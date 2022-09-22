兩地強制集中隔離收費 中國輿論反彈

（德國之聲中文網）中國重慶及雲南兩部分地區本週先後公告，將針對因政府防疫而被強制集中隔離的民眾收取食宿等相關費用，若拒絕支付將追究法律責任。

根據中國多家媒體報導，中國共產黨重慶市長壽區委宣傳部的官方微信公眾號「長壽發布」週三（9月21日）發布一則落款時間為9月20日的通告。該通告指，「鑒於當前疫情防控形勢嚴峻復雜，為加強集中隔離點規範管」，經長壽區新冠肺炎疫情防控領導小組研究，決定對在長壽區集中隔離醫學觀察的人員，在集中隔離期間收取一定的食宿費用。」

根據該通告，自9月21日零時起，在重慶長壽區晏家二期公租房隔離點每人每天收費300元人民幣，含餐費60元；在隔離酒店，按徵用酒店協議的客房價格進行收取，餐費每人每天60元。入住時由所在隔離點（酒店）一次性進行預收，解除隔離時進行統一結算。

通告寫道，「為體現疫情防控人文關懷」符合部分條件人員可以申請減免隔離期間食宿費用，包括擁有長壽區戶籍人員、在該區實際工作並繳納社保的人員、在該區購房或實際居住並能提供居住證的人員、醫生、在該區就讀的學生等其他經認定可實行費用減免的人員。

除了重慶市長壽區，雲南省鎮雄縣也跟進類似政策。當地官方微信公眾號「微鎮雄」9月22日發布消息指，鎮雄縣融媒體中心日前自鎮雄縣新冠肺炎疫情防控指揮部獲悉，從9月21日零時起，鎮雄決定對所有新入住集中隔離場所人員實行收費管理。

在陽光留觀點、縣二院留觀點、五德養老院留觀點、赤水源集中隔離點，每人每天收取100元人民幣；在斯威特賓館、安曼賓館等城區集中隔離場所，每人每天150元；其餘各鄉鎮集中隔離場所，每人每天不收取超過150元。所有被隔離人員在入住時須現場一次性支付，且會開具發票。

重慶市長壽區與雲南省鎮雄縣兩地的通告接指，集中隔離人員若拒不支付費用、提交虛假證明材料等，將交由公安部門「依法依規追究法律責任。」

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



輿論反彈

兩地針對強制集中隔離民眾開始收費的消息傳出後，引發中國部分輿論反彈。「香港01」9月23日刊載一篇署名杭子牙的評論文章，質疑該政策是因地方財政出現困難才會出台。

文章寫道，「一般認為與疫情防控和經濟下行導致的財政困境密不可分」，過去三年的疫情與嚴密防控極大地增加了地方財政負擔，也嚴重影響經濟發展，再加上宏觀經濟環境不好，房地產等產業基本停滯，很多地方財政面臨極大壓力，並指「疫情防控是政府責任，把這個成本轉移到被隔離人員頭上，無論如何在道義上都是說不過去的。」

在中國社交平台微博上，帳號名為「葉艾茂」的中國網民發文表示，「隔離收費100-300元，小聲地替網友問問，到底是財政吃不消了，還是想把隔離做成生意？」。另一名帳號為「ZJK」的網民則批評，「說是搶錢也不為過，強買強賣。集中隔離並非自願」。帳號名為「以長黑迄」的網民則在有關新聞下方表示，「每人每天100，我一天還掙不到100」。

除了認為不合理，也有網民引述中國法律，質疑地方有關政策並不合法。中國將新冠肺炎納入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。根據該法第41條雖然規範，「對已經發生甲類傳染病病例的場所或者該場所內的特定區域的人員，所在地的縣級以上地方人民政府可以實施隔離措施」，但也寫明「在隔離期間，實施隔離措施的人民政府應當對被隔離人員提供生活保障。」

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

二十大在即「清零」繼續

中國官方持續堅持「動態清零」政策，尤其中共二十大即將於10月16日在北京召開，各地方當局的疫情防控壓力也跟著倍增。

根據中國國家衛健委官網，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團週四（22日）新增748宗本土確診病例（含627例無症狀感染者），黑龍江、西藏、四川、貴州等是確診人數最多的地區。

北京本月初爆發多所院校群聚感染，北京市政府11日宣布，凡進京者抵京後7日內不得聚餐、聚會，同時需3日2檢。根據北京市衛健委，北京22日新增2例本土確診病例（均為隔離觀察人員），無新增疑似病例和無症狀感染者。

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