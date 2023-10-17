兩瑞典人當街遭槍殺亡 比利時恐攻威脅升級

（德國之聲中文網）比利時布魯塞爾市中心在週一（10月16日）晚間7點左右發生槍擊案件，2名瑞典公民死亡，另有1人受傷。槍手在事發後逃離現場，截至目前仍未落網。比利時當局緊急喊停當晚舉辦的足球歐洲國家盃資格賽，並將首都的恐攻威脅等級提升至第4級的「極為嚴重」。檢方表示，當前尚無證據顯示這場疑似恐攻行動，與以色列及巴勒斯坦伊斯蘭極端主義組織「哈馬斯」之間的衝突有關聯。

布魯塞爾警察聚集在槍擊案現場

槍擊現場距離博杜安國王體育場（King Baudouin Stadium）僅5公里，此處當時正在舉辦由比利時對上瑞典的歐洲盃資格賽。警方在晚間7點後接獲通報，球賽也在中途宣布停賽。由於槍手尚未落網，超過3.5萬名球迷被要求留在球場內2.5個小時。分析：以色列地面進攻加沙只是時間問題

比媒報導：槍手高喊「真主至大」

比利時媒體公布的影片顯示，一名穿著橘色夾克的男子騎乘摩托車在路口連續開了5槍，接著跑進一棟建築物後再開2槍，離開建築物退後了幾步後又再度開槍。另有媒體引述目擊者說法稱，槍手在開槍前曾高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

超過3萬5000名球迷在體育場內等待警方通知

部分比利時媒體報導指出，2名受害者當時身穿瑞典國家隊的球衣。比利時首相德克羅（Alexander de Croo）也在社群平台X（原推特）上發文證實，2名遇害者為瑞典公民，並且已向瑞典首相表達哀悼。

比利時聯邦檢察官范·杜伊斯（Eric Van Duyse）表示，一名自稱為阿卜杜薩利姆·艾爾·吉拉尼（Abdesalem Al Guilani）的嫌犯在推特上發出一段影片，聲稱自己是恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamist State）的戰士，「我們愛那些愛我們的人，恨那些恨我們的人。我們為我們的宗教而生，為我們的宗教而死……你的兄弟以穆斯林之名報仇。目前為止，我已經殺了3名瑞典人」。」

死者國籍疑成犯案目標

范·杜伊斯指出，，2名死者的瑞典國籍被認為是槍手犯案的潛在動機。當時還有1名計程車司機受傷，所幸無生命危險。

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不過，有鑑於槍手當前仍下落不明，比利時檢警部門也呼籲居民留在室內直到威脅解除。范·杜伊斯未透露嫌犯可能藏匿的地點，也未公布涉案槍手是否僅有1人。警方發言人則拒絕公布關於槍擊案的其他具體細節。

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瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）在聲明中稱，所有仍在比利時的瑞典公民都將收到手機簡訊，呼籲國人保持警惕並遵守比利時當局的指示。瑞典司法部長斯特羅默（Gunnar Strommer）則說：「今晚我們從布魯塞爾收到了可怕的消息。政府辦公室和相關部門正在加緊作業，以獲取有關事件的更多資訊。」

今年8月，一名居住在瑞典的伊拉克難民公開焚燒古蘭經的事件，不僅引發瑞典與伊斯蘭國家間的緊張關係，更導致國家遭遇極端組織威脅。早前，瑞典已於8月將國家警報提升到第二級。

（綜合報導）

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