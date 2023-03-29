全球6700万儿童因新冠疫情错过疫苗接种

（德国之声中文网）根据联合国儿童基金会发布的《2023年世界儿童状况》报告，新冠大流行导致公众对常规儿童疫苗的信心下降，近6700万儿童在疫情期间错过了一种或多种可以拯救生命的疫苗。

报告提到：“十多年来，儿童常规免疫接种工作来之不易的成果已被削弱。”报告还说，数据表明，在政治两极化、对政府信任度下降以及错误信息的影响下，人们对于疫苗犹豫不决的趋势令人担忧。联合国儿童基金会强调，到目前为止，试图弥补现况的努力并不算成功。

大流行病的阴影

该机构警告说，在此次对于疫苗信心下降之前，儿童常规免疫接种工作已经取得十多年的成果，如今要重新走上正轨将是一项具有挑战性的任务。

该基金会的执行主任拉塞尔（Catherine Russell）在一份声明中说：“我们不能让人们对常规疫苗接种的信心成为大流行病的另一个阴影。否则，下一波死亡潮可能是患上麻疹、白喉或其他可预防疾病的儿童。”

报告称对人们疫苗的信心是“不稳定的、有时间限制的”，并且指出“需要进一步分析以确定这些发现是否代表了大流行病之后的长期趋势”。

全球各地对疫苗的信心不尽相同

总体而言，对于疫苗的支持声“仍然比较强烈”。在接受调查的55个国家中，约有一半的受访者“认为疫苗对儿童很重要”。

报告还指出，全球对疫苗的信心各不相同，像印度、中国和墨西哥等国家没有出现明显下降。

相比之下，巴布亚新几内亚和韩国等国家对疫苗的支持率下降了44%，加纳、塞内加尔和日本则下降了三分之一以上。

联合国儿童基金会呼吁各国政府加倍努力，增加对疫苗接种的资助，并特别关注、加快对那些错过接种的人的补接种工作。

新冠疫情以来麻疹病例增加

报告强调，人们对疫苗的信心对于维持儿童常规免疫接种和拯救生命至关重要。在1963年引入麻疹疫苗之前，这种疾病每年要夺走大约260万人的生命，大多数受害者是儿童。然而截至2021年，这一数字已经下降到12.8万。

不幸的是，在2019年和2021年之间，接种麻疹疫苗的儿童比例从86%骤降至81%，而在2022年，病例数量比前一年翻了一番。

（路透社、法新社）

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