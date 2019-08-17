 全球高校哪家强 英美大学仍领跑 | 文化经纬 | DW | 12.09.2019

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文化经纬

全球高校哪家强 英美大学仍领跑

在《泰晤士高等教育世界大学排名》中，英国牛津独占鳌头，美国加州理工屈居第二。德国大学排名最前的在第32位，中国大学则取得亚洲最佳排名。

Deutschland | TU München bleibt Exzellenzuniversität (picture-alliance/dpa/Bildfunk/P. Kneffel)

（德国之声中文网）教学质量、科研成果以及与工业界的联系--在这三个领域，德国高等院校在过去的一年中有所进步。这是最新出炉的《泰晤士高等教育世界大学排名》（THS）得出的结论之一。不过，和往年一样，在这个榜单上占据前列的仍然是英美大学。

英国牛津大学继续蝉联榜首，排名第二的是美国加州理工学院。排行榜前12位全部为英美大学。

在德国高校中，排名成绩最好的仍然是慕尼黑大学（LMU，第32名），此外进入前50的还有慕尼黑工业大学（TUM，第43名），以及海德堡大学（从去年的47名提升到44名）。

在大学排名全球前200强名单中，德国的高校上榜数量在各国中排第三。尤其值得注意的是，比勒菲尔德大学今年的排名从原先的250名提升到了166名。

Der Campus der Universität Bielefeld (Universität Bielefeld)

比勒菲尔德大学

清华、北大排名亚洲前二

在该榜单上，中国大陆有三所高校进入前100。清华大学和北京大学分别排名第23位和第24位。中国科学技术大学（中科大）排在第80位。

中国媒体报道称，这是清华、北大首度在该排名中揽获亚洲前二。

另外，香港也有三所高校进入榜单前100。香港大学排在第35位，香港科技大学排在第47位，香港中文大学排在第57位。

备受争议的排名

专业期刊《泰晤士高等教育》每年都发表一份世界大学排名。不过，这一排名也面临争议。批评者认为，这样的排名会让那些原本就财力雄厚的精英院校获得更多的奖励。

此外，排名的公平性也受到质疑。比如评定标准方面，更加注重相关指标、提高相应领域表现的大学，就会排名比较靠前。这些评定标准包括科研和教学水平、学术论文发表、在国际学界的声望以及从第三方（比如企业）获得的科研收入等。

  • Deutschland Architektur München Ludwig-Maximilian-Universität, Atrium (picture-alliance/Dumont)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    慕尼黑大学（第34名）

    坐落于阿尔卑斯山脚，拥有悠久历史传统，学术气氛浓烈 ，应有尽有的学科选项，是一所实力强劲的世界级大学。尤其在科研领域享有盛誉。人文学科也享有盛誉。

  • Deutschland Technische Universität München Germany Bavaria Munich Technical University (Imago/Westend61)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    慕尼黑工大（第41名）

    国际一流大学，工业科技与自然是其强势学科，但也不乏优秀的体育、经济与医学等专业学科。无数工科学子心目中的No.1。

  • Gewichtheber stemmen Buchstaben vor der Uni Heidelberg (picture-alliance/dpa/R. Wittek)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    海德堡大学（第45名）

    位于德国古老又美丽的巴登-符腾堡州的海德堡市，以人文学科见长，建校之初即设有神学，法学，医学，哲学四大经典学科。是德国浪漫主义与人文主义的象征。

  • Deutschland Humboldt-Universität Berlin wird Elite-Uni (picture-alliance/dpa)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    柏林洪堡大学（第62名）

    德国首都柏林最古老的大学，除了传统的学科，如科学、法律、哲学、历史、神学和医学，洪堡大学大力发展了许多其它新兴学科。

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Technische Hochschule Aachen (picture-alliance/dpa)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    亚琛工大（第79名）

    素有欧洲的麻省理工之称，学风严谨，科技与工程教育方面最具特色，兼顾经济、人文、医学等专业。

  • Universität Freiburg Kollegiengebäude Flash-Galerie (picture alliance / dpa)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    弗莱堡大学（第82名）

    位于德国巴登－符腾堡州的弗萊堡市的一所公立研究型大学，欧洲研究型大学联盟成员，学校由11个院系组成，有着教授人文、社会科学和自然科学的传统。

  • Architektur Universitäten Deutschland Philologischen Bibliothek, Freie Universität Berlin (David Ausserhofer)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    柏林自由大学（第88名）

    位于德国首都柏林，主校址位于柏林达雷姆（Berlin-Dahlem），也是最先赢得德国精英大学称号的大学。德国之声曾以名师驻足的柏林自由大学为题进行报道。

  • TU Berlin Technische Universität Berlin Deutschland (TU Berlin/Dahl)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    柏林工业大学（第92名）

    主校区坐落于夏洛腾堡区。有超过100多个专业，涵盖了理工科几乎所有专业，该校在哲学等文科专业实力也相当雄厚。

  • Eberhard-Karls-Universität Tübingen (picture-alliance/dpa)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    图宾根大学（第94名）

    位于德国图宾根市，是德国最古老的大学之一。在自然科学和人文科学领域都享有盛名。为无数哲学，文学学生所向往的大学之一。

  • Friedrich-Whilhelms-Universität Bonn (picture alliance/Arco Images GmbH)

    泰晤士高等教育Top100中的德国大学

    波恩大学（第100名）

    位于贝多芬出生地 - 波恩市，紧邻美丽的莱茵河畔，拥有200年的传统。是世界领先的研究型大学之一，尤以经济，数学等学科见长。


 

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