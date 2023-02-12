兩岸交流破冰？專家：兩會料以促融為基調

中國放棄清零，三年新冠疫情解封，台海兩岸是否也將迎來「春暖花開」？在中國「兩會」登場之際，德國之聲採訪多位學者，分析北京如何在中美關係的框架下看待兩岸局勢，並以此為基礎，部署新一屆的對台人事。
（德國之聲中文網）本週六（3月4日）、週日（5日），中國將迎來「兩會」開幕，也就是全國政協、全國人大第十四屆的第一次會議。兩會上的工作報告雖會以經濟等內政議題為主，但在台灣政策上，中國領導階層演說會釋放何種信號、涉台人事如何布局，對兩岸關係又會帶來什麼影響，都是外界關注焦點。
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受DW採訪時說，今年兩會不太可能過於強化反台獨、反外部勢力的說法，而會更側重於「疫後交流」，也就是「軟」的面向。台灣中研院社會學研究所研究員林宗弘也告訴DW，中國對台應該還是會提起「硬」的部分，但可能「回過頭來強調要擴大交流」。
依中國共產黨的「以黨領政」原則，中共去年10月召開「二十大」會議，早已替今年政協、人大兩會設下了基調。二十大之後，中國對台政策標舉出「十個堅持」，再度確立「黨的政策優先，國家是跑腿的」。
林宗弘認為，跟二十大前的局勢相比，「兩會的調子會比較軟化」。近幾個月來，中國爆發「白紙運動」，北京優先應對疫情、經濟方面的國內議題，對外則放軟「戰狼」姿態，甚至拋出俄烏和平方案，「而不是說趁著俄烏繼續打，就要來攻打台灣」。面對兩岸關係，兩會基本上應該會朝「促融」的方向走，但未來也不排除因應情勢，再祭出貿易制裁、軍演等手段。
張五岳則強調，從「十個堅持」和去年8月新發布的台灣問題「白皮書」看來，中國是把「解決台灣問題」置於其國家發展、民族復興的框架內；至於統一的「歷史進程」，現仍處於早期的促進交流、「民主協商」階段。除非有劇變，否則中國近五年內不太可能完成統一，更「不會貿然解決台灣問題，來影響到國家的發展，影響到『民族偉大復興』」。
三年疫情解封，兩岸逐步恢復交流；與此同時，台灣也將迎來2024年大選，今年是關鍵的一年。澳洲國立大學政治學者宋文笛也告訴DW，北京從過去的經驗中學到了教訓，發現每到選戰之際，若試圖對台展現更強硬立場，經常會有反效果。「短期內，可以預期兩岸事務會更為穩定。」
「今年開春以來，我相信是春暖，但春暖不容易花開。」兩岸關係專家張五岳認為，當前兩岸關係有機遇，也有挑戰。
張五岳說，眼看台灣即將大選，現階段「北京的做法還是比較傾向單向式的」，雖樂見台灣民眾、學者赴中交流，但陸客、陸生赴台，卻還不容易恢復到疫情前的規模。此外，兩岸議題必定成為選戰攻防焦點，再加上其他外部因素，「這些都會造成新的變數」。
在中國眼裡，美國當然是「外部勢力」的重中之重。張五岳表示，太平洋的「大兩岸」仍高度制約台灣海峽的「小兩岸」，中國對台政策顯然也仍然重視美國的角色。近期台灣與美國國安高層頻繁互訪，中國當然深知這對中美關係、台海局勢都有影響。
「北京認為美國在打台灣牌，所以北京當然也會打俄羅斯牌，或者北韓牌。」美中雙方在「氣球事件」上寸步不讓，在張五岳看來是兩邊皆刻意「過度反應」，避免出釋放錯誤訊息。儘管如此，「美中關係基本上還是鬥而不破， 沒有意外的話，（美國務卿）布林肯在上半年還是會訪中」。
中國研究學者林宗弘表示，在中美關係的大格局之下，中國對於台美關係的進展「要打擊到什麼程度」、會不會使中美關係繼續惡化，這是未來應觀察的重點。
近年中國面對台美例行性的互動，已發展出相對應的行為：台美在貿易上有重大進展，中國便祭出農產品的貿易制裁；美國官員、議員訪台，或是美台軍方交流，中國便以武力恫嚇。林宗弘說，若未來台美再有關係進展，也不排除有台商「被迫要（對中國）宣誓效忠」；類似情形曾在過去台灣總統大選前上演，例如2012年，宏達電董事長王雪紅曾出面表態支持九二共識。
去年二十大，中國國家主席習近平的報告提及「安全」二字達91次；到了今年2月的二中全會，會後發布的公報則強調「深化黨和國家機構改革」。張五岳指出，這樣的官方論述，顯見中國在落實二十大「以安全建設為中心」的概念，要透過黨國的組織再造、人事布局，來強化「安全」。
組織再造方面，近期台港媒體有消息稱，中國國務院公安部、國安部可能改由黨中央直屬領導。
人事部署方面則幾乎已成定局；外界普遍預料，中國對台政策的最高決策單位，即「中共中央對台工作領導小組」，將由習近平（總書記）擔任組長，王滬寧（料擔任政協主席）任副組長，王毅（外事辦主任）當秘書長。
淡江大學專家張五岳認為，王毅身為歷屆外事辦主任唯一擔任過中台辦、國台辦主任的人，更了解台灣問題。至於王滬寧，此人有別於過去的政協主席，一方面在於他能精準掌握領導人的想法，一方面則因留學背景，而對美國了解更深。此外，王滬寧還擅長理論建構、戰略部署等「頂層設計」。
如此的定位，是否代表王滬寧會提出不同於一國兩制的新對台方針？對此，張五岳持保留看法，因為一國兩制對中國來說是統一之後的模式；統一之前，重要的還是在於推動所謂「民主協商」，也就是與台灣個別的統派政治人物或學者「探索統一的問題」，藉此取得正當性與合法性。
中研院學者林宗弘則說，王滬寧可能會「打造一個新詞彙」來替換、形容一國兩制，但無論如何，仍以二十大後的「十個堅持」為原則，「本質上不會改變」。此外，王滬寧對宣傳有重要影響力，此後中國在對台散播假訊息、分化盟邦的認知作戰方面，可能會有進一步發展。
政治大學東亞研究所所長王信賢告訴DW，當今整體環境已不同於鄧小平提「一國兩制」的80年代，且中國也深知一國兩制「在台灣沒市場」。「王滬寧對台論述不會揚旗『一國兩制』，因為它很多合理性的基礎就不在。......今年是大交流年，這是很確定的事，所以他們會透過交流、協商與統戰，這是變得更重要的。」
中國對台政策的領導班子，除了習近平、王滬寧、王毅等人之外，還有國台辦主任宋濤。外界預料，宋濤將成為政協副主席；此職位階較高，更有利於協調。澳洲國立大學政治學者宋文笛指出，宋濤與習近平的關係更好，這一點也會是關鍵，能促使北京推出更具連貫性的台灣政策，相較於先前的「戰狼外交」、過度訴諸武力威脅，反而「更能展現溫和姿態，且以和平統一為優先」。
自宋濤接掌國台辦至今，不但見了洪秀柱、夏立言等國民黨人，又接待佛光山住持等台灣宗教界人士。淡江大學專家張五岳點出宋濤的另一個特點：此人有大約二十年的福建工作經驗，之後才進入外事系統。宋濤曾任中聯部部長，處理中國與越南、古巴等共產國家的關係，「這比較像統戰工作，他跟傳統的外交官是不一樣的」。
今年兩會，領導階層工作報告預計仍以經濟民生為主軸。不過，兩會期間中國各領導人到政協各團組參與討論，是否發表涉台言論，仍然值得關注。
（William Yang 對本文亦有貢獻）
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