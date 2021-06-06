全球首例：以色列禁止销售裘皮

（德国之声中文网）签署了一项相关法律修正案后，以色列环境部长加姆利尔（Gila Gamliel）强调，"全球范围，皮毛行业导致了数百万动物的死亡，以及无法描述的残酷和痛苦。” 相关禁令6个月后生效，用于科研、教育、宗教目的以及传统服饰的皮毛例外。

例外仍有可能

野生动物皮毛进出口由以色列自然与公园管理局负责，该机构有权继续颁发特别许可证，例如，允许继续销售有严格宗教信仰的犹太人传统毛皮帽子” Schtreimel“。该群体属于以色列裘皮行业的主要客户。此前，因极端宗教色彩浓厚的党派的反对，试图通过法律禁止裘皮销售的努力迄今未能成功。

”立即行动“（Animals Now）和”善待动物“（PETA）等动物保护组织赞扬该禁令是一座 "历史性的里程碑"，同时强调，必须在全球范围禁止为获取皮毛而杀害动物。在新冠大流行的背景下，PETA还呼吁关闭毛皮动物养殖场。

在丹麦、荷兰和波兰等多个国家的水貂养殖场，已出现包括变异毒株在内的新冠病毒传播。数以百万计的动物不得不被紧急扑杀。PETA指出，在不卫生、不健康的条件下密集圈养动物，为致命疾病造就了理想滋生地。

（德新社）

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