兩會登場 專家：中國為習近平第三任期鋪路

（德國之聲中文網）中國的兩會於週五（3月4日）揭開序幕。今年的會議被俄羅斯入侵烏克蘭、中國經濟放緩和房地產低迷等議題籠罩。然而，專家預計中國的最高立法機構仍會在整個會議期間，將焦點放在經濟和社會問題。

兩會首先登場的是中國人大政協會議，預計在3月4日下午3點開幕，並於3月10日上午閉幕；中國全國人民代表大會則將於週六（3月5日）召開，約3,000名全國人民代表大會成員將聚集討論重要問題，比如：設定2022年國內生產總值增長目標、制定未來一年的經濟藍圖，同時慶祝政府在過去一年的成就。

台灣國立政治大學東亞所的所長王信賢在接受德國之聲訪問時表示：「人大的會議比較多還是集中在經濟、社會、農業與民生等議題上。其他涉外的或港澳台的議題都比較其次，因為人大本來就是一個政府的工作報告。在這報告中，中共一定會著重於過去一年他們做了哪些事，未來一年他們要做些什麼。」

雖然近日中國在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上，立場受到越來越多的國際關注，但王信賢認為，在全國人大的正式會議上，中國政府只會稍微帶過這件事。

他說：「對於這個事件，我認為它會宣示出中共的原則。兩會的本質是經濟、社會與農業相關的問題，這種比較重要的問題，雖然不會在兩會正式的會議中提，但會在下午外交部長的工作報告記者會中提出。」

至於與台灣相關議題，王信賢則認為北京可能會堅持它在1月份提出的「解決台灣問題總體方略」，所以大致對台策略在這次人大不會有太多改變。他告訴德國之聲：「在今年的會議中涉及台灣的部分，應該也是今年1月中國談的那些東西。我覺得不會有比較大的變化，比較大的政治宣示會放在20大。」

中國2022年的GDP目標可能為何？

據中國官媒《環球時報》英文網報導，國內生產總值增長和投資將是今年人大會議的重要議程。中國的經濟增長儘管在2021年第一季度達到18.3%，但在最後三個月降至4%。這個現象主要是受到了房地產低迷，以及持續受到中國「清零政策」影響的製造業。

通常情況下，中國會在總理李克強於全國人大會議發表工作報告時，透露當年的經濟增長目標。專家預測，中國2022年的國內生產總值增長目標可能訂在6%左右，因為這一結果將與中國地方政府設定的國內生產總值目標一致。今年，中國地方政府大致將國內生產總值目標設定在5.5%至7%之間。

2021年，中國將國內生產總值增長目標定為6%，但國內生產總值最終擴大到8.1%。

荷蘭國際集團（ING Group）大中華經濟師彭藹嬈在2月23日於該集團網站上發布的一篇文章中指出：「目前還不清楚中國政府是否會在工作報告中宣布2022年的國內生產總值增長目標，但由於它去年這樣做了，我們預計它今年還會這樣做。我認為2022年的目標可能是6%或6%以上，這與地方政府在準備兩會時所訂定的國內生產總值增長目標一致。」

彭藹嬈在接受德國之聲訪問時表示，制定國內生產總值增長目標對中國來說很重要，因為在中國2022年消費持續疲軟和房地產低迷的情況下，這個目標可以作為企業的指引。她說：「沒有這種指引的話，經濟實體可能會失去方向。」

「共同富裕」是否將主導人大議程？

在中國社交媒體上引起大量討論的另一個人大話題，是中國的「共同富裕」政策。過去一年，中國當局一直在宣揚這一政策，並開始於各領域實施相關舉措。據《環球時報》英文網本週的報導，「共同富裕」是中國社交媒體上與人大有關的三大熱門詞彙之一。

雖然這些措施的實施使中國一些巨頭公司，損失了數十億美元的價值，並遏制了包括娛樂和技術等行業的過度收入，但中國國家主席習近平堅持認為，「共同富裕」的主要目標是縮小日益擴大的貧富差距。

今年1月習近平在世界經濟論壇發表演說時說：「中國要實現共同富裕，但不是搞平均主義，而是要先把蛋糕做大，然後通過合理的制度安排，把蛋糕分好，水漲船高各得其所，讓發展成果更多更公平惠及全民。」

作為習近平對中國長期願景的一個重要部分，部分專家認為，「共同富裕 」肯定會在今年的全國人大會議上占據主導地位，觀看重點應該放在與「共同富裕」相關的政策細節。

中國獨立學者吳強告訴德國之聲：「目前我們看不到關於共同富裕的一個完整框架，似乎更多的是集中在兩個方面：其中一個是對於新富階級的打壓，另一個是擴大中間收入階層。然而，在目前經濟低迷跟國際孤立的困境下，實際上我們看不出當局有什麼有效的方案來擴大中間收入階層。」

他補充道，對中國中間收入階層來講，這次兩會在共同富裕綱領能否滿足他們的要求，這是一個很大的問題。他說：「我個人不認為這次兩會能實現這點，也許得到明年的兩會才能看到共同富裕有綱領性的東西出來。」

為習近平的第三任期鋪路？

籠罩這次全國人大會議的另一個主要議題是——中國國家主席習近平尋求前所未有的第三任國家主席任期。

在2018年取消中國國家主席的任期限制後，國際社會一直密切關注習近平在過去幾年，進一步鞏固其權力的舉動。雖然專家認為人大會議期間的討論，可能不會直接碰觸到這個問題，但他們說，會議期間做出的每一個決定，都將為習近平在今年秋天登場的二十大期間實現第三任期鋪路。

吳強告訴德國之聲：「這次人大會議本身是要服務於習近平連任。這次兩會是本屆政協的最後一次全會，要總結過去五年的工作，並為未來做一些展望，包含未來立法規劃，以及政治建議，以及討論一些重大問題。這些都是為習近平的連任起了很大的作用。」

王信賢則認為，習近平的第三任期將是今年全國人大的一個重要背景，因為它是過去一年一系列重大政治事件的一部分，這些事件旨在鞏固習近平在中國的權力。他說：「從去年的七一百年黨慶到去年11月的六中全會，以及這次冬季奧運還有兩會，這都是一連串重大的政治任務，以確保二十大的順利召開，以及以習近平為中心的領導及他的續任。」

作為強調中國治理模式的成功和優越性的重要場合，專家們認為，北京將利用人大會議來強調其「動態清零政策」的成功。

王信賢說：「當中國政府在全國人大會議上談論中國在過去一年的成就時，他們將強調中國在習近平領導下對抗新冠疫情的政策。我認為中國將繼續強調『動態清零』的重要性，因為他們認為這是一個反映中國比西方國家優越的模式。」

至於中國是否會考慮從「動態清零」逐漸轉向「與病毒共存」？王信賢認為中國在今年秋天的二十大之前，應該都不會考慮這麼做。他告訴德國之聲：「在二十大之前，中國不可能宣布與病毒共存，因為二十大是一個重要的政治任務，有任何閃失的話，中共都無法承受。所以我認為中共一定會在人大提到習近平帶領對抗疫情的狀況，但我不認為會提到與病毒共存。」

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