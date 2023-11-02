全球AI峰會首登場 中國：願加強安全合作

（德國之聲中文網）第一屆「全球AI安全峰會」週三（11月1日）在英國登場，這場為期2天的會議邀請多國代表及科技業專家與會，簽署一項旨在因應人工智慧（AI）所帶來潛在威脅的協議。中國由科技部副部長吳朝暉代表出席，表示願就AI的安全治理和各方加強合作，協助建立國際「治理框架」。

由英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發起的首屆「全球AI安全峰會」週三在「布萊切利園」（Bletchley Park）開幕。峰會主旨意在呼籲「全球共同努力，確保以安全、負責任開發和運作人工智慧，來造福全球社會」。

據報，峰會的選址相當有巧思，因為距離倫敦市中心約80公里的「布萊切利園」在第二次世界大戰期間，曾是英國頂尖解碼家、被後世譽為「電腦之父」的艾倫‧圖靈（Alan Turing）破解德軍密碼與密件的基地。

包括美國、歐盟、義大利、法國、德國、澳洲、聯合國都派代表與會，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也現身會場。早前曾因是否該受邀一事引發爭議的中國，當天則是派出科技部副部長吳朝暉率團出席。

特斯拉執行長馬斯克參加全球AI安全峰會

中國科學家同日提出警告

吳朝暉在開幕式上表示，「人工智能的治理攸關全人類命運，是世界各國面臨的議題」，「在相互尊重、平等互利的原則基礎上，鼓勵各方協同共治，增強發展中國家在人工智能全球治理中的代表性和發言權」，「在世界和平與發展面臨多元挑戰的背景下，各國應堅持發展和安全並重的原則，透過對話與合作凝聚共識，建構開放、公正、有效的治理機制」。

峰會首日，由美國、中國及歐盟在內超過25國共同簽署《布萊切利宣言》，重點在於識別人工智能產生的共同關注風險，建立對風險的科學認知，並制定跨國風險緩解政策，不過內文中似乎並未呼籲各國政府實施具體監管。

值得注意的是，《金融時報》報導指出，峰會當天有多名中國科學家發表了一份聯署聲明，警告先進的人工智能將在未來幾十年對「人類的生存構成威脅」，呼籲建立一個國際監管機構，對先進的人工智能系統進行強制註冊及審核，並且將其納入「即時關閉」程序，另外還要求開發商投資30％的研究預算用於人工智能安全。

事實上，中國近年來也出台多項針對人工智能的相關法規，但主要著重於控制及審查項目。此前，中國國家主席習近平在「一帶一路」高峰論壇上也宣布《全球人工智能治理倡議》，內容涉及「反對以意識形態劃線或構建排他性集團，惡意阻撓他國人工智能發展」，也被視為暗指美國針對中國實施的晶片出口管制，造成的AI使用阻礙。

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馬斯克稱AI「最緊迫風險」

特斯拉執行長馬斯克過去曾多次公開表達對AI發展的關切，1日接受媒體訪問時，他形容這場峰會來得「及時」，並稱「我們真正的目標是建立一個觀察框架，以便至少有一個『第三方裁判』，可以觀察領先的人工智能公司正在做什麼，並且至少在他們有疑慮的時候發出警報」。

假新闻？！AI造！

馬斯克也說，「這是我們面臨的生存風險之一」，而且從AI發展的時程和速度來看，甚至有可能是最緊迫的風險。

據悉，「全球AI安全峰會」預期將每半年舉辦一次，繼英國主辦後，接下來將先後由韓國及法國分別在明年4月和2024年底擔任東道主。

（綜合報導）

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