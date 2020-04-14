全球面临经济大萧条 复苏与否取决于疫情

（德国之声中文网）鉴于新冠疫情危机，国际货币基金组织在短短数月里急剧下调了对全球经济的预测水平，其下调幅度为有史以来最大。“在过去三个月里，整个世界发生了急剧变化”，IMF在周二发布的世界经济展望中这样表述。2020年，世界可能会经历上世纪三十年代大萧条以来最为严重的经济衰退。“这是一次前所未有的危机。”如今的经济状况，比2008/09年全球金融危机时还要糟糕。国际货币基金组织预测，明年全球经济有望迎来有力的复苏，但也承认这一预测主要取决于全球疫情持续的时间，所以如果疫情发展呈现预料之外的趋势，那么这份展望也有可能成为一张废纸。

根据IMF目前的预测，2020年全球经济可能会出现3%的萎缩。这比1月份时该机构出台的本年度经济增长预测下调了足足6.3个百分点。在2008/09金融危机期间，全球经济也只是大约维持原地不动，增长停滞而已，因为当年受到危机打击的主要是工业国家。而这次的疫情则是几乎波及到世界上所有的国家。国际货币基金组织对多国政府迅速做出反应，出台大规模经济救助方案的做法表示肯定。这些国家的提振经济计划总规模加在一起已经超过数万亿美元。该机构预计，下半年全球经济将会开始逐渐进入恢复期。2021年有望实现5.8%的增长。

工业国家损失更严重

作为全球最大的国民经济体，美国2020年预计会出现5.9%的经济衰退。根据IMF的预测，欧元区各国整体经济产值将会有7.5%的滑坡，其中德国可能会有7%的负增长。而欧元区受疫情打击最为严重的意大利和西班牙则面临更大幅度的衰退，可能会分别出现9.1%和8%的经济衰退。而新兴工业国家和发展中国家总体上看，可能会出现1%的负增长。

由于中国目前已经逐步放松对于公共生活的限制，开始复工复产，所以国际货币基金组织对于中国的经济展望相对来说更加乐观：2020年中国仍有望实现1.2%的经济增长——而2021年的增长率则可能高达9.2%。IMF对于其它经济大国在明年的前景预测也较为积极：比如德国在2021年的经济总产值有望增长5.2%。

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然而如果疫情持续时间超过预期……

不过国际货币基金组织的这份展望报告也指出，全球疫情持续的时间可能会比预料得更久。这就是当前进行经济前景预测所面临的最大未知变量。如果到2021年全球卫生状况仍然不能得到明显好转，那么目前这份展望中对来年经济发展的预测将需要大幅下调，最早的情况下可能会下调8个百分点——这就意味着经济衰退会持续到明年。

IMF在周一就已经发出通知，将会为发展中国家提供新冠疫情专项救助。25个发展中国家将从控灾减灾信托基金（CCRT）那里获得援助资金。国际货币基金组织执行董事会已经批准了向一批非洲国家以及阿富汗、海地和也门发放紧急救助贷款的措施。具体包括为相关国家提供拨款，以帮助其支付未来六个月里的债务。CCRT基金成立于2015年，在此之前主要支援对象是受到埃博拉疫情重创的国家。目前该基金能够提供大约5亿美元的资金。

帮助贫穷国家

国际货币基金组织周一还宣布，将为西非国家加纳和塞内加尔提供紧急救助贷款，以抗击疫情。这两个国家的经济都受到全球疫情的严重影响，将分别获得10亿美元和4.4亿美元的贷款，以缓解其政府的支付困境。

疫情背景下，多个国家都向IMF提出了救助贷款的申请，也包括石油资源丰富的尼日利亚。北非国家突尼斯已经获得了一笔贷款以解燃眉之急。

雨涵/达扬（路透社、德新社）