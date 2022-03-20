 全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 | 所有节目 | DW | 27.06.2022

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文化经纬

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行

每年6月是世界同性恋者的节日。全世界的大城市大多都会举办声势浩大的同志骄傲大游行（Pride Parade），人们在欢庆的同时也呼吁实现更多的平等、接受LGBTQ群体以及给与他们应有的尊重。

  • A young gay couple kiss during the Pride march, holding up a rainbow flag behind them

    彩虹旗下的爱

    每年的6月是“骄傲大游行之月”。全世界各地的主要城市都会举办骄傲大游行。LGTBQ（男女同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿）群体在举行庆祝活动的同时，也呼吁全社会给与他们更多的尊重且接受这一群体的存在。图为在印度加尔各答举行的骄傲大游行上，两名年轻的情侣在彩虹旗前接吻。直到2018年同性关系在印度都是遭禁止的。目前印度尚未批准同婚合法化。

  • An activist in Calcutta wearing face paint, in front of a rainbow flag

    出柜

    对于年轻人来说接受自己的性别认同常常会十分困难。德国和法国的学者们在2015年和2016年联合调查研究发现，很多人都还在担心，如果他们出柜，将不会被家人所接受。被家人和朋友所接受会是一种重要的支持与帮助。

  • A view from above of the pride parade in Sao Paulo, a major avenue surrounded by skyscrapers, filled with people

    全世界最大规模的骄傲大游行

    1997年以来，巴西圣保罗举行的庆祝活动都是全世界最大规模的骄傲大游行，每年都会吸引高达400万人参与加入。保利斯塔大道（Paulista Avenue）是游行队伍经过的最知名的街道。游行期间举行的各种活动目的都是为了引起世人对GBTQ运动的关注。

  • A person rubs the head of another parade participant in Sao Paulo; the person's hair is dyed in rainbow colors

    更多的色彩

    志同道合的人在LGBTQ社区可以找到认同与庇护。骄傲大游行起源于1969年6月在美国纽约发生的“石墙暴动”。石墙暴动常被认是美国史上同性恋者首次反抗政府主导之迫害性别弱势群体的实例，亦被认为是美国及全球同性恋权利运动发迹的关键事件。

  • Members of the LGBT community gather at the Monument to the Flag, dressed in garish and bright costumes

    色彩鲜艳的服装

    在墨西哥城举行的骄傲大游行中，参与者们穿着色彩斑斓的服装兴高采烈地庆祝节日。一直到1998年，同性恋关系在墨西哥都被定罪为违反公共不道德法。长时间以来，同性恋在墨西哥被当作禁忌。不过，现在已经越来越多地被社会所认可接受。

  • Senora Chacha rides in a vehicle at the Stonewall Pride Parade, wearing a costume featuring enormous pink feathers

    骄傲的粉色翅膀

    这是一名游行参与者在迈阿密展示她绚烂的服装。去年一名袭击者驾车冲向游行队伍，造成一人死亡。今年早些时候，美国佛罗里达州出台了一项所谓的“不要谈论同性恋”的法律，目的是防止教师在小学校提及同性恋和性别认同等话题。

  • A person holds a rainbow flag and sits on the shoulders of another person, while attending the annual LGBTQ+ pride concert and parade in Sofia, surrounded by a crowd in a city street

    少数群体

    LGBTQ+群体并不是可以在所有国家都举行大规模游行活动。例如在保加利亚首都索菲亚，人们常常不能公开地举行庆祝活动。去年，该国的彩虹中心遭到极右翼分子博扬·拉萨特（Boyan Rasate）手下的暴徒袭击。2019年的一项调查显示，只有39%的保加利亚人赞同给予同性恋者平等的权利。


  • A young gay couple kiss during the Pride march, holding up a rainbow flag behind them

    彩虹旗下的爱

    每年的6月是“骄傲大游行之月”。全世界各地的主要城市都会举办骄傲大游行。LGTBQ（男女同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿）群体在举行庆祝活动的同时，也呼吁全社会给与他们更多的尊重且接受这一群体的存在。图为在印度加尔各答举行的骄傲大游行上，两名年轻的情侣在彩虹旗前接吻。直到2018年同性关系在印度都是遭禁止的。目前印度尚未批准同婚合法化。

  • An activist in Calcutta wearing face paint, in front of a rainbow flag

    出柜

    对于年轻人来说接受自己的性别认同常常会十分困难。德国和法国的学者们在2015年和2016年联合调查研究发现，很多人都还在担心，如果他们出柜，将不会被家人所接受。被家人和朋友所接受会是一种重要的支持与帮助。

  • A view from above of the pride parade in Sao Paulo, a major avenue surrounded by skyscrapers, filled with people

    全世界最大规模的骄傲大游行

    1997年以来，巴西圣保罗举行的庆祝活动都是全世界最大规模的骄傲大游行，每年都会吸引高达400万人参与加入。保利斯塔大道（Paulista Avenue）是游行队伍经过的最知名的街道。游行期间举行的各种活动目的都是为了引起世人对GBTQ运动的关注。

  • A person rubs the head of another parade participant in Sao Paulo; the person's hair is dyed in rainbow colors

    更多的色彩

    志同道合的人在LGBTQ社区可以找到认同与庇护。骄傲大游行起源于1969年6月在美国纽约发生的“石墙暴动”。石墙暴动常被认是美国史上同性恋者首次反抗政府主导之迫害性别弱势群体的实例，亦被认为是美国及全球同性恋权利运动发迹的关键事件。

  • Members of the LGBT community gather at the Monument to the Flag, dressed in garish and bright costumes

    色彩鲜艳的服装

    在墨西哥城举行的骄傲大游行中，参与者们穿着色彩斑斓的服装兴高采烈地庆祝节日。一直到1998年，同性恋关系在墨西哥都被定罪为违反公共不道德法。长时间以来，同性恋在墨西哥被当作禁忌。不过，现在已经越来越多地被社会所认可接受。

  • Senora Chacha rides in a vehicle at the Stonewall Pride Parade, wearing a costume featuring enormous pink feathers

    骄傲的粉色翅膀

    这是一名游行参与者在迈阿密展示她绚烂的服装。去年一名袭击者驾车冲向游行队伍，造成一人死亡。今年早些时候，美国佛罗里达州出台了一项所谓的“不要谈论同性恋”的法律，目的是防止教师在小学校提及同性恋和性别认同等话题。

  • A person holds a rainbow flag and sits on the shoulders of another person, while attending the annual LGBTQ+ pride concert and parade in Sofia, surrounded by a crowd in a city street

    少数群体

    LGBTQ+群体并不是可以在所有国家都举行大规模游行活动。例如在保加利亚首都索菲亚，人们常常不能公开地举行庆祝活动。去年，该国的彩虹中心遭到极右翼分子博扬·拉萨特（Boyan Rasate）手下的暴徒袭击。2019年的一项调查显示，只有39%的保加利亚人赞同给予同性恋者平等的权利。


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