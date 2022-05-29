“全球难民数量创历史最高记录”

（德国之声中文网）战争、冲突和危机正迫使越来越多的人离乡背井。根据总部位于日内瓦的联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR，简称“联合国难民署”）提供的数据，目前，全球范围难民数量超过1亿的难民，为第二次世界大战以来之最。

在其《世界难民报告》中，联合国难民署称，这样的数字“触目惊心”。报告指出，阿富汗和其他国家的困难局势、俄罗斯侵略乌克兰战争的影响，都是导致出现这一悲剧的原因。

报告指出，自难民署1951年成立至今，乌克兰难民危机发展最快，短短数周内，乌克兰人就成了世界上第二大难民群体，仅次于叙利亚人。到目前为止，已有490万人逃离乌克兰，叙利亚难民人数近700万。

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通常情况下，年度世界难民报告反映前一年的情况。因俄罗斯侵略战争带来的戏剧性后果，难民署例外给出了2022年5月以来的当下难民数量。根据该报告，难民人数15年来连续增2021年底，全球范围逃亡人数已创纪录：8930万人，同比增8%。

联合国难民署负责人格兰迪（ Filippo Grandi）：情况残酷可怕

联合国难民事务办公室高级专员格兰迪指出，逃难人口总数为十年前的两倍以上，其中约60%在国内流徙。他称：“我们在乌克兰东部看到的是非常残酷和非常可怕的情况。” 他强调，为能避免更多人不得不逃亡，当前，同战争导致的粮食短缺现象作斗争是“当务之急”。

他同时警告说，国际社会不能只关注乌克兰，否则将带来致命后果。他提到了西非和东非的紧张局势、中东地区、被赶出缅甸的罗兴亚人的处境以及南美的状况，南美众多国家收容了委内瑞的难民。格兰迪指出，为也能帮助世界其他地区人们，亟需大量资金。

批评在难民接收意愿上的双标

格兰迪指出，涉及来自乌克兰或中东的难民，欧洲人表现出不同的接受意愿。他称，他并不天真，了解背景，情况不可能总会这样，但对乌克兰难民大潮的态度显示，在“富国的海岸或边境”接收难民完全可行。

图为德国巴伐利亚州今年3月为乌克兰难民提供庇护

德国迄今收容了130万难民，是仅次于土耳其、哥伦比亚、乌干达和巴基斯坦的几个最大接收国之一。除叙利亚众邻国外，德国也是叙利亚人的最大收容国。

格兰迪警告说，难民危机正变得越来越复杂。不平等的加剧助长了冲突、治理不善阻碍了众多国家和地区的发展、气候变化加剧了对资源的争夺，例如在非洲撒哈拉导致民族冲突激化。他强调，食品价格暴涨可能促使更多人逃离家园。

这位联合国难民署负责人指出，10多年来，难民数量年年增加，国际社会必须齐心协力应对这一人类悲剧，结束冲突并找到持久的解决方案，否则，“这一可怕的趋势必将持续下去”。

（德新社， 法新社）

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