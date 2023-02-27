「兩會」能成為中國經濟復甦的新契機嗎？

（德國之聲中文網）中國一年一度的「兩會」即將召開，加上日前中國解除了防疫限制，各方都關心「兩會」期間是否會推出經濟刺激措施。

中国今年的经济增长目标将在3月5日人大会议开始时宣布。据路透社报道，多名消息人士透露，中国对2023年的增长目标很有信心，目标可能最高达6%，在疫情后经济复苏的前景上提振投资者和消费者的信心。这表明，与2022年11月时相比，中国政策圈内的乐观情绪上升。

不过，也有學者認為，雖然中國1月和2月經濟數字表現亮眼，但「國進民退」的大趨勢恐怕不會輕易改變。

美國《華爾街日報》報導，中國經濟以反彈之勢拉開了兔年的序幕，如此開局表現提高了今年全球經濟實現更強勁增長的可能性，油價亦可能隨之走高。數據顯示，中國的經濟活動已連續第2個月大幅擴張，顯示出中國可能比預期更早的，擺脫先前疫情防控措施的影響。

本周三（3月1日）公布的中國2月中國採購經理人指數（PMI）表現強勁。中國官方製造業PMI和民間機構編制的財新製造業PMI都出現上漲，尤其前者達到52.6，高過50的榮枯線，為2012年以來單月最高。此外，中國的服務業、建築業、出口訂單和整體就業情況，也都出現大幅反彈。

但儘管如此，報導也說，即便中國經濟數據呈現出大幅反彈，但主要仍是和先前的數據比起來反差程度大所致，而且這是由於中國在2022年實施的防疫封控，給當時的經濟造成重創。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）估計，先前中國的疫情封控期間，中國家庭囤積了不少現金，推動中國家庭2022年的儲蓄率上升至33%的多年高點，比2019年新冠疫情前高出3個百分點。

此外，中國的大型工業企業和出口商也把錢存了起來。根據中國投資銀行中國國際金融股份有限公司（中金）的經濟學家分析，從2020年到2022年，大型工業企業，其中許多是國有企業，平均每年增加了1.1兆美元的流動資產，比新冠疫情暴發前的5年裡，每年增加的4,670億美元要高出一倍多。

學者：國進民退仍是大趨勢

但在1月和2月亮眼的經濟數字背後，中國經濟的長期發展方向，仍帶有隱憂。有學者就認為，雖然中國解除防疫後，經濟表現比其他國家亮眼，但若跟過去比較起來，現在的復甦程度仍然不夠。

中國華東師範大學企管系副教授陳弘信向德國之聲表示，中國1月和2月的經濟數據較好，主要是跟其他國家相較之下，確實是表現不錯，因為其他國家去年底就已經預期，未來大概會陷入2年左右的經濟衰退，可是中國並沒有這樣的問題。

他解讀，最近中國官方最近一直在喊「保經濟」，可目前沒有聽說「兩會」前後有什麼特別的經濟焦點。因此他擔心，「國進民退看不到轉向的信號」，而以現在的情況，雖然今年初以來經濟已經復甦，但如果政策方向沒有特殊的改變，對民營經濟領域的發展來說，長期而言前景還是不好。

他舉例，目前在中國房地產業的部分，都還是國有企業在拿地，而中國的醫療和教育產業，也都是國有的集團在持續的擴張。而現在電子，醫療，教育等產業，「民營的看起來都很慘」。他解釋，中國的民營企業多半是靠金融機構融資，很多公司維持得很辛苦，「但如果（一直）國進民退，那誰要融資（給你）？」。

瑞銀：經濟成長目標預計為5%

不過，金融界目前對於中國的經濟成長和復甦，仍偏向樂觀看待。台灣《中國時報》報導，瑞銀（UBS）亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，預計中國政府重申穩增長至關重要，政策定調積極寬鬆。

汪濤預計，北京會將今年經濟增長目標設定在5％左右，宏觀政策保持支持寬鬆基調，將一般公共預算赤字率小幅擴大至GDP的3％，地方專項債限額小幅擴大至3.7至3.8兆元，以及進一步放鬆房地產政策。

汪濤還說，中國當局預料將會恢復和擴大消費，將此政策擺在優先位置，尤其是住房改善、新能源汽車、養老服務、教育、醫療、文化、體育等服務，預計政策會繼續支持就業、家庭收入和消費信貸，破除阻礙消費復甦的因素，如放寬大城市的購車牌照限制等。

汪濤又預計，「兩會」保持「房住不炒」基調不變，但定調繼續明顯趨於寬鬆，房地產政策將進一步放鬆，以支持購房、特別是剛性和改善性住房需求，包括進一步降低房貸利率和首付比例，在更多高線城市放鬆限購政策，以及加大政策性銀行和商業銀行，對爛尾停工項目的信貸資金支持。

她預計，中國的房地產銷售會在未來幾個月在低位保持穩定，第2季後將反彈，不過全年房地產銷售可能仍較去年下跌3至8％。

她還提到，北京可能繼續呼籲快速發展數位經濟，為平台企業提供政策支持。另一方面，「兩會」應會強調安全性考量在產業政策中的重要性，科技創新政策應著眼關鍵核心技術和被「卡脖子」的零組件薄弱環節，實現自主可控和安全可靠。新能源、人工智慧、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣，也將獲更多政策支持。

《香港經濟日報》報導，中國建設銀行國際（建銀國際）發表報告指出，中國感染高峰期已過，經濟活動和居民生活回歸正軌，資料顯示居民出行和服務消費復甦。建銀國際預計2023年第1季度經濟增長將較上一季度出現較大反彈，全年經濟增速增至5.1%。不過，就業和居民收入修復尚需時日，對總體消費反彈的力度有所抑制。

此外，去年底的中共中央經濟工作會議，已明確2023年的經濟工作將突出穩增長，而對於即將召開的兩會，該行提醒外界可以特別關注的領域，包含財政政策和其他促消費，擴內需，穩外貿的宏觀政策，以及關於支持平台和民營經濟發展的行業政策。

（《華爾街日報》、《中國時報》、《香港經濟日報》、路透社）

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