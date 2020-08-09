全球10个最领先的新冠疫苗项目

（德国之声中文网）世界卫生组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二（10月6日）表示，"我们将需要疫苗，并有希望今年底得到。" 那么，是什么让他做出这番充满希望的宣布呢？全球都有哪些疫苗项目近期内有成功的希望？

目前，有193个新冠疫苗项目在世界卫生组织登记。此外，还有大约10个医药公司自行进行的试验项目，尚未在世卫登记。在众多的疫苗科研项目中，有10款进入了3期阶段，即有众多人数参加的l临床试验。3期临床研究是关乎疫苗能否上市进行大规模人群接种的重要一步，是验证疫苗有效性的重要环节，也是今后进行工业化生产药剂的最后一道关卡。

在全球10款进入3期新冠疫苗试验当中，有4款来自中国。

1、2

中国国药集团中国生物（Sinopharm）开发两支新冠疫苗，这两支都进入了3期试验。其中一支今年6月已在阿联酋启动3期临床试验，参加入组试验的人数已超过2万。此外，他们研制的灭活疫苗已于7月22日在中国国内正是启动了紧急使用。今年8月5日，北京生物研究所新冠灭活疫苗生产车间获得了监管部门的生产许可。中国财经网报道，这一生产车间是全球首个且最大的新冠灭活疫苗生产车间。加上设在武汉的生产基地，国药新冠疫苗年产量将达到2亿支。

今年9月，中国生物公司开发的疫苗得到了阿联酋卫生部的授权，被列入紧急使用疫苗名单。这是中国第一支受到国际认可的疫苗。

目前，参加中国国药集团中国生物3期疫苗试验的国家主要有巴基斯坦、印度尼西亚、巴西、俄罗斯和阿联酋。中国国药集团法律顾问周颂9月11日对媒体表示，他们的灭活疫苗最快今年12月上市。

3.

中国科兴（Sinovac Biotech）也已进入3期，公司研制的灭活新冠疫苗CoronaVac可能在2021年上市，据该公司董事长尹卫东表示，接种这种疫苗后，人体免疫力至少保持6个月。这款疫苗的生产线已于今年3月底开始兴建，投产后每年可生产1亿支疫苗。

4.

中国人民解放军军事科学院陈薇团队研发的重组新冠疫苗，早在今年3月就进入了1期临床试验，4月进入2期。3期试验原本计划在加拿大进行，但未能成行。直到今年9月该疫苗在俄罗斯和巴基斯坦获得3期临床试验的许可。 陈薇曾对新华社表示，3期试验结果出来之后，产能也会同步跟上。她说，"我们的重组新冠疫苗从1期临床试验时就开始进行大规模量产的准备。从目前来看，年产3亿的目标是可以实现的。" 至于新冠疫苗研发进程，陈薇说，毫无疑问，中国处在整个世界新冠疫苗研发的第一方阵。

5.

英国的阿斯利康（AstraZeneca Life Science）新冠疫苗被各界普遍看好，今年9月却因严重副反应而暂停试验，数天后又恢复了临床试验。相关新冠疫苗的代号为AZD1222，被业界认为是当前最为领先的新冠疫苗研发项目之一，其临床试验已经在英国、巴西、南非等国铺开，总规模高达数万人。欧盟方面对这种疫苗寄予厚望，8月中旬预购了4亿支AZD1222疫苗。

6.

德国的BioNTech 同美国辉瑞（Pfizer)研发的信使核糖核酸疫苗（基于mRNA技术）也进入了3期临床试验，中国的复星医药公司参与了合作。

7.

美国Moderna医药公司于今年7月27日进入3期试验。根据该公司公布的数字，截至9月16日，这一试验已经注册了25296名参与者，1万人接受了安慰剂或试验接种。9月底，Moderna首席执行官班赛尔（Stephane Bancel）表示，他们的新冠病毒疫苗不可能在美国总统大选之前准备就绪。

8.

美国强生公司的(Johnson&Johnson)的所谓单剂新冠疫苗已对6万人进行了临床试验，公司表示明年初将获知试验的关键结果。如果结果正面，将会很快获得政府授权疫苗的紧急使用。

9.

美国Novavax公司的第3期试验已于9月底在英国展开，有1万人参加。而计划在美国进行的有3万人参加的临床试验将于10月展开。

10.

全球唯一一个正式注册的新冠疫苗来自俄罗斯。今年8月11日，俄罗斯总统普京宣布，该国已经注册了全球首款新冠疫苗。他的一个女儿已经接种了疫苗。值得关注的是，俄罗斯的这款"卫星五号"（Sputnik-V）注册时还没有进行3期临床试验。该试验于8月31日启动，而计划的大规模接种将于12月开始。

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