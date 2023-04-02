全盘禁止TikTok? 美国民主党内有反对声音

(德国之声中文网)北卡罗来纳州的杰克逊议员（Jeff Jackson）用TikTok来解释提高债务限额的复杂斗争。加利福尼亚州的加西亚（Robert Garcia）用TikTok与LGBTQ+社区的成员接触。宾夕法尼亚州的凯西（Bob Casey）参议员在TikTok上总结选举日的结果。明尼苏达州的民主党议员菲利普斯(Dean Phillips)告诉美联社，他认识到一些安全问题，"但是，没有比TikTok更有力、更迅速的方式来接触美国的年轻人"

目前，活跃于TikTok的议员只是少数，均来自民主党。而大多数议员倾向于限制使用该款软件，或者强行出售以剥离同中国的关联，或者干脆全盘禁止。

美国军方、联邦政府以及超过半数的联邦州已经实施禁止公用设备和仪器使用安装TikTok，在欧盟、新西兰和加拿大，类似的措施也已生效。

聚焦TikTok的批评在上周随着其总裁在美国众议院出席听证而达到高峰。围绕这款手机软件应用对美国国安带来的威胁以及它是否对用户产生心理影响，议员们对周受资进行了超过6小时的盘问。

在TikTok事宜上，美国两党显示出少有的共识。参加质询的来自德克萨斯州共和党议员普弗鲁格（August Pfluger）对周受资说，"你现在做到的，在过去3、4年里未发生过，普京除外：你让共和党人和民主党人团结起来"。

“国会缺乏相当的专业知识”

听证显示，议员们一方面认为TikTok构成威胁，但另一方面，有时他们显然缺少使用经验，因此一些议员的评论非常模糊，似乎没有理解这款应用如何连接家里的无线网，以及怎样处理非法内容。

不过听证会上也有使用TikTok的议员。来自威斯康辛州的民主党议员坡坎（Mark Pocan）在TikTok上很活跃，他明确反对出台全国性的禁令，并称此次听证会"十分可笑"。他上周五（3月31日）对美联社表示，"听证反映出的真实问题是，无论社交媒体，还是更重要的科技领域，国会缺乏相当的专业知识。"

来自加州的加西亚议员说，大多数提议在全国范围内禁止TikTok的同事告诉他，他们从来没有使用过TikTok，"如果你没有真正使用它，就很难理解。" 这名民主党人说。"说到底，TikTok的很多内容都是无害的跳舞和搞笑视频，还有就是学习如何烘烤和学习政治进程。"

纽约州民主党议员伯曼（Jamaal Bowman）在TitTok上拥有18万粉丝，听证前，他同那里的网红们举行了新闻会。在伯曼看来，推动禁止TikTok出于政治动机。他说，TikTok拥有1.5亿用户，"我们同他们的联系更紧密，超过共和党人"，"对他们来说，重要的不是TikTok，而是让人恐惧以及显示权力，因为他们不以同样的眼光看待脸书和其它类似平台，并允许它们运营。"

美国国会里对TikTok持批评意见的人则认为，推动禁令不是出于政治动机，而是对国家安全的忧虑。TikTok的母公司是字节跳动，中国的母公司指定TikTok总裁的人选。他们担心，中国政府会迫使字节跳动交出美国用户的数据，而TikTok则由此成了外国政府研究数据的单位。TikTok一直声称正采取措施，不让这样的事情发生。

TikTok法律总监安德森（Erich Andersen）上周五（3月31日）在加州举行的网络安全会议期间告诉美联社，一个基本的方案，是物理上采取措施，让包括中国政府在内的各国政府，不可能得到美国用户数据的途径。该公司一直强调，将拨款15亿美元将美国用户的数据储存在甲骨文软件公司所属并管理的服务器上。

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“我们并不知情，或被误导”

拜登政府也就TikTok发出警告。国务卿布林肯和FBI在最近几周里都向国会表达该软件构成国安隐忧。布林肯说，这一威胁"将会以某种方式结束"。

但仍有不少国会议员不认为以上说法令人信服。"就像在飞行途中关闭手机。你应该这样做。如果尤其危险，我想甚至不该允许带手机上飞机。"俄亥俄州民主党议员兰茨曼（Greg Landsman）上周表示，"如果手机上安装这款应用对国会议员特别危险的话，你可以想想，政府会说，你绝对不能在公家手机上安装它。"

国会中支持TikTok的议员呼吁同行学习社交媒体的相关知识，在这个基础上，国会讨论并出台内容更广泛的保护个人数据的法律，而不是只将矛头对准禁止TikTok，因为后者会带来政治反弹风险以及是否违宪的法律纠纷。纽约州民主党议员伯曼认为，"我们并不知情，或被误导。我们甚至不懂社交媒体怎样运作。当下，我们对数字交易、我们的数据怎样出售给外国以及外国公司一窍不通"。他说，"即便明天就禁掉TikTok，以上事实仍然存在。"

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（美联社等）

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