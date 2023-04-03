全面禁止TikTok　美国蒙大拿州先行一步

（德国之声中文网） 美国蒙大拿州众议院通过了一项禁止中国企业开发的社交媒体应用TikTok的法案。如果蒙大拿州的州长签署该法案，禁令将于2024年1月生效。新规定将禁止应用商店提供该应用，而TikTok将不能在美国这个西北部州运营公司。已经在设备上安装该应用的用户不受影响。蒙大拿州是第一个通过如此广泛法案的州。德新社在报道中指出，州长签署法案的可能性很大。

美国金融媒体《华尔街时报》就此报道称：蒙大拿州议员周五批准了一项在全州范围内禁止TikTok的首个此类法案，为未来的法庭斗争创造了条件，这可能会决定这一受欢迎的中国所有的社交媒体应用程序在美国的命运。

报道称，蒙大拿州众议院以54比43的投票结果通过，将该法案提交给州长吉安福特(Greg Gianforte)签署。禁令将于2024年1月1日生效，并将对违反的任何实体处以每次1万美元的罚款。目前还不清楚该法案的某些内容将如何执行。但该州州长发言人曾指出，吉安福特此前已禁止在政府发放的设备上使用TikTok，并敦促州立大学系统也这样做。

在美国，隶属于中国互联网巨头字节跳动的TikTok越来越受到政治压力。拜登政府已经禁止政府员工在手机上使用这款应用。背后的担忧是，中国当局和情报机构可能通过TikTok收集有关美国人的信息，并可能对其施加政治影响。3月底，TikTok首席执行官周受资因此在美国国会出席了听证。遭遇了共和党和民主党议员的不信任和拒绝态度。

批评的声音

中国互联网企业字节跳动旗下的海外版“抖音”——TikTok拥有超过10亿用户，是在西方国家最成功的在社媒视频平台之一，而且不是来自美国。该公司否认了所有指控，并强调，他们不认为自己是中国公司的子公司。字节跳动60%的股权由西方投资者持有，公司总部位于加勒比海的开曼群岛。批评者反驳说，尽管中国创始人所占股份为20%，但由于拥有更多的投票权，他们仍可以实际控制字节跳动公司。而且该公司在北京设有大型总部。

在蒙大拿州众议院投票后，美国有线电视新闻网援引一名TikTok发言人的话说，他们的公司将继续为该州的用户和创意人士争取权益。包括美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)在内的批评者指出，该法案相当于审查制度，侵犯了美国公民受宪法第一修正案保护的言论自由权。

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