 “全球饥民超过8亿人” | 新闻 | DW | 17.07.2022

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新闻

“全球饥民超过8亿人”

德国人道组织——世界饥饿救援发表年度报告称，因武装冲突、气候变化和经济发展受阻，全球范围，目前约有8.11亿人挨饿。德国发展援助部长在谈及该报告时也指责俄罗斯总统普京“将饥饿作为战争武器”。

德国发展援助部长表示，要减缓当前饥饿危机，世界饥饿援助组织需要更多资金

德国发展援助部长舒尔策（ Svenja Schulze ）表示，要减缓当前饥饿危机，世界饥饿援助组织需要更多资金

DW.COM

联合国儿童基金会警告说，严重的营养不良症带来毁灭性后果，成为全球五分之一五岁以下儿童的死因。俄罗斯侵乌战争更使情况恶化。

全球200多个人道救援组织发出一封公开信，敲响了警钟：3400万人正处于饥饿边缘。公开信指出，这仅仅是一个开始。

联合国一份最新报告显示，燃料和食品价格飙升，导致全球饥饿人口大幅增加。乌克兰战争加剧了这一危机。

（德国之声中文网）世界饥饿救援（Welthungerhilfe）的年度报告指出：多年里，抗饥饿斗争持续改善，但2014年以来，趋势逆转。多重危机导致饥饿人口数量回升。粮食价格上涨加剧食品供应不安全——2021年，全球范围粮食价格部分上涨28%。

根据该报告，也门、阿富汗和南苏丹的情况尤其严重，马达加斯加和东非诸国情况亦然，气候变化正导致严重旱灾。报告说，所有这些都“敲响了警钟，提醒我们该加紧努力应对，因为，气候变化正在导致产生越来越严重的人道主义紧急状况”。 

战争影响巨大   

世界饥饿救援组织在报告中表示，虽然新冠疫情导致众多国家出现紧急情况，但2021年，全球饥饿现象的最大驱动因素是气候变化日益严重的影响，以及武装冲突增加。  

报告说：“战争对粮食体系造成巨大影响，如焚毁田地、掠夺库存或限制农作物销售。”

世界饥饿救援组织秘书长莫格（Mathias Mogge）介绍2021年度报告 

世界饥饿救援组织秘书长莫格（Mathias Mogge）介绍2021年度报告 

根据该年度报告，2021年，世界饥饿救援组织资助了36个国家的526个项目，惠及约1660万人。其中，大部分资金，共计1.905亿欧元，用于在非洲项目；亚洲13个项目获5560万欧元；南美洲的两个项目得到630万欧元资助。 

“普京用饥饿作为战争武器”

德国发展援助部长舒尔策（Svenja Schulze）指责普京在侵乌战争中出于战略目的切断粮食供应

德国发展援助部长舒尔策（Svenja Schulze）指责普京在侵乌战争中出于战略目的切断粮食供应

德国发展援助部长舒尔策（Svenja Schulze）指责俄罗斯总统普京在侵乌战争中出于战略目的切断粮食供应。她对媒体表示，普京正利用饥饿作为战争武器，有意轰炸乌克兰港口，使小麦无法运出。  

谈及该年度报告，她认为，为能减缓当前饥饿危机，世界饥饿援助组织需要更多资金。她强调，德国已经带头，付出了很多，但应有更多人加入，此外，援助工作应有更好的协调。  

鉴于许多国家对乌克兰等国小麦供应的依赖，舒尔策部长呼吁改变农业系统，种植更多当地谷物。  

（德新社，法新社，德国基督教通讯社） 

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观看视频 02:54

乌克兰战争：俄罗斯在拿粮食作武器吗？

 

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葡萄牙最贫穷的居民——佛得角人

位于非洲西岸的佛得角共和国曾是葡萄牙殖民地。数十年来，不少佛得角移民在里斯本郊外定居。由于治安不良，里斯本人甚少踏足该地，但游客却对佛得角文化充满浓厚兴趣。  

贫穷在德国是什么模样？

住得差、吃得省、无家可归又出不起门：在德国这样的富裕国家，也有不少人要面对贫穷。摄影师Shamsan Anders的这组照片展现了德国贫穷的“模样”。  

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