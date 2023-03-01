兩會將召開 中國打擊金融業的享樂主義

（德國之聲中文網）中國一年一度的「兩會」將於本週召開，但消息指出，中國國家主席習近平將重建由黨中央領導的中央金融工作委員會，並打擊中國金融業和銀行家們的享樂主義。

然而「兩會」舉行前，根據彭博社報導，中國的銀行家們被告知要端正心態，清理他們「享樂主義」的生活方式，並要求他們停止照搬西方的方式。這些指示是中共中央紀律檢查委員會（中紀委），上週發表的一篇長達3500字評論的部分內容，這表明習近平將加強黨對金融體系的控制。

中紀委2月23日發表名為「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰」的評論指出，要破除「金融精英論」、「唯金錢論」、「西方看齊論」等錯誤思想，整治過分追求生活精緻化、品味高端化的享樂主義和奢靡之風，糾治金融業「潛規則」和不正之風，剷除破窗效應、法不責眾心理和攀比心態。

文章還強調，中紀委將嚴肅查處破壞政治紀律和政治規矩的問題，嚴肅懲處對黨不忠誠、不老實、陽奉陰違的「兩面派」、「兩面人」，和搞政治團伙、小圈子、利益集團的腐敗分子，清除黨內政治隱患。

中紀委這篇文章也說，未來中共將加大對影子股東、影子公司、「政商旋轉門」、「提前築巢」、「逃逸式辭職」等新型腐敗和隱性腐敗的查處力度，堅決斬斷權力與資本的勾連紐帶，在金融、央企領域形成懲治腐敗的有力震懾。

彭博社分析，這對習近平來說是一個關鍵時刻，因為他試圖控制60兆美元金融部門的風險，對資本外流實施更嚴格的控制，控制債務水平並排除風險行為，同時他又試圖恢復和管理與美國關係持續緊繃的經濟影響。

與此同時，中國金融業正因爲華興資本創辦人包凡的失蹤而風聲鶴唳。包凡在過去十年中監管了一些美國最大的科技交易。華興資本稱，包凡正在配合中國當局進行一項未指明的調查。此外，本週中國最高檢察院以涉嫌收受巨額賄賂、濫用職權和內幕交易等罪名，起訴招商銀行前行長田惠玉。

總部位於倫敦、專注於中國的研究公司伊諾多經濟（Enodo Economics）的首席經濟學家喬伊列娃（Diana Choyleva）說：「習近平仍然堅持一種經濟模式，即黨對經濟的各個方面，都擁有最終控制權。」

中共將重建金融工作委員會

路透社報導，兩位知情人士告訴路透社，習近平計劃重新組建中共中央金融工作委員會（CFWC，過去簡稱中央金融工委），該委員會將直接受黨中央領導。

知情人士說，恢復該委員會的決定可能會在兩會後公佈。全國人大將於週日開始會議，屆時將確認習近平選定的新一屆經濟領域官員名單。中國國務院新聞辦公室沒有立即回應路透社對該項傳聞的置評請求。

中央金融工委於1998年在前中國國家主席江澤民任期內引入，為黨在中央銀行和金融監管機構中發揮作用，但不影響它們的業務。它於2003年解散。

「如果中央金融工委真的複活，它將對金融體系產生強大的影響，包括在關鍵職位上進行人事任命」，倫敦國王學院中國和東亞商務資深講師孫新（Xin Sun音譯） 說。

「透過中央金融工委，習近平和他的盟友可以更快地進行改組，用對他們更忠誠的人取代剩餘的傳統技術官僚」，他說。

兩位消息人士稱，中央金融工委將由中共中央政治局7名常委中的其中一名成員領導。其中一位消息人士稱，分別即將上任的新總理李強、和新國務院常務副總理丁薛祥將競爭這個職位。

目前中國的金融部門包含中國人民銀行 （PBOC，即中國的央行）、中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）、中國證券監督管理委員會（證監會）等，而中國國務院的金融穩定與發展委員會，則處於金融管理機構的最高地位。這幾個機構都是政府機構，而不是黨組織。但根據研擬的新架構，黨將對經濟和監管機構起到指導作用。

英國經濟學人智庫的經濟學家徐天辰表示：「（這次）情況與第一次成立中央金融工委時大不相同」。因為在江澤民時代，官方媒體談到需要確保黨與政商責任的分離；在習近平的領導下，黨的作用則更為普遍。

「總的來說，最高領導層對金融領域的情況不是很滿意，問題與國有金融機構的政治立場有關」，徐天辰說。他指的是黨內高級官員的沮喪情緒，因為他們的指令沒有得到正確執行。

分析人士表示，如果中央金融工委重新獲得包括決定經濟政策方向在內的職權範圍，中國人民銀行可能會失去更多本已有限的獨立性。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示：「習近平始終希望透過直接向他匯報的黨委，獲得集中、垂直的權力，問題是，我們不知道中央金融工委是否會有制衡機制。」

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）表示，中央金融工委的重建，可能是監控房地產等行業出現的金融系統風險的更好方式。

「但這也可能導致政策取代一些市場力量，可能不利於金融自由化」，她說。

（彭博社、中共中紀委、路透社）

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