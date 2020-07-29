全美27州收到不明种子 北京为中国邮政辩护

(德国之声中文网) 美国各地民众广泛收到来路不明的种子包裹，疑似寄自中国。当局敦促民众切勿种植，因为可能是对农作物和牲畜造成危害的侵入性物种。

根据民众以及美国当局在社交媒体上公布的图片，这些包裹通常由白色塑料袋或是黄色信封袋包装，标签上以中文写着「中国邮政」，并以中文标注内容物为「项链」、「玩具」、「耳塞」等。

不论包装标示为何，里面装着的却都是透明塑料密封袋装着的植物种子，不同包裹的种子大小、颜色各异。

这些包裹在美国各地掀起恐慌，根据《纽约时报》统计，全美至少27个州的相关单位都对民众提出警告，有一些农业局则明确指出接获民众通报。

事件也引起美国联邦政府农业部关注，当局警告民众切勿种植来路不明的种籽，也不要打开包装、或是随意弃置垃圾桶，否则若种子属于入侵物种，可能对生态环境与牲畜造成不可挽回的危害。

中国外交部: 「中国邮政」标签乃伪造

对此，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上回应指，植物种子属于万国邮联禁限寄规定范围，而「中国邮政严格执行万国邮联禁限规定，严禁收寄种子类物品」。

汪文斌称已经与中国邮政确认，这些邮件上标示的「中国邮政」面单属于伪造，「其面单部局、信息项存在许多错误」。汪文斌称中国邮政已商请美国邮政将这批假邮件退回中国，以便中方开展调查。

疑似「刷单」操作？

美国俄亥俄州警察局表示，目前还不清楚寄出不明种子包裹的动机为何，但警方怀疑这是一种「刷单」操作。

「刷单」操作是在电商业界，尤其在中国很盛行的手法，也就是电商店家为了要提高自己店铺的评价，随机寄出成本低廉的「假包裹」，用「假交易」来提高自己的订单成交量，藉此提高自己在电商平台的搜寻结果排行。在包裹寄出以后，再假冒成收件人给予店家正面评价，以提高店家评分。

警方表示，虽然种子看起来没有立即危险，但仍然呼吁民众，若收到不明植物种子不要拆开包装、也不要擅自种植，应立即把种子放在密封袋然后洗手，并且联系警方。

张慈/李澄欣(综合报道)

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