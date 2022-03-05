兩岸「烏克蘭美女」言論惹議 專家：突顯長久問題

（德國之聲中文網）俄羅斯入侵烏克蘭後不久，中國社交媒體平台上隨即出現許多關於「收留烏克蘭美女」的言論，在中國國內與海外引發了不少爭議。

根據香港與海外華文媒體報導中所引用的截圖，自2月24日起，部分中國網友在微博等社交媒體平台發文稱，自願收留「無家可歸」的烏克蘭朋友，但卻在文中強調「18至25歲女士優先」。其他貼文也可看到不少「收留無家可歸的烏克蘭小姊姊」、「烏克蘭美女來中國」等相關發言。

中國網媒「沸點」2月26日在微博上分享一段影片，當中在烏克蘭的中國留學生表示，「收留烏克蘭難民美女」的內容已被人翻譯並開始在當地流傳，並稱已有中國人在烏克蘭首都基輔因此遭路人潑水。一位在烏克蘭留學的張同學在該視頻中表示：「戰爭是很殘酷的，不要當成兒戲，它只是沒有發生在中國，不要調侃烏克蘭人民。每一個在戰爭中的家庭都是無辜的，包括那些士兵。」

影片下方出現不少贊同中國留學生論點的留言。一位叫「李威cxl」的網友認為，心術不正的人才會做出相關調侃；另一名叫「雲弦秋月16133」的網友寫道：「說什麼收留烏克蘭美女的調侃話的大多數都是一些下半身思考的無賴，這信不得的。但我們也是真的希望烏克蘭人民安全。」

部分觀察認為，相關內容反映了中國社會中，部分男性仍秉持「男性主義」與「物化女性」的想法。目前在美國芝加哥大學人權中心擔任客座教授的中國維權律師滕彪告訴德國之聲：「在俄羅斯侵略烏克蘭的過程中，中國社媒上出現這樣的言論，網絡沒有及時清理，導致它不斷氾濫。有一些素質非常低劣的網絡流氓，他們背後那種男權主義的想法完全沒有掩蓋地表現出來。」

「人權觀察」（Human Rights Watch）的資深中國研究員王亞秋則向德國之聲表示，其實在俄羅斯入侵烏克蘭之前，中國便一直有「烏克蘭美女」的相關討論。2016年有中國媒體報導，中國河南農村男子陳宣宣透過翻譯軟體，和名為「阿廖娜」的烏克蘭女子相識，並在兩個多月後便結婚。

早在2019年，「烏克蘭嫁不出去的漂亮女孩泛濫成災，急需中國單身男人前去解救」這樣的不明說詞，也以可觀的數量出現在中國媒體網絡上。從此觀察可以發現，烏克蘭女性婚遷中國、中國男性「收留」迎娶的有關言論，在中國一直存在。

王亞秋說，只是這次因俄羅斯入侵烏克蘭，才讓整個現象進一步加重。

台灣網友也物化烏克蘭女性

事實上，在網絡發文惡意調侃烏克蘭女性的事件並非只發生於中國。2月23日，一名台灣網友以「台男可以開始存錢取烏克蘭女了嗎？」為題，在台灣的網絡社群PTT發文，稱一旦俄羅斯與烏克蘭的戰爭開打，屆時便能娶來台避難的烏克蘭女性回家，並強調「肯定可以生個2胎以上，還能搶救生育率，大家是否要存錢娶烏克蘭女了？」

此外，還有網友以「​​一百萬認養烏克蘭美女大家要嗎」、「烏俄戰爭能更便宜地娶到烏克蘭美女嗎」與「是時候開放烏克蘭妹子進來了吧」等內容發文。

兩岸網友物化烏克蘭女性的言論受到關注。對此，中國網信辦2月27日特別轉發了中國海峽研究所理事長雷希穎的一篇微博文章，該文以「台灣與疆獨勢力煽動涉烏克蘭惡俗言論」為題，引用了聲稱為「台灣帳號」在社交網絡上發表調侃烏克蘭女性的貼文。

該文強調，中國出現冒犯烏克蘭女性的言論，是台灣與「疆獨」勢力聯手，並透過「大陸輿論場」配合，讓「涉烏克蘭惡俗言論」成為俄烏衝突中「異軍突起的重大負面輿論」。

中國社媒與官方啟動審查機制

相關爭議出現後，中國社交平台的微博、微信與抖音上月底（2月）紛紛開始審查與封鎖相關的影片與文章。其中，抖音稱已處理了6,400支違規影片，並中斷1,620次不當直播；微信則是呼籲其用戶在關注國際熱點時，合理參與討論。

另一方面，微博的網絡管理員則是在3月5日又透過官方帳號發文表示，該站已加大對「烏克蘭美女」等低俗惡搞、調侃戰爭的不良言論展開治理，同時對相關內容進行了溯源核實。

微博官方聲明寫道：「站方依據《微博社區公約》，對其中轉發傳播量最高的@清劃大學博士生 @吃土少女風格紀 以及4個故意蹭熱度、博眼球的營銷號，視程度予以禁言180天至關閉賬號的處理，對1,000余個普通違規帳號，視程度採取禁言7天至30天的處罰。」

中國社交平台紛紛出手懲罰相關帳號，中國網信辦2月26日先是透過官方微信帳號發文，呼籲中國網友不要發佈虛假訊息，以及與「烏克蘭美女來中國」相關的「惡俗調侃內容」，因為這些內容「挑撥公眾情緒，給網絡空間造成極大的負面影響」。

審查背後仍是政治目的

王亞秋認為，中國政府進行言論審查時，大多仍是以政治目的為主，但為了顯現目的並非刪除反政府的言論，所以會透過審查「反低俗、反黃色與反暴力」的言論做包裝。她告訴德國之聲：「過去中國政府一直都是說反低俗、反暴力與反歧視，但到網路上面一看，中國女權主義者的帳號全被刪除，然後 #MeToo 的內容也被禁了，但反女權的仇恨言論卻未刪。它一直表面上冠冕堂皇地說要反低俗與反暴力，但主要還是要禁止反對政府與禁止所有獨立於政府的言論與活動。」

滕彪則表示，在這起「烏克蘭美女」事件中，中國政府一直是到海外輿論開始關注相關話題後，才開始處理，這起事件對中國的形象造成很大的影響。他說：「中國政府實際上非常要面子的，它首先關注的當然就是中國共產黨與政府的形象。這起事件雖然主要是一些網民的言論，但也會間接影響中國政府的形象。中國政府若不加以妥善處理，對中國政府的國際形象也是不利的。」

雖然從中國政府應對「烏克蘭女子」事件的方式來看，中國政府似乎採取較為「被動」的方式在應對，但王亞秋指出，其實中國政府一般在監控與審查網絡活動時，也有積極主動的時候。她說：「中國政府有專門關注明星帳號的審查員，但即便中國主動審查網絡內容，仍然會有一些突發性的議題讓它們一時難以反應，所以才會有時出現較為『反動』的做法。」

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