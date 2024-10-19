全球首次：AI机器人绘制的肖像画将在苏富比拍卖

苏富比将拍卖由机器人艺术家艾达绘画的作品 – 计算机之父图灵的肖像画。预计拍卖价格可高达15万英镑。

（德国之声中文网）主办方于本周三（10月16日）宣布，由人工智能驱动的机器人艾达（Ai-Da）将创造历史，成为首个在大型拍卖行出售自己绘画作品的机器人艺术家。

这幅由人形机器人艺术家艾达（Ai-Da）创作的作品，将成为首件在大型拍卖行出售的机器人艺术作品，预计将于下个月在伦敦的苏富比拍卖行拍卖，预计售价可达15万英镑（合18万欧元，19.6万美元）。

作为人工智能驱动的机器人，艾达创作的作品描绘的正是人工智能之父、现代计算机科学之父、英国数学家艾伦·图灵（Alan Turing）。这幅图灵肖像画被描述为"令人难以忘怀"的（haunting）。

据苏富比在其主页上介绍，这幅大型画作名为《人工智能之神》（AI God）。该作品曾于2024年5月，作为一组五联画中的一幅，首次在联合国展出。

这幅图灵肖像画（右数第二幅）已于今年5月作为五联画中的一幅首次在联合国展出 图像来源: Ai-Da Robot Studio/dpa/picture alliance

具有人类特征的机器人

这款超级逼真的机器人设计成一个类似人类女性的形象：拥有面部、一双大眼睛，还戴着一顶棕色假发。机器人通过人工智能算法进行艺术创作，眼睛里装有摄像头，还有一双仿生手。

画廊老板兼艾达机器人工作室创始人艾丹·梅勒（Aidan Meller）带领团队与来自牛津大学和伯明翰大学的人工智能专家一起研发打造了这款机器人。

艾达在2022年绘制的音乐偶像肖像：戴安娜·罗斯（Diana Ross）、肯德里克·拉马尔（Kendrick Lamar）、比莉·艾利什（Billie Eilish）和保罗·麦卡特尼（Paul McCartney）。不用说也能看出画的谁是谁吧？ 图像来源: Photoshot/picture alliance

具有象征意义的艺术作品

梅勒表示，图灵在二战期间作为密码破译者而闻名，早在20世纪50年代，他就对人工智能的力量表达了担忧。

梅勒说，这幅作品"柔和的色调和破碎的面部特征"似乎暗示了"图灵曾警告我们在管理人工智能时将面临的挑战和困难"。他还称，艾达的作品"空灵且令人难以忘怀"，并在"不断质疑人工智能的力量将把我们引向何处，反映了全球竞相利用其力量的趋势。"

艾达还曾在2022年登上媒体头条。2022年6月，艾达亮相英国格拉斯顿伯里音乐节（Glastonbury Festival），并在此期间通过使用眼中的摄像头，人工智能算法和仿生绘画手臂对音乐节上的演出者进行现场绘画。

苏富比数字艺术拍卖会将于10月31日至11月7日举行。

（法新社，德新社）

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