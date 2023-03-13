兩會後 拜登：盼盡快與習近平通話

（德國之聲中文網）美國總統拜登（Joe Biden）週一（3月13日）公佈與英國和澳大利亞的一項重大潛艇交易的細節後，表示他希望很快能與中國領導人習近平會談。

日前，媒體報導澳美英聯盟（AUKUS）為加強印太地區抵禦中國的能力，將向澳大利亞提供核動力潛艇。

13日，AUKUS的三國領導人按計劃在美國加州聖地亞哥會面時，拜登向媒體透露很快會與習近平通話，但當記者問他會否揭露何時將進行通話時，他則回答「不會」。

2月中旬，在中國「偵查氣球」飛越美國領空、使美中關係惡化時，拜登就曾表示希望就此事與習近平會談。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週在討論AUKUS時，亦曾表示「（此時國際上的劇烈）競爭需要對話和外交行動（來緩和）」，美國希望能與中國重建定期聯繫的管道，而拜登希望在中國一年一度的兩會結束、中國政府恢復工作後的某個時間點，與習近平通話。

此外，北京曾譴責AUKUS對澳潛艇交易是非法的核擴散行為。

拜登13日對此表示，此協議將有助於穩定印太地區安全，他不擔心中國會將此視為侵略：「我不覺得我們在挑戰任何人。」

蘇利文則透露，在過去的18個月間，美方「已就AUKUS（與中國）進行了溝通」，也曾詢問中國近期不斷提升核動力潛艇等軍事建設的意圖。

美國鼓勵習近平與澤連斯基通話

烏克蘭總統澤連斯基2月於俄烏戰爭一週年記者會上致詞

《華爾街日報》13日報導，習近平計劃與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）進行自俄烏戰爭以來的首次會談。報導稱，此次通話發生的時間點，很可能在習近平下週訪問莫斯科、會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）之後。

對此，蘇利文則透露，華盛頓一直藉公開及私下管道，鼓勵習近平與澤連斯基交談，以便他們聽到「俄方以外的說法」。

但他也補充，烏方尚未證實澤連斯基將與習近平通話。

（綜合報導）

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