全球高校哪家强 英美大学仍领跑

（德国之声中文网）教学质量、科研成果以及与工业界的联系--在这三个领域，德国高等院校在过去的一年中有所进步。这是最新出炉的《泰晤士高等教育世界大学排名》（THS）得出的结论之一。不过，和往年一样，在这个榜单上占据前列的仍然是英美大学。

英国牛津大学继续蝉联榜首，排名第二的是美国加州理工学院。排行榜前12位全部为英美大学。

在德国高校中，排名成绩最好的仍然是慕尼黑大学（LMU，第32名），此外进入前50的还有慕尼黑工业大学（TUM，第43名），以及海德堡大学（从去年的47名提升到44名）。

在大学排名全球前200强名单中，德国的高校上榜数量在各国中排第三。尤其值得注意的是，比勒菲尔德大学今年的排名从原先的250名提升到了166名。

比勒菲尔德大学

清华、北大排名亚洲前二

在该榜单上，中国大陆有三所高校进入前100。清华大学和北京大学分别排名第23位和第24位。中国科学技术大学（中科大）排在第80位。

中国媒体报道称，这是清华、北大首度在该排名中揽获亚洲前二。

另外，香港也有三所高校进入榜单前100。香港大学排在第35位，香港科技大学排在第47位，香港中文大学排在第57位。

备受争议的排名

专业期刊《泰晤士高等教育》每年都发表一份世界大学排名。不过，这一排名也面临争议。批评者认为，这样的排名会让那些原本就财力雄厚的精英院校获得更多的奖励。

此外，排名的公平性也受到质疑。比如评定标准方面，更加注重相关指标、提高相应领域表现的大学，就会排名比较靠前。这些评定标准包括科研和教学水平、学术论文发表、在国际学界的声望以及从第三方（比如企业）获得的科研收入等。