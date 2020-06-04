全美现弗洛伊德悼念活动 抗争恢复和平

(德国之声中文网) 弗洛伊德的家人6月4日在明尼苏达州明尼阿波利斯举行他的追悼会。哀悼者默哀8分46秒，这是当天警方跪在弗洛伊德颈上的时间，也成为警察暴力的象征。

弗洛伊德的律师克朗普 (Benjamin Crump)在追悼会上发誓要为这位非裔美国人讨回公道。

他说:「杀死弗洛伊德的不是新冠病毒大流行，而是另一种流行病......种族主义和歧视大流行。」他说自己为弗洛伊德讨回公道。

死者家属与牧师杰克逊 (Jesse Jackson)、明尼苏达州州州长沃尔兹 (Tim Walz)、明尼苏达州参议员克洛布查 (Amy Klobuchar )、明尼阿波利斯市市长弗雷 (Jacob Frey)以及其他数百名民众一起出席了活动。

出席的还有加纳(Eric Garner)的母亲卡尔（Gwen Carr）。加纳2014年在纽约市被警方拘留时死亡。卡尔与牧师夏普顿（Al Sharpton）和喜剧演员哈迪什（Tiffany Haddish）一起站在台上。

在纽约，市民也纷纷聚集在一起，缅怀弗洛伊德的一生。人群向弗洛伊德的弟弟泰伦斯高喊:「你们并不孤单」。泰伦斯也表达感谢。

他说:「我感谢上帝，因为你们都向我的哥哥表达了爱。」他强调这是所有人民聚集起的力量。

他表示:「我为抗议活动感到骄傲，但我并不为破坏事件感到骄傲。我的哥哥并不是为了这个。弗洛伊家族是一个敬畏上帝的家族。」

特朗普政府持续遭谴责

美国公民自由联盟对特朗普政府提起诉讼，指控白宫官员在美国安全部队使用催泪瓦斯和眩晕手雷暴力驱散抗议者时，称他们「有组织地无端冲向示威者人群」。

该联盟指责美国司法部长巴尔 (William Barr)和其他官员的错误行为，称他们 「非法合谋 」，侵犯了抗议者的权利。

特朗普政府受到了包括现任和前任官员的强烈批评，认为政府镇压抗议活动只是为了让特朗普走到一座历史悠久的教堂前拍照留念。

就在抗议者被驱散前不久，特朗普威胁要在美国本土部署美军镇压抗议活动，这番言论遭到了包括第17任参谋长联席会议主席 (Mike Mullen)穆伦在内的前将军们的批评。

司法部长大转弯

美国司法部长巴尔6月4日说，自己会确保司法部针对弗洛伊德案中是否存有联邦民权犯罪进行调查。

他说:「虽然绝大多数警察勇敢而正义地完成工作，但不可否认的是，许多非裔美国人对美国刑事司法系统缺乏信心。」他强调要改变这种情况，因为「宪法规定了平等保护」。

他这样的立场和此前关于弗洛伊德案和针对相关骚乱的发言形成强烈对比。他当初谴责这些抗争行动，并形容其为「对执法者的冷嘲热讽和不尊重，令人不安」。

巴尔的态度转变可能也与抗争开始退潮有关，包括抢劫、纵火和警察暴力镇压在内的骚乱事件已经减少，剩下和平抗争。

加害人追诉后续

根据法庭记录，三名被控协助和教唆谋杀弗洛伊德的警察被保释，每人保释金为100万美元（约88.2万欧元）。被控二级谋杀罪的警察乔文(Derek Chauvin)将于下周出庭。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美联社、法新社、德新社)