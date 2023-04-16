兩派領袖鬥爭 蘇丹內亂死傷慘重

（德國之聲中文網）蘇丹內亂持續蔓延，週一（4月17日）早上蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的空襲事件增加。軍隊和民兵兩派都希望奪得控制權，蘇丹內外交迫，民間社會也無力發聲。

德國促進公民和民主價值觀的基金會（ Friedrich-Ebert-Stiftung ）喀土穆辦事處負責人羅爾斯 (Christine Roehrs) 告訴DW，她和首都的所有其他居民一樣，經常可以感受到衝突就在身邊。

她說：「軍隊和快速支援部隊的據點都在市中心，所以這場權力鬥爭也在這裡進行，在一般人會去購物或上學的居民區，到處都能聽到戰鬥的聲音，整天都能聽到。」

這兩派分別是總司令布爾漢（Abdel-Fattah al-Burhan）指揮的蘇丹政府軍，以及他的副手達加洛（ Mohammed Hamdan Dagalo），又稱赫梅蒂（Hemeti），領導的快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）。

2021年蘇丹發生軍事政變後，蘇丹由布爾漢領導的所謂過渡主權委員會統治，赫梅蒂擔任副主席。目前的爭端是由安全部門改革談判所引發。 據媒體報導，爭論的焦點之一是準軍事部隊併入正規軍，但雙方談判未果。

羅爾斯說：「當聯盟有利於兩人的共同利益時，他們就會聯手，就像是2021年10月反對當時臨時政府的聯合政變。然而，現在兩人在軍隊和民兵之間未來關係的問題上利益分歧，前夥伴現在變成對手。」

被恐懼和貪婪束縛

德國蘇丹和南蘇丹論壇主席彼得 （Marina Peter）說，與此同時，布爾漢和赫梅蒂還是繼續保持某種聯繫，主因是害怕要對他們的行為負責。

彼得告訴DW：「兩人都有軍事背景，他們都是（前長期統治者）巴希爾 （Omar al-Bashir） 的門徒，儘管方式截然不同。」

布爾漢在軍隊中發展，而赫梅蒂則是部落民兵、準軍事組織「金戈威德」的指揮官，該組織殘酷鎮壓了以非洲為主的非阿拉伯叛軍和未捲入達爾富爾衝突中的平民，還作為僱傭軍被派往利比亞和也門的衝突現場。

彼得告訴DW：「民間社會希望追究他們兩人的責任：向赫梅蒂追究達爾富爾戰爭期間犯下的罪行，向布爾漢追究2019年反巴希爾起義期間犯下的罪行。他們都對此感到害怕。」

此外，這兩個競爭對手都想控制蘇丹豐富的自然資源。蘇丹大量的金礦引起俄羅斯的興趣，獨裁者巴希爾在2017年對俄羅斯總統普京說：「蘇丹可能成為俄羅斯通往非洲的關鍵。」

當時，根據美國財政部的說法，瓦格納集團掩護的俄羅斯公司M-Invest獲得了蘇丹礦山的採礦權，而M-Invest則和快速支援部隊持續合作至今。

其他國家在蘇丹也有不同利益。根據彼得的說法，埃及政府更支持布爾漢領導下的專制政府，4月初，兩國還進行了聯合軍演。同時，埃及也向蘇丹提供了人道援助，例如在去年夏天的特大洪水期間伸出援手。

另一方面，布爾漢的競爭對手赫梅蒂與厄立特里亞和埃塞俄比亞以及也門關係良好，他的部分民兵在這些國家很活躍。由於共同開採金礦，赫梅蒂也與莫斯科來往密切。

公民社會的無奈

羅爾斯說，以上的原因都解釋為何當前這場衝突如此激烈，布爾漢和赫梅蒂都在爭奪權力和影響力。她也強調，這場內亂有違蘇丹老百姓的意願。「他們都知道數百萬蘇丹人已經在2018年的革命中表達了他們支持民主，反對軍事統治。」

她表示，把這兩人的衝突稱為「內戰」是不正確的。「這絕不是一場內戰，而是兩個角色之間的權力鬥爭。畢竟，民間社會一直在努力推動民主改革，並為此繼續抗議。」

民主運動人士一直將軍隊和民兵視為通往和平與民主道路上的障礙，而現在更因為兩人私利造成嚴重死傷而雪上加霜。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。