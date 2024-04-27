冲突 美国

全美各地高校师生支持巴勒斯坦

2024年4月27日 2024年4月27日

继上星期哥伦比亚大学百余名示威者被捕之后，美国越来越多的大学校园出现了支持巴勒斯坦的抗议行动。示威学生普遍要求校方停止支持以色列在加沙地带的军事行动，并与学校管理层以及警方发生了一定的冲突。