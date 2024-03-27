 全面松绑限制 中国房地产才能恢复元气？ | 经济 | DW | 27.03.2024

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经济

全面松绑限制 中国房地产才能恢复元气？

如何能让中国的房地产真正恢复繁荣？太盟投资集团执行董事长单伟建表示，中国房地产尚未转危为安，政府应该全面松绑限制，让市场恢复自我调节。在此前几天，中国央行行长潘功胜曾表示“房地产市场已出现一些积极信号”。

资料图片：南京一处住宅区

资料图片：南京一处住宅区

（德国之声中文网）太盟投资集团（PAG）执行董事长单伟建本周二（3月26日）发出呼吁，建议中国放松房地产抑制政策，恢复市场自我调节的功能。此前，中国央行行长潘功胜曾表示“房地产市场已出现一些积极信号”。彭博社报道，单伟建认为，中国房地产市场尚未转危为安，在发送给彭博社的一封电子邮件，他指出：“当市场发展过于缓慢时，目前的限购措施就会雪上加霜。”他补充说，尽管政府已经放宽措施，“但现在是全面松绑的时候了。”

单伟建还以香港为例，表示政府取消限制以刺激房地产市场之后，房产交易快速复苏。今年二月，香港取消了所有的额外印花税，其中包括购置第二套房产以及两年内销售住房的印花税。多家房地产开发及中介机构表示，受中国大陆房地产债务危机及经济前景不确定性的影响，大量来自内地的买家正在涌入香港楼市。房地产公司估计，目前香港新房销售中，中国大陆买家的占比高达20%至30%。

中国央行行长潘功胜3月25日出席中国发展高层论坛2024年年会时称，房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。根据财新网，他还表示，中国经济保持回升向好态势，有能力实现全年5%左右的预期增长目标

  • 中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    房企接连爆雷

    中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • 中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    恒大资不抵债

    中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • 中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施认房不认贷政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

  • 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

  • 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


中国房地产市场近几年持续低迷，不仅拖累经济增长，也导致消费者信息不足。3月初的两会期间，中国住房及城乡建设部部长倪虹曾表示，目前房地产市场正在调整，稳定市场的任务依然艰巨，不过他补充说到，从国家城镇化的发展过程来看，房地产仍有很大潜力和空间。为了提振疲弱的楼市，政府也采取了多项刺激措施，包括允许部分城市下调首套住房贷款利率、对卖房一年内再买房者给予退税优惠等等。本周，北京再出台新规，废止“离异3年内不得京内购房”的限购政策。这也引起了大批网民的热议和吐槽，有网友说“就连北京的房子都卖不动了？”也有人说“你不买，我不买，明天还能降200”，也有网友写道“那把婚姻冷静期也取消了”，有人写道“我们能有啥看法？想买的时候不让买，不想买的时候又拼命鼓动买。就像想生的时候不让生，不想生了又天天画饼让人生一生二生三。”还有一些人感叹道“北京都要救市了”。

彭博社指出，知名投资人单伟建仍然看好中国楼市，他援引安信证券首席经济学家高善文 1 月份的研究报告称，中国去年的二手房销售依然强劲，凸显了消费者需求。他还引用中国统计局的数据表示，根据过去三十年的统计，中国商业化住宅空间达到了144亿平方米，人均平均生活空间为41.76平方米，推算出只能容纳约3.45亿人。他表示，基于过去30年的建设速度，还需要120年的时间才能建造足够的住房来满足14亿人口的需求。

单伟建指出，房地产低迷也在削弱消费，人们“害怕或不想再消费了”。中国政府也因此应考虑取消购房限制。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

    中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



（综合报道）

 

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