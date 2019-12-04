 全球首对″基因编辑婴儿″之父被判刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2019

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时政风云

全球首对"基因编辑婴儿"之父被判刑

中国一法院以"非法行医罪"判处生物物理学家、原深圳大学副教授贺建奎有期徒刑三年，处罚金人民币300万元。他曾宣布经由一引争议的程序，成功修改了一对婴儿的基因，使之天然具备抗艾滋能力。

China Forschung l He Jiankui - Drei Jahre Gefängnis für Genforscher (picture-alliance/dpa/AP/M. Schiefelbein)

贺建奎在深圳的一个实验室

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去年，中国学者贺建奎成功基因编辑具HIV免疫能力婴儿的消息在全球范围引起震惊和怀疑。现在，首对基因编辑婴儿问世后一年，科学家在《麻省理工学院科技评论》（MIT Technology Review）上撰文，对贺建奎的实验结果正式提出质疑。 (04.12.2019)

2018年底， 中国研究者贺建奎震惊了世界。他称，经其人工编辑基因的一对双胞胎已在中国诞生。如今，伯克利大学的一项研究显示，这两名女婴的预期寿命明显要短。 (04.06.2019)

去年，一對在中國出生的基因編輯雙生兒引起全球學術界嘩然，也令中國科研界的道德操守備受指責。 事隔三個月，中國政府公布新條例（征求意见稿），有意籍由最高行政部門之手，規管日新月異的生物醫學研究。 (27.02.2019)

（德国之声中文网）本周一（12月30日），中国深圳市一法院宣布判处制造了世界首对"基因编辑"婴儿的生物物理学家贺建奎3年监禁。

据新华社报道，法院裁定，贺建奎等3人"未取得医生执业资格，追名逐利，故意违反国家有关科研和医疗管理规定，逾越科研和医学伦理的道德底线"。

"我的工作会惹争议"

2018年，贺在YouTube上发布视频，宣布了他的医学干预的结果及一对"基因编辑"婴儿的问世。他称，使用了CRISPR技术，修改基因，使胚胎具有天然抗艾滋能力。他解释说，这对双胞胎的父亲有艾滋病毒。他表示，孩子的父母并不是想要一个"设计婴儿"，只是想要一个不会罹患医学能预防的一种疾病的孩子，"我知道，我的工作会引发争议，但相信，孩子的家庭需要这种技术，而我愿为他们承受批评"。

伦理问题

在医学界，他的行为受到广泛谴责，原因是，他未遵守禁止相关行为的科研道德指南，尤其在没有监督的情况下。

在美国，此类医学程序严格限于实验室研究；在中国，禁止人类克隆，但基因编辑不在此例。

美国《麻省理工科技评论》（MIT Technology Review）曾刊文指出，"这一技术在伦理上受指责，原因是，胚胎基因的改变会为后代承继，并有可能影响整个基因库"。

后来发表的一份研究报告指出，具有可比性的自然基因修改的人可能会早逝。

 

凝炼/苗子（路透社、美联社）

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