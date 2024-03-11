兩會「和統」基調不變 台官員：脅迫性加強

今年「兩會」上，中國對台論述該如何解讀，掀起各界討論。台灣國安局長蔡明彥認為，綜合研判近期局勢，中國對台正在進行「脅迫性的和統」。這是什麼意思？而對於金門翻船事件，他又有何分析？
（德國之聲中文網）中國「兩會」先後落幕，台灣國安局長蔡明彥週一（3月11日）赴立法院專案報告，稱現階段「沒有任何情資顯示，台海緊張情勢有持續升高」；若有「異常」，將「依照預應方案應處」，以維持台海穩定。
蔡明彥接受民進黨立委羅美玲質詢時，進一步指出：「台海安全情勢的因素非常非常多，這些綜合因素交雜之下，才會產生不同劇本的情境。」他重申台灣國安單位嚴密掌握局勢，並呼籲台灣民眾可以「放心」：「目前我們沒有看到台海戰事一觸即發的相關情資。」
專案報告前，蔡明彥接受媒體聯訪，也提出了對本屆兩會的觀察。他表示，在中國國家主席習近平的「強人領導」下，兩會僅是「行禮如儀」，只有政策宣示，無法發揮實質效用；針對兩岸議題，兩會「主要還是依照和平統一的路線，希望能夠反獨、促統、促融，跟反對外力的干涉」。
此前，中國國務院總理李強在兩會發表政府工作報告時，提及「統一」時省去了「和平」二字，有分析認為這顯示中國對台表述轉為強硬；不過，習近平隔天的發言仍然提及「和平統一」一詞，因此也有專家主張，中國對台政策未有顯著變化，不需過度解讀。
從兩會前後的對台論述看來，蔡明彥認為，中國當前對台進行的是「脅迫性的和統」，也就是仍以「和平統一」為政策路線基調，但在此基礎上，「對台灣的脅迫性有稍微加強力度……透過複合式的威脅來給台灣壓力」。
蔡明彥細數所謂「複合式的威脅」，包含政治滲透、經濟施壓、軍事恫嚇、資安與認知作戰等。此外，中國也增強了法律方面的作為，「炒作兩岸管轄權的爭議」，並「伺機操作統戰分化，形塑對中共有利的兩岸局勢」。
他還表示，中國近期透過種種軍事及「灰色地帶」手段，「在第一島鏈周邊強勢維權，並且積極對外擴張戰訓的場域，意圖改變印太地區的安全現狀」。
「他（中國）就是要讓台灣社會有一些對『武統』的想像空間或是恐懼，來達到他武力恫嚇的目的。」與此同時，中方也持續推出「促統、促融」方案，例如福建省提出「21條」惠台措施，並把金門、廈門之間的合作，「當成兩岸融合的示範區」。
蔡明彥說：「我們預判在520（台灣總統就職日）的前後，這樣子的『壓拉兩手策略』會持續進行，對台灣施壓，來影響新政府未來兩岸政策的走向。」
11日，蔡明彥亦被問及中國漁船在金門水域翻覆一事。他指出，所謂「三無船」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），對兩岸雙方都是取締重點，但這次中方特意把焦點「轉移到管轄權的爭議」，且不承認「禁限制水域」的存在；此外，使用「撞船」等名詞包裝，亦可看出政治意涵，且更重要目的是「虛無化」禁限制水域。
針對漁船翻覆案，兩岸進行十幾輪閉門會議，但最後協商未果，中國漁民家屬拒收台方慰問金，已於5日搭船返國。
中方的談判代表批評台方「毫無誠意」，後果要由民進黨政府負責；台灣陸委會8日則表示，雙方已充分表達立場、要求與期待，接下來等調查報告出爐，就會進入下一階段協商。
據台灣中央社報導，陸委會副主委詹志宏說：「除非雙方宣布說永遠不談了，否則沒有破局的問題。」他稱兩岸已有大致共識，「大陸也清楚台灣的訴求」，也就是尊重司法調查。台灣海委會主委管碧玲5日亦曾強調，「釐清真相」是最重要的關鍵，也才有共識的基礎。
此前，中國國台辦發言人朱鳳蓮曾批評管碧玲「隱瞞真相」。據台媒報導，中方在談判中要求領回遇難漁民遺體、被台灣扣押的船隻，並要求台灣海巡公開道歉；台方則認為，調查結果尚未出爐，加上事發地點為於台灣水域，若先道歉可能有損主權。
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