兩會前瞻：中國經濟怎麼救？

（德國之聲中文網）「兩會」（全國人大、政協會議）前夕，中國國家統計局3月1日發布數據，顯示今年2月的製造業採購經理人指數（PMI）為49.1，連續第5個月低於50的景氣指標。

2月29日，中共中央總書記習近平主持政治局會議，討論政府工作報告稿，再度強調「鞏固和增強經濟回升向好態勢」等說法。3月4日至5日，被形容為黨中央「橡皮圖章」的兩會將登場，中國國務院總理李強將首度發表工作報告，成為本屆的重頭戲。

事實上，中共中央去年12月的經濟工作會議提及「唱響中國經濟光明論」，已決定今年兩會的基調。會上也將公布眾所矚目的2024年中國國內生產總值（GDP）增長目標，但無論這個數字是多少，可能都難以扭轉外界近幾年來對中國經濟的信心低迷。

2024年中国两会有哪些看点 经济增长目标定多高？ 人大会议上《政府工作报告》如何确定经济增长目标是最大的关注点。路透社报导称，在去年的中共中央经济工作会议中，大多数参与者认可将2024经济成长目标设定在5%左右，与2023年一致。另外从地方两会的报道看，北京、上海、广州等一线城市，以及广东、江苏、山东、浙江等省今年的GDP成长目标均在5%-5.5%。

2024年中国两会有哪些看点 是否会推出支持经济的政策 在经济增长放缓、股市房市下滑的困境下，两会是否会出台相应政策挽回市场信心成为关注焦点。中金研究的专家简报指出，当务之急仍是扩需求、稳增长，以结构性改革推进高质量发展。因此财政政策在缓解房地产企业流动性压力、化解地方政府债务压力、支持消费等方面“发力的方式受到普遍关注”。

2024年中国两会有哪些看点 新外长人选“靴子”落地？ 自秦刚被免去外长职务后，中国的交部长外长一职，由中共中央外事办主任王毅暂时兼任。一段时间以来，海外媒体纷纷猜测，现任中共中央对外联络部长刘建超（图）将出任外长。这一人事任命可能在两会期间公布。此外，去年底获任命接替李尚福出任国防部长的董军，循例也尚待获得国务委员资格。

2024年中国两会有哪些看点 全球关注：中国国防预算 两会期间公布的新一年度中国国防预算，将受到全球关注。尽管面临经济增长放缓的压力，中国军费增长近两年来仍维持着每年7%的增幅，显示中国在2035年实现国防和军队现代化目标的决心。中国军费规模目前仅次美国，是世界第二。在目前经济下行，财政压力加大的情况下，中国国防支出是否仍能维持在高位，值得关注。

2024年中国两会有哪些看点 对台政策动向 从中国国家主席习近平在会议上的讲话、政府工作报告中的对台段落，以及总理记者会中可能涉及的问题等方面，可以观察到中国对台政策的一些动向。台湾媒体注意到，中国外长王毅1月在台湾大选后受访时提到，台独「必将受到历史和法律的严惩」，当中的「法律严惩」是什么？是为《反分裂国家法》制定《施行细则》，或是有涉台新法，在立法机构人大的会议上，或许会有答案。

2024年中国两会有哪些看点 延迟退休到65岁？ 有中国媒体报道，今年两会期间可能会公布推出延迟退休政策。《中国经营报》引述中国社科院世界社保研究中心的《中国养老金发展报告2023》指出，“延迟退休政策出台在即，65岁可能是调整后的最终结果”。专家建议采取“循序渐进、小步慢走’、男女趋向同龄的国际通行做法。鉴于中国目前青年失业率高，就业压力大，这一政策在民众中显然不受欢迎。



經濟增長目標

GDP能否「保五」，是判斷中國經濟表現的常見基準。據北京清大、中國科學院等中國的機構研判，今年中國GDP可增長約5%以上；北大國發院經濟學家姚洋接受中國媒體訪問時更主張，「今年經濟增速目標要訂得比去年高一些，建議訂到5.5%，釋放積極信號」。

海外學者對中國經濟的預期多半較低。位於台灣的中華經濟研究院專家王國臣向DW表示，今年估計中國經濟成長大約4.6%。「消費不會像去年這麼好，因為去年是在一個比較低的基期上反彈……進出口貿易的部分可能會稍微好轉，可是不會到明顯的反彈。」

對於投資能否「撐得住今年的GDP」，王國臣亦表示存疑。「如果政府的投資沒有大幅提升，外商也就會更趨保守，因為你的5%事實上是喊出來的……設在5%之後沒有實際的作為，那麼這個5%就是空的，所以我們會希望看到，在兩會的時候更大刀闊斧的一些財政支出。」

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心學者許成鋼更不看好今年的經濟成長，因為過去幾年的狀況並不容樂觀。「官方的報告是，2022年增長率是百分之3點幾，2023年是百分之5點幾；實際的情況是，2022年的增長是負的，2023年的增長幾乎是零……不到1%。」

許成鋼預期，今年北京會訂超過5%的GDP增長目標，但真實增長會低於3%。他向DW解釋，在中國經濟遭遇嚴峻困難之際，北京期盼電動車、鋰電池、太陽能板等「新三樣」，再加上人工智慧、半導體、生物醫藥領域，能夠成為新的經濟「增長點」。

然而，在他看來，「依靠這些東西來改變中國經濟的整體，是沒可能的」，因為即使高科技產業前景可期，當前對GDP的貢獻卻不高。相較之下，占中國GDP比例大的房地產業，一直在走下坡。

替房地產業「開藥方」？

房地產業原本是中國經濟支柱，一般估計其上下游產業鏈總計占中國GDP約兩成至三成。經歷了20年的擴張，中國房地產業如今債台高築，各地出現大量「爛尾樓」與賣不掉的空屋，房企在債務危機裡越陷越深。自2021年起，房企接連爆發違約，且今年恐怕會再有新一波「暴雷」潮。

這次兩會前夕，先是恆大集團1月底遭香港法院勒令清盤，接著碧桂園也在2月收到債權人的清盤呈請，這兩起重大事件進一步對產業前景蒙上陰影。本屆兩會的觀察重點之一，正在於官方針對房地產業將提出何種新的政策解藥，來「治療」中國經濟問題的一大源頭。

河南爛尾房項目殘局難收

近期各地「房企白名單」陸續公布，碧桂園亦稱有上百個建案項目名列其上。據官方規劃，「白名單」由地方政府擬定，提供給銀行，最後是否發放貸款仍交由銀行評估；有分析指，企業不保證能獲得融資，且即使得到資金，對於其龐大債務而言也是杯水車薪。另一方面，政府也透過降低首購的抵押貸款利率等措施，來降低買房門檻，但對房市的刺激效果亦不大。

台灣學者王國臣主張，政府應出手終結房地產業的惡性循環，因此他關注北京會否加大印鈔或發國債，「把房地產的負債全部收歸國有」，並且「由國家承諾把爛尾樓全部蓋完，否則現在誰敢買房子？」

海外中國經濟學家許成鋼則不認為這次兩會能提出真正有效的解決辦法；而此前北京開出的「藥方」，不僅僅是治標不治本，反而有如「癌症」一樣讓問題惡化。他認為，北京「很害怕金融危機」，因此以各種補貼方式替企業注資，阻止企業「資不抵債」而破產，但這只能起暫時作用，最後甚至「把企業的危機積累變成全經濟的危機」。

「面對這個病怎麼辦？是你拖著，一直把它拖下去呢，還是說你一次性把它解決了？」許成鋼指出，政府雖設法用行政手段暫時「凍結」了房地產的價格，阻止其大幅下降；但產品不降價更加賣不掉，企業沒有收入，「整個行業遇到的問題，就永遠得不到解決」。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 房企接连爆雷 中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 恒大资不抵债 中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



能否提振外資信心？

德國墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max J. Zenglein）向DW表示，今年的兩會預料是相當「乏味」的。「基本上他們會嘗試重新強調重回務實主義」，並提到私營部門、消費等面向，「就是大家想聽的那些話」；至於實際措施，可能不會跟過去有重大差異。

對外國企業來說，去年中國走出新冠疫情封控，很多公司對於在中國的業務前景相對樂觀，結果卻讓他們失望了。曾林認為，今年外企很可能再一次期待落空；除了要面對中國經濟成長的結構問題，當前中國的市場環境以本土企業優先的情形，都讓外企面臨更多挑戰。

國際媒體分析今年2月中國外匯管理局發布的數據指出，外國企業對中國的直接投資降到了30年來的低點。北京近期頻頻釋出欲加大力道吸引外資的訊號，強調「市場化、法治化、國際化一流營商環境」，但這些口號並未顯著收效。

台灣學者王國臣認為，從今年1月至今，中國政府的作為「並不足以讓外資覺得中國可以支撐住5%的經濟成長率」。換言之，他認為現階段還看不到中國政府的政策「決心」，要提振外商信心並不容易。

（DW記者李宥臻對此文有貢獻）

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