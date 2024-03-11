 兩會「和統」基調不變 台官員：脅迫性加強 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2024

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政治

兩會「和統」基調不變 台官員：脅迫性加強

今年「兩會」上，中國對台論述該如何解讀，掀起各界討論。台灣國安局長蔡明彥認為，綜合研判近期局勢，中國對台正在進行「脅迫性的和統」。這是什麼意思？而對於金門翻船事件，他又有何分析？

圖為去年4月，一群中國觀光客在福建省平潭島上，觀看一艘貨船駛過台灣海峽。（資料照）

圖為去年4月，一群中國觀光客在福建省平潭島上，觀看一艘貨船駛過台灣海峽。（資料照）

（德國之聲中文網）中國「兩會」先後落幕，台灣國安局長蔡明彥週一（3月11日）赴立法院專案報告，稱現階段「沒有任何情資顯示，台海緊張情勢有持續升高」；若有「異常」，將「依照預應方案應處」，以維持台海穩定。

蔡明彥接受民進黨立委羅美玲質詢時，進一步指出：「台海安全情勢的因素非常非常多，這些綜合因素交雜之下，才會產生不同劇本的情境。」他重申台灣國安單位嚴密掌握局勢，並呼籲台灣民眾可以「放心」：「目前我們沒有看到台海戰事一觸即發的相關情資。」

專案報告前，蔡明彥接受媒體聯訪，也提出了對本屆兩會的觀察。他表示，在中國國家主席習近平的「強人領導」下，兩會僅是「行禮如儀」，只有政策宣示，無法發揮實質效用；針對兩岸議題，兩會「主要還是依照和平統一的路線，希望能夠反獨、促統、促融，跟反對外力的干涉」。

此前，中國國務院總理李強在兩會發表政府工作報告時，提及「統一」時省去了「和平」二字，有分析認為這顯示中國對台表述轉為強硬；不過，習近平隔天的發言仍然提及「和平統一」一詞，因此也有專家主張，中國對台政策未有顯著變化，不需過度解讀。

  • 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

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    经济增长目标不变

    中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

  • 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。a | Tesla Fabrik in Shanghai

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    取消制造业外资准入限制

    政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

  • 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

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    国防预算与对台表述

    中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

  • 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

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    李尚福“已经不是”人大代表

    在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

  • 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

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    代表建议：产假延长至两年

    全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

  • 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

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    “一老一少”免费医疗？

    四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

  • 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

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    北京戒备森严

    据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

  • 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 共同营造良好的言论氛围。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。

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    “敏感”人士被监控

    两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。


「脅迫性的和平統一」路線

從兩會前後的對台論述看來，蔡明彥認為，中國當前對台進行的是「脅迫性的和統」，也就是仍以「和平統一」為政策路線基調，但在此基礎上，「對台灣的脅迫性有稍微加強力度……透過複合式的威脅來給台灣壓力」。

蔡明彥細數所謂「複合式的威脅」，包含政治滲透、經濟施壓、軍事恫嚇、資安與認知作戰等。此外，中國也增強了法律方面的作為，「炒作兩岸管轄權的爭議」，並「伺機操作統戰分化，形塑對中共有利的兩岸局勢」。

他還表示，中國近期透過種種軍事及「灰色地帶」手段，「在第一島鏈周邊強勢維權，並且積極對外擴張戰訓的場域，意圖改變印太地區的安全現狀」。

「他（中國）就是要讓台灣社會有一些對『武統』的想像空間或是恐懼，來達到他武力恫嚇的目的。」與此同時，中方也持續推出「促統、促融」方案，例如福建省提出「21條」惠台措施，並把金門、廈門之間的合作，「當成兩岸融合的示範區」。

蔡明彥說：「我們預判在520（台灣總統就職日）的前後，這樣子的『壓拉兩手策略』會持續進行，對台灣施壓，來影響新政府未來兩岸政策的走向。」

圖為金門大膽島上的心戰牆。

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延伸閱讀：中國海警船再「越界」 台灣：欲複製釣魚台模式

金門翻船案後續

11日，蔡明彥亦被問及中國漁船在金門水域翻覆一事。他指出，所謂「三無船」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），對兩岸雙方都是取締重點，但這次中方特意把焦點「轉移到管轄權的爭議」，且不承認「禁限制水域」的存在；此外，使用「撞船」等名詞包裝，亦可看出政治意涵，且更重要目的是「虛無化」禁限制水域。

記者手記：金門案後當地人的不安與淡定

針對漁船翻覆案，兩岸進行十幾輪閉門會議，但最後協商未果，中國漁民家屬拒收台方慰問金，已於5日搭船返國。

中方的談判代表批評台方「毫無誠意」，後果要由民進黨政府負責；台灣陸委會8日則表示，雙方已充分表達立場、要求與期待，接下來等調查報告出爐，就會進入下一階段協商。

據台灣中央社報導，陸委會副主委詹志宏說：「除非雙方宣布說永遠不談了，否則沒有破局的問題。」他稱兩岸已有大致共識，「大陸也清楚台灣的訴求」，也就是尊重司法調查。台灣海委會主委管碧玲5日亦曾強調，「釐清真相」是最重要的關鍵，也才有共識的基礎。

此前，中國國台辦發言人朱鳳蓮曾批評管碧玲「隱瞞真相」。據台媒報導，中方在談判中要求領回遇難漁民遺體、被台灣扣押的船隻，並要求台灣海巡公開道歉；台方則認為，調查結果尚未出爐，加上事發地點為於台灣水域，若先道歉可能有損主權。

圖為2月14日中國漁船在金門海域翻覆後，台灣海巡釋出的現場影像。（資料照）

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（綜合報導）

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