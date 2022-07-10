“全球饥民超过8亿人”

（德国之声中文网）世界饥饿救援（Welthungerhilfe）的年度报告指出：多年里，抗饥饿斗争持续改善，但2014年以来，趋势逆转。多重危机导致饥饿人口数量回升。粮食价格上涨加剧食品供应不安全——2021年，全球范围粮食价格部分上涨28%。

根据该报告，也门、阿富汗和南苏丹的情况尤其严重，马达加斯加和东非诸国情况亦然，气候变化正导致严重旱灾。报告说，所有这些都“敲响了警钟，提醒我们该加紧努力应对，因为，气候变化正在导致产生越来越严重的人道主义紧急状况”。

战争影响巨大

世界饥饿救援组织在报告中表示，虽然新冠疫情导致众多国家出现紧急情况，但2021年，全球饥饿现象的最大驱动因素是气候变化日益严重的影响，以及武装冲突增加。

报告说：“战争对粮食体系造成巨大影响，如焚毁田地、掠夺库存或限制农作物销售。”

根据该年度报告，2021年，世界饥饿救援组织资助了36个国家的526个项目，惠及约1660万人。其中，大部分资金，共计1.905亿欧元，用于在非洲项目；亚洲13个项目获5560万欧元；南美洲的两个项目得到630万欧元资助。

“普京用饥饿作为战争武器”

德国发展援助部长舒尔策（Svenja Schulze）指责俄罗斯总统普京在侵乌战争中出于战略目的切断粮食供应。她对媒体表示，普京正利用饥饿作为战争武器，有意轰炸乌克兰港口，使小麦无法运出。

谈及该年度报告，她认为，为能减缓当前饥饿危机，世界饥饿援助组织需要更多资金。她强调，德国已经带头，付出了很多，但应有更多人加入，此外，援助工作应有更好的协调。

鉴于许多国家对乌克兰等国小麦供应的依赖，舒尔策部长呼吁改变农业系统，种植更多当地谷物。

（德新社，法新社，德国基督教通讯社）

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