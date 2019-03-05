全球首名痊愈艾滋病人又罹不治之症

（德国之声中文网）全球首位痊愈的艾滋病患者布朗（Timothy Ray Brown）发现再次罹患癌症，且已处晚期。

活动人士马克·金（Mark King）在博客上透露，因患白血病，以“柏林病人”闻名于世的布朗在加州棕榈泉（Palm Springs）医院接受临终关怀治疗。

全球闻名

现年54岁的布朗曾写下医疗史奇迹。1995年，当时在柏林上大学的美国人布朗得知自己感染了可导致免疫力衰竭的艾滋病毒。2006年他被确诊罹患血癌。

他之后在德国首都柏林接受了使用一名捐赠者干细胞的治疗。该名捐赠者因遗传因子出现罕见变异而具有抗艾滋病毒免疫力。

他的生活伴侣Tim Hoeffgen说，自2008年起，布朗体内不再有病毒被发现。以“柏林病人”闻名全球的布朗2011年起又在美国生活。孰知，布朗又再次罹患白血病。

去年，和布朗一样除艾滋病毒感染外还罹患血癌的另一位病人也被宣布痊愈。作为治疗手段，这位“伦敦病人”也被移植了一骨髓捐赠者的有罕见基因改变的干细胞。

凝炼/张筠青（法新社、美联社）

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