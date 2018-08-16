全素餐厅兴旺 老板直接同神连线

（德国之声中文网）仅仅4年时间，全素餐厅爱家（Loving Hut）在美国、奥地利、德国、澳大利亚和南非开张了200多家分店，由此一跃成为全球最大的全素连锁餐厅。它的创办人是清海无上师。根据网上查询，清海无上师是越南侨民，原名叫张兰君。她拥有50万追随者（也有说她信众达200万）。她被认为能同神灵直接连线，而因此被称作"清海无上师"。

YouTube上的视频显示，早在上世纪90年代清海无上师就开始传授宗教神灵，足迹遍布世界各地。她弘扬观音法门，每日需打坐两个半小时。公开礼仪时，她身穿色彩鲜艳的袈裟，有时同一、两个最亲密的信徒一道打坐，传播教理。她的教理混合了基督教、佛教、犹太教、印度教以及伊斯兰的元素，指导人们怎样抵达意识的更高一级并同神灵直接沟通。清海无上师甚至宣称自己是下一个继承耶稣、佛和莫罕默德的人。

传播教理时，她会提醒教徒不要为挣钱而害羞，"有人会让你因为挣钱而产生负罪感，不应该。"

有时，她让信徒练"气"，放弃吃喝，从而得到"精神上的营养"。清海无上师打坐的形式，让人想起远古的宗教，个别情况下会导致缺水和食物而死亡。

脸书上的爱家餐厅

无上师网上电视台

1950年清海无上师出生于越南，七十年代初同一名德国科学家结婚后来到德国。后来年间，她创办了无上师国际公司，出售珠宝、服装和书籍。

该公司还推出了无上师网上电视台，在各处爱家餐厅里都会通过大屏电视播放她的节目。

目前，清海无上师居住在美国。在那里，她使用Celestia De Lamour 这个名字。几十年来，她被媒体描写成受到信众膜拜的领袖，Humanewatch.org曾写道，她像神灵和摇滚明星一样，激发人们狂热的崇拜。

商业模式有问题

1996年，无上师向克林顿总统竞选班子捐献的64万美元被原数退回，原因是"来源可疑"。台湾政府也曾调查她的商业模式，认为她的资金出入有违法的嫌疑。

在中国，她的一部份信众被指利用一个电子公司作为幌子，引诱人们入教。英国牛津大学政治学者萨尔顿（Patricia Thorton）则告诫，清海无上师的财富来路不明。

她手下的爱家连锁餐厅在德国开有4家分店，两家在汉堡，一家在汉诺威，另一家在吕纳堡。这些分店的办公室拒绝回答德国之声记者提出的问题。