 全球食品价格上涨 欧盟面临粮食短缺？ | 经济纵横 | DW | 18.04.2022

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经济纵横

全球食品价格上涨 欧盟面临粮食短缺？

俄罗斯侵乌战争正冲击着世界范围粮食供应，俄罗斯、乌克兰本是全球粮食出口大国。世界那些地区最受影响？欧盟是否面临粮食供应危机？

Deutschland Lebensmittelpreise

对于乌克兰战争，世界各地家庭在购物时都能感同身受：食品涨价了

（德国之声中文网）对乌克兰战争，世界各地家庭在购物时都能感同身受：小麦、玉米或食用油等基本食品价格直线上升。这是因为，在某种意义上，黑海地区是全球粮仓。世界上29%的小麦、19%的玉米和高达78%的葵花籽油出口来自俄罗斯和乌克兰。

战争破坏了粮食生产，并导致通货膨胀。现在，俄罗斯自己禁止谷物出口；而在乌克兰，今年是否能收获农作物以及如何收获，全不清楚。  

从这张英文表格可以看出，面包、油类、肉类、奶制品和糖都涨价了

从这张英文表格可以看出，在欧盟，面包谷物类、油类、肉类、奶制品和糖都涨价了

联合国世界粮食组织（FAO）警告说，2022年3月，粮食价格全球范围攀升至历史最高峰。欧盟内，食品、酒精和烟草价格1月份已上升3.5%，2月份再涨4.1%。  

自然保护组织“鸟类生命 欧洲和中亚”（BirdLife Europe and Central Asia ）农业问题专家布鲁纳（Ariel Brunner ）表示，重要的是要意识到，受影响最重的是生活在贫穷国家和地区的人，“在那些真正依赖从乌克兰进口的国家，如中东和北非。” 他指出，对于欧洲，主要问题是高通胀，“价格会上涨，但暂时只涉及最近的将来”。

欧盟同俄、乌的贸易   

涉及农产品，欧盟一直是俄罗斯和乌克兰的重要合作伙伴。欧盟出口的3.7%和进口的1.4%来自与俄贸易：欧盟出口大豆、可可、油菜籽和蜂蜜，俄罗斯出口油菜籽、小麦、动物饲料和化肥；2021年，欧盟进口的粮食36%来自乌克兰，对乌出口农产品价值30亿欧元。  

数量如此，欧委会认为，欧盟能够消化在同这两个贸易伙伴那里遭受的损失。欧委会在一份声明中表示，欧盟粮食基本自给自足，有高度农业生产过剩，欧洲统一市场有能力化解冲击。4月初，委员会公布了一揽子措施，重点帮助盟内农庄增加小麦、玉米和油菜籽生产。  

在德国，葵花籽油成为了紧俏商品，一些超市开始限购

在德国，葵花籽油成为了紧俏商品，一些超市开始限购

芬兰年轻农庄主和气候保护人士阿克曼（Sommer Ackerman）在接受德国之声采访时指出：“欧盟在农产品方面出口盈余，但普京的侵略战争导致通货膨胀，其中就包括能源和燃料，而这就影响到了农产品的生产和出口。”

农业报警？  

农业所需的许多物资正越来越贵。肥料价格上涨即为一例，引起全欧洲农民警觉。在法国和希腊，出现示威人群，要求欧盟补贴资金购买化肥。欧委会已承诺增加补贴，以缓冲化肥和燃料价格上涨影响。 

农业问题专家布鲁纳表示，很明显，这场战争同时暴露了当前农业系统的根本弱点。他指出：“对化石燃料的严重依赖显然是一个问题。一些农民现在才意识到应摆脱人工氮肥，更多有机耕作。” 

德国加油站：油价亦攀新高   

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布鲁纳表示，另一个问题是，很多农庄专注于单一产品，而不是种植不同作物：“我们的系统被推入窄境，而农民又是系统中最弱的，受地缘政治冲击，例如战争。当然还有气候变化的打击，构成对粮食生产的最大威胁。”

为危机做准备

鉴于本身无粮食安全之虞，欧盟现在关注的是如何处理境外粮食短缺问题。欧盟人道主义援助和危机处理委员莱纳尔契奇（Janez Lenarcic ）担心，那些已经没有多少钱的人会深受粮食高价之苦。

乌克兰小麦收获场景：欧洲粮仓因战争瘫痪 

乌克兰小麦收获场景：欧洲粮仓因战争瘫痪 

他指出，“俄罗斯入侵乌克兰加大了对粮食领域的压力，正使世界各地千百万人面临饥饿危险。因此，必须立即采取对策”。欧盟计划和联合国一起行动，向受影响国家和地区提供人道援助。欧盟议会呼吁欧盟各国增加生产，以能帮助因战争而面临供应短缺的国家。 

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