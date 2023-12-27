全面中止兩岸ECFA？中方表明可能採取措施

（德國之聲中文網）在台灣2024年大選前不足20天，中國官方週三（12月27日）公開表明，如果台灣民進黨政府拒絕承認「九二共識」，可能會在先前關於石化業的措施外，再度對兩岸之間的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）和貿易做出更多限制。而中方此舉，也引發中國是否介入台灣大選之爭。

中國方面日前在12月中宣布，已終止對台灣12項石化產品的ECFA關稅減讓，引發各界猜測中方是否會有更進一步限制兩岸經貿的措施。而台灣陸委會稱這項動作是「政治操縱」，其目的是「介入台灣的選舉」（介選）。

對此，中國國台辦發言人陳斌華週三（12月27日）在國台辦例行記者會上強調，ECFA是兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的。與ECFA有關的任何問題，都可以在「九二共識」基礎上，透過兩岸協商予以妥善解決。

然而，陳斌華也說，台灣民進黨政府「拒不承認九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，是ECFA相關問題難以解決的根本原因。此外，中國國務院關稅稅則委員會也在12月21日公告中也明確表示，希望台灣採取有效措施，取消對大陸的貿易限制。

陳斌華指出，如果民進黨政府不改變作法，「繼續頑固堅持台獨立場，拒不悔改，我們支持相關部門依據規定採取進一步措施」。

陳斌華還說，民進黨上台前攻擊ECFA，上台後不僅拒不承認「九二共識」，還對中國變本加厲實行歧視性貿易限制政策，這是「既要享有ECFA的紅利，又違反ECFA和WTO相關規定」，因此才導致中國相關部門不得不中止ECFA部分產品的關稅減讓。

不過，由於國台辦22日宣布，台灣石斑魚將可有限度地恢復出口到中國大陸，讓外界對於中國的對台政策產生困惑。對此，陳斌華也在例行記者會上說，只要堅持九二共識、反對台獨，中方願意與台灣有關方面共同努力，在符合相關檢疫規定的前提下，為恢復台灣農漁產品出口到中國提供幫助。

陸委會：企圖介入台灣選舉

針對中方停止ECFA部分關稅減讓的問題，台灣陸委會副主委詹志宏21日指出，中國自4月以來採取一連串的舉措，不僅嚴重違反國際正常貿易的處理程序與慣例，「在所謂調查過程與公布的結果中，充滿不合理的說詞，扭曲兩岸互動的事實」。

陸委會要求中國當局，應立刻停止這些基於政治動機的操作舉措，「以免進一步片面傷害多年來雙方建立的良好經貿關係」。

另外，中國針對明年1月13日的台灣總統及立法委員選舉動作頻頻。陸委會也指出，中國當局一再利用各種手段「介選」，試圖影響台灣選民的投票行為。對此，陸委會再度提出嚴厲譴責，呼籲中國「不要再耗費徒勞無效的手段，也不要再進一步傷害兩岸關係，這些都是損人不利己的作為」。

國民黨：希望ECFA可以長存

台灣在野黨國民黨的大陸事務部主任林祖嘉則向DW表示，國民黨的立場是希望ECFA能夠「永遠持續下去」。針對中方調查認定台灣違反貿易壁壘、並決定對台部分產業實施貿易制裁，「我們很遺憾，不會希望看到這種結果」。

對於國民黨副主席、台灣前陸委會主委夏立言，在中方公布終止對台灣12項石化產品的ECFA關稅減讓之際訪問中國，與他同行的林祖嘉也強調，夏立言此行早在1個多月前就已安排好，主要是為了「關懷台商」、出席各地台協的成立30週年大會，而這些活動傳統上也都會邀請國民黨參加。

他說，ECFA的問題也是這次夏立言的訪問行中，中國各地台商關心的問題，但他澄清，國民黨的訪問團本次並未拜會中國政府，也沒有跟中國官方談任何政策，「我們一路上都是去看台商」，「就是跟台商座談，看看他們有什麼問題」。

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