全美各地高校师生支持巴勒斯坦

冲突美国
全美各地高校师生支持巴勒斯坦2024年4月27日
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（德国之声中文网）
- 哥伦比亚大学
一个多星期前，支持巴勒斯坦的示威学生在纽约州的哥伦比亚大学搭建了一个露营地。警方则在4月18日试图清场并逮捕100多名示威者。但是，这反而鼓舞了全国各地的学生，哥伦比亚大学本地的示威者也开始重新集结。学校从4月23日起停课，预计持续到5月中旬。
4月26日下午，示威学生表示，与大学管理层的谈判陷入了僵局，有意继续扎营直到诉求得到满足为止。此前，校方一度表示谈判取得了进展。同一天，哥伦比亚大学校长沙菲克(Minouche Shafik)遭到了教师方面的严厉谴责。代表教职员工的大学参议会执委会发布报告称，沙菲克采取了包括报警在内的许多"损害哥伦比亚大学的行动和决定"。执委会还决定成立特别工作组来监督校方今后改变做法。不过沙菲克仍获校董会的支持，后者掌握校长的任免权力。
与此同时，还有数百名针锋相对的示威者聚集在哥伦比亚大学校园外的街道上，高呼口号支持以色列，并要求哈马斯极端武装释放人质。
- 南加州大学
出于安全考虑，这所位于洛杉矶的大学取消了原定5月10日举行的大型毕业典礼。此前，校方已经以安全为由取消了支持巴勒斯坦的学生的毕业典礼演讲。洛杉矶警方称，4月24日晚间，有90多人因涉嫌在大学抗议期间非法入侵而被捕，还有一人则因涉嫌使用致命武器发动袭击而被捕。大学校方表示，校园已经关闭，警方将逮捕那些拒绝离开的人。南加州大学在4月26日之后停课。
- 俄亥俄州立大学
4月25日晚间，抗议学生在哥伦布市的校园举行了示威，并与警方发生冲突。大学发言人约翰逊(Benjamin Johnson)援引"禁止通宵活动"的规定强调，在被警告后依然拒绝离开的人将被逮捕并被指控非法入侵罪。校方在4月26日通报称，在总共被捕的36人中，16人为大学生，另外20人则与学校无关。俄亥俄州立大学目前也处于停课状态，预定5月5日复课。
- 乔治·华盛顿大学
在首都华盛顿特区，也有约50名学生在4月25日于校园扎营。当天晚些时候，附近的乔治城大学的师生也加入了示威人群。他们共同要求校方从以色列撤资，并且解除针对亲巴勒斯坦学生团体的禁令。
由于示威活动产生的噪音，该校法学院的期末考试已经被迫更改地点。
- 加州州立理工大学洪堡分校
该校校方已经将校园关闭期延长到5月10日，教学将以远程方式继续进行。此前的4月22日，支持巴勒斯坦的示威学生用帐篷、家具、铁链封锁了教学楼和行政楼。本周晚些时候，校方陆续通报称，已有三名学生被捕，且部分示威者并非本校学生。
该校教职员工参议会则在4月25日进行不信任投票，要求校长辞职，原因则是后者在4月22日决定让警方来驱散学生。
- 纽约大学
纽约大学的抗议营地也达到了数百人的规模。警方在4月24日表示，已有133名示威者被拘留，但稍后均获保释并收到了因扰乱治安罪名出庭的法院传票。
纽约大学预计5月15日复课。
- 佛罗里达大学
在佛罗里达大学所在地盖恩斯维尔(Gainesville)，抗议者4月26日收到警告：如果违反露营、使用扩音器、在建筑物内抗议或持有武器等规定，学生可能面临停学和驱逐三年，员工可能被解雇。自4月24日以来，已有约50人在校园内抗议。
在今年早些时候，佛罗里达州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)发布命令，要求该州各高校为加沙战争爆发后面临反犹主义以及其他宗教骚扰的其他州的大学生提供更便利的转学机会。这位共和党人领导的州政府还层在去年秋天下令州立大学禁止亲巴勒斯坦学生组织"巴勒斯坦正义学生组织"进入校园，认为该组织支持哈马斯极端武装分子。后者已经向联邦法院提起诉讼挑战这一行政命令。
- 此外，亚特兰大的埃默里大学、芝加哥的西北大学、纽约的时装技术学院、印第安纳大学伯明顿分校、亚利桑那州立大学等高校也发生了规模不一的支持巴勒斯坦示威。
（美联社）
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