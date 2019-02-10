全球霸主地位受威胁 美处处提防中国

(德国之声中文网) 美国国防情报局周一(2月11日)在一份报告中表示，中国和俄罗斯正在發展能够挑战美国太空地位的科技。其中，又以可能损害华盛顿卫星的雷射装置特别受到关注。

「中国可能正在發展雷射武器来干扰、破坏或损害卫星及其传感器，而且可能已经有部份能力如此操作。」报告指出，俄罗斯也正如法炮製。该报告还警告说，轨道碎片仍然是一个问题。

报告内容提到:「特别是中国和俄罗斯，正在透过各种手段不当利用美国对太空系统的依赖，并挑战美国在太空中的地位。」

根据该机构的报告，中俄都已经發展出太空情报、监视和侦察能力，并进一步警告，伊朗和朝鲜也展现出干扰太空计划的能力。

报告称，太空活动愈来愈多。除了太空旅遊逐渐成熟，太空对于军事行动的重要性也逐渐提升。与此同时，哪个国家能够在太空中掌权，变得备受争议。

另一重要战场--人工智能

除了对太空中的竞争提出警告，美国总统特朗普週一(2月11日)下令美国政府更加重视人工智能。在中国以国家级战略来發展和投资的情况下，美国担心在这个关键领域将被中国超越。

白宫表示，该计划将为研究人员提供更多资源、制定法规指南、促进人工智能教育和提高美国竞争力来全面發展人工智能。声明中没有提及中国，但呼吁要制定行动计划，保护美国在人工智能方面的优势，以及对美国国家和经济安全利益至关重要的技术，以对抗外国战略竞争对手。

《美国人工智能倡议行政命令》

该命令要求政府「投入联邦政府所有资源」来协助推动人工智能创新。白宫的一份声明说：「美国在人工智能的领域上，获益于早期的开發者和国际领导者。然而......随着世界各地加快了人工智能创新的步伐，我们不能坐以待毙，或是预设我们的领先地位不会受到挑战。」然而，该命令没有谈到特定资金或部署人工智能的详细策略。

布鲁金斯学会技术创新中心负责人韦斯特 (Darrell West)表示，白宫的举动是「及时的」，但如果没有明确的资金，仍然不确定要如何实施。他说："总统有时会推出听起来不错但实际成效不大的举措......中国到2030年将投资1500亿美元。目标是成为世界上最杰出的人工智能国家。美国要跟上步伐，因为人工智能改变许多不同的领域，这一点非常重要。」

数据创新中心研究员卡斯特罗（Daniel Castro）也提出了相似的论点。「如果政府希望人工智能倡议带来实际变革，那么需要做的不仅仅是重新编制用于人工智能研究的现有资金、技能和基础设施开發。」他呼吁制定更全面的人工智能战略，涵盖数位自由贸易、数据收集政策和其他问题等领域。

夏立民/罗法 (德新社、法新社)