全球首对"基因编辑婴儿"之父被判刑

（德国之声中文网）本周一（12月30日），中国深圳市一法院宣布判处制造了世界首对"基因编辑"婴儿的生物物理学家贺建奎3年监禁。

据新华社报道，法院裁定，贺建奎等3人"未取得医生执业资格，追名逐利，故意违反国家有关科研和医疗管理规定，逾越科研和医学伦理的道德底线"。

"我的工作会惹争议"

2018年，贺在YouTube上发布视频，宣布了他的医学干预的结果及一对"基因编辑"婴儿的问世。他称，使用了CRISPR技术，修改基因，使胚胎具有天然抗艾滋能力。他解释说，这对双胞胎的父亲有艾滋病毒。他表示，孩子的父母并不是想要一个"设计婴儿"，只是想要一个不会罹患医学能预防的一种疾病的孩子，"我知道，我的工作会引发争议，但相信，孩子的家庭需要这种技术，而我愿为他们承受批评"。

伦理问题

在医学界，他的行为受到广泛谴责，原因是，他未遵守禁止相关行为的科研道德指南，尤其在没有监督的情况下。

在美国，此类医学程序严格限于实验室研究；在中国，禁止人类克隆，但基因编辑不在此例。

美国《麻省理工科技评论》（MIT Technology Review）曾刊文指出，"这一技术在伦理上受指责，原因是，胚胎基因的改变会为后代承继，并有可能影响整个基因库"。

后来发表的一份研究报告指出，具有可比性的自然基因修改的人可能会早逝。

凝炼/苗子（路透社、美联社）