國的先發制人說。

北韓近期頻頻試射導彈，3月底更恢復試射洲際彈道導彈。韓國國防部長徐旭上週五（1日）在訪問韓國戰略導彈司令部時表示，一旦發現北韓打算向韓國發射導彈，韓國有能力對北韓進行精確打擊，先發制人說引發北韓怒火。

金與正核武恫嚇

根據北韓官媒週二發表的一份聲明，金與正稱徐旭日前的先發制人言論是 「夢幻般的白日夢」和「一個瘋子的狂熱」。金與正強調，北韓並不希望朝鮮半島再次爆發戰爭。但她警告，如果韓國選擇先發制人或其他的攻擊，北韓將以核力量進行報復，使韓國軍隊「幾近徹底摧毀和毀滅。」

 「萬一（韓國）選擇與我們進行軍事對抗，我們的核戰鬥力將不可避免地履行其職責。我們將發動可怕的攻擊，（韓國）軍隊將不得不面對其悲慘的命運，幾乎被徹底摧毀和毀滅。」金與正在週二的最新聲明中表示。

Kim Yo-jong

金與正對韓國「先發制人」說發出強硬警告。

對於金與正的強硬聲明，韓國政府沒有立即作出回應。

上個週末的另一份聲明中，金與正曾稱徐旭為「垃圾一樣的傢伙」，並警告由於他的言論，韓國可能面臨「嚴重的威脅」。南韓對此曾低調回應，敦促平壤不要進一步加劇緊張局勢，並恢復對話。

北韓恐再試射施壓

金與正的強硬聲明，是在北韓今年加速進行武器試驗的緊張局勢下所發表，其中包括北韓於今年3月24日試射洲際彈道導彈。這是自2017年以來，北韓再次試射洲際導彈。

美聯社指出，面對北韓的導彈和核威脅，首爾長期以來都堅持「先發制人」的攻擊戰略，但由文在寅政府的官員公開討論此事，「非常不尋常」。一些專家認為，北韓可能會在未來幾個月加大賭注，在日本上空試飛導彈或恢復核爆試驗，以得到拜登政府的回應。

拜登政府正因俄羅斯入侵烏克蘭以及與中國的競爭加劇而困擾。美聯社指，金正恩重啟核武「邊緣政策」（指透過近乎發動戰爭使對方屈服），旨在向華盛頓施壓，迫使華盛頓接受朝鮮為核武國家，並取消破壞性的制裁。

美韓同意對北韓推動新決議

根據韓聯社報導，韓國和美國的高級核特使週一（4日）表態表示，針對北韓最近一系列彈道導彈發射，雙方同意將共同在聯合國安理會推動新決議。雙方也重申譴責北韓的導彈發射，嚴重違反聯合國安理會現有決議。

观看视频 01:08

什么事情 让金正恩如此兴奋？

美國的北韓問題特使金星容，以及南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk），雙方在4日會晤時針對朝鮮半島局勢交換看法。魯圭德表示，韓美重申「共同立場，即在保持強而有力的共同防禦態勢的同時，嚴厲打擊朝鮮的挑釁是很重要的。」

金星容並稱，「我們還同意，聯合國安全部門對北韓的這些升級行動做出強有力反應，有其重要性。我期待與魯大使及其團隊，以及他們在聯合國的同事合作，以尋求新的聯合國安理會決議。」

美國常駐聯合國代表托馬斯－格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）此前表示，美國將提出一項新的聯合國安理會決議，以加強對朝鮮的現有制裁。她在3月底時表示，「由於北韓日益危險的挑釁，美國將提出安理會第七章決議，以更新和加強制裁制度。」

韓國總統文在寅的任期將於今年5月結束，由保守派的尹錫悅出任。多數政治評論分析認為，尹錫悅於夏天就任後可能對平壤採取更強硬的態度。韓美對北韓試射導彈的制裁回應，中國態度將會如何也預料是接下來的國際焦點之一。

中國是平壤的主要盟友和經濟命脈，曾多次呼籲聯合國安理會放寬對北韓的制裁，理由是這對平民造成了經濟損失。

（美聯社、韓聯社）

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