兩岸秀後援 世界各國站哪邊？

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與日本外務大臣林芳正，在柬埔寨出席東協外長會議期間舉行三邊戰略對話，於週五（8月5日）發表共同聲明。他們關注，中國近期的行動嚴重影響國際和平穩定，包括大型軍事演習。他們譴責中方發射彈道飛彈，加劇緊張關係及破壞區域穩定，敦促中國馬上停止軍演。

三國外長強調，他們致力於維護台灣海峽的和平穩定，希望用外方途徑避免誤判風險，重申「一中政策」和三國的基本立場不變。他們表示，美、澳、日三邊夥伴關係建立於不可動搖的共同價值觀和利益，在不訴諸武力的情況下解決爭端，以確保航行和空域自由。

而在同一天，中國外交部長王毅也於金邊東協會場舉行記者會。對於有指美方或正加大在台海一帶的軍事部署，王毅嚴正警告美國不要輕舉妄動，不要製造更大危機。他並批評民進黨上台後製造「兩個中國」和「一中一台」，稱：「這難道不是在明目張膽改變現狀嗎？如果孫中山先生泉下有知，也會指着蔡英文的鼻子，稱她為不肖子孫。」

台灣：歐美等逾40國聲援

代表美國、加拿大、德國、英國、法國、意大利和日本的七國集團（G7）已經發聲明， 稱中方「沒有理由利用一次訪問作為藉口，在台海進行咄咄逼人的軍事活動」，並強調七國議員的國際外訪都是正常和例行的。現在德國是G7的輪值主席國。歐盟和北約大體上跟隨了G7聲明的觀點，呼籲各方保持克制和冷靜。

日本是美國議長佩洛西亞洲之行的最後一站，她訪日期間正值中國於台海發動軍演。解放軍五枚飛彈落在日本專屬經濟區，令日本態度更加強硬。首相岸田文雄說與佩洛西會面期間，向對方表示「要求中國立即取消軍演」；中日外長在東協的會談也臨時告吹。

台灣外交部在週五表示，有超過40國的行政及立法部門聲援台灣，包括友邦和理念相近的友台國家，但新聞稿沒有詳列名單。台灣總統蔡英文上任以來，多國與台斷交轉投中國，現在只剩下14個邦交國，大部分位於中美洲和太平洋島國。其中最具份量、台灣唯一的歐洲邦交梵蒂岡，目前未有發聲。外界關注，這次台海危機會否引發新一波斷交潮。

台灣唯一的南美邦交國巴拉圭，總統馬利歐·阿布鐸·貝尼特斯（Mario Abdo Benítez）在8月4日發推文，寫道「在她遭受威脅的背景下，巴拉圭與中華民國（台灣）站在一起」。他表示，台灣人的民主價值是區內和世界的示例。巴拉圭副總統的推文譴責對任何國家使用武力，大力支持這個「65年的盟友、民主燈塔和巴拉圭肉類主要市場」。

中國：160多國支持

中國外交部發言人華春瑩在週五（8月5日）例行記者會上，回答官媒央視記者的提問時，以兩千多字數算「支持中國的聲音」，據中方統計已有160多國。華春瑩列舉的國家當中，措詞較強烈的有老撾、馬來西亞、津巴布韋、多米尼加、厄立特里亞等。

她引述馬來西亞總理對華特使表示，對方希望西方國家不要用雙重標準看待台灣和烏克蘭問題，「一方面呼籲尊重烏克蘭主權和領土完整，另一方面卻利用台灣來分裂中國」，馬來西亞稱這是「以民主為名干涉侵犯中國主權」。

老撾支持中國政府通過和平方式實現統一，指台灣是中國領土不可分割的一部分；津巴布韋指佩洛西訪問具攻擊性、挑釁性。華春瑩引述非洲國家厄立特里亞外交部的聲明：「在美國全球政策的缺陷和愚蠢愈發露骨之際，為強化遏制中國政策，美方炮製了佩洛西竄台挑釁性行動。......這只是美政府近年來在亞洲推行魯莽政策的延續，應遭到強烈譴責。」

歐洲方面，華春瑩稱盧森堡和塞浦路斯為中國的支持者，堅持一中政策。根據盧森堡RTL電視台報導，該國外交部長阿塞爾博恩（Jean Asselborn）表示，佩洛西訪台是一次「毫無必要的挑釁」，中美之間的互信會因此消失，「我們身處於一個分裂為中俄與美歐敵對的世界，這對全球發展都不好」。

台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争

俄羅斯外長拉夫羅夫在東協與王毅會面時說，俄方願同中方共同維護國際法、聯合國憲章的宗旨和原則，批評美國橫行霸道。王毅則讚賞俄方第一時間重申，堅定支持一個中國原則，反對侵犯中國領土完整的行徑。早前，俄羅斯「統一俄羅斯黨」最高委員會主席格雷茲洛夫也斥責，佩洛西訪台是對中國的公然挑釁。

韓國、新加坡態度曖昧？

佩洛西離開台灣後轉往韓國，但作為美國在東亞的重要盟友，韓國總統尹錫悅卻以休假為由沒有親自會見，只是以電話通話，但內容不及提台灣。在佩洛西的專機降落京畿道駐韓美軍空軍基地時，韓方甚至沒有派政府官員、外交部禮賓人員或國會議員接機，在場的只有美國駐韓大使以及軍官。韓方事後稱，是雙方協調後決定不接機。

才上任不久的韓國總統尹錫悅，被視為立場親美和反中，但有分析者認為，韓國這次接待佩洛西的反應是顧忌中方反應。韓國外長朴振將於下週初訪問中國，他和王毅8月9日將在青島會談，討論雙邊關係以及朝鮮半島、地區和國際熱點問題等，台海局勢或成為議程之一。

中方視新加坡為支持者，華春瑩引述新加坡外長維文稱，反對台獨和改變現狀的單邊行動。新加坡聯合早報則報導，維文以「危險時刻」形勢台灣局勢，他認為中美都不尋求衝突但政治原因導致雙方如今都須表態。新加坡一直被認為是區內的緩衝地帶，取態備受關注，它在兩岸議題上曾扮演重要角色，例如2015年的「習馬會」以及上世紀「辜汪會談」皆在新加坡舉行。

（綜合報導）

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