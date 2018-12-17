《全球难民契约》：哪些事你该知道？

（德国之声中文网）经过两年的密切磋商，联合国大会定于周一正式通过《全球难民契约》，寻求更好的国际合作方案应对以2015、2016年欧洲难民危机为例的国际性难民问题。

联合国《全球难民契约》包含一系列措施，用来帮助接受难民的国家度过难关。这些国家对那些因为战争、迫害和自然灾害而寻求庇护的难民提供支持，但也常常因此而导致公共服务和基础设施不堪重负。

这一不具约束力的契约还鼓励出台解决方案，以帮助难民在东道国自力更生，同时改善原籍国的条件，让他们安全而且有尊严地返回家园。

根据联合国统计，，其中一半难民的年龄低于18周岁。

10个国家接纳了全世界三分之二的难民。其中之一是土耳其，它接纳了350万难民。

联合国大会上周在摩洛哥移民会议上通过了《移民问题全球契约》，《全球难民契约》紧随其后。联合国大会本周也将通过这一契约。

当国家领导人成了难民 逃难中的特朗普 一手抱着小孩，另一只手举着张黑白的全家福。亿万富豪如果成了难民，神情也会无比凝重。

当国家领导人成了难民 普京的求助 画家笔下，普京满头白发，衣衫褴褛，双手举着一张字条：帮帮我，上帝保佑你。

当国家领导人成了难民 玩火箭的金正恩 把火箭藏在身后的这个赤脚男孩无疑是金正恩了。

当国家领导人成了难民 村姑默克尔 默克尔被画成一个乡村老妪，穿着红大衣，戴着头巾，周围还有几只大公鸡。

当国家领导人成了难民 阿萨德和难民船 叙利亚领导人阿萨德系着一条血红的领带，衣服湿漉漉的，像刚从水里出来。他将一只纸糊的小船举在头上，一条难民船。

当国家领导人成了难民 穿绿衣的伊朗前总统 伊朗前总统艾哈迈迪内贾德没有被画家遗忘。他坐在小凳上，有些拘束，穿着件绿色的衣衫。这是暗指抗议内贾德当年选举舞弊的绿色革命吗？

当国家领导人成了难民 落难的埃尔多安 不可一世的埃尔多安成了一个拧着布口袋的小老头。

当国家领导人成了难民 端着半杯啤酒的卡梅伦 这是卡梅伦吗？居然还有啤酒喝，难怪笑容满面。

当国家领导人成了难民 难民队伍望不到头 这是一群正在等救济餐的难民，排在第三位的奥巴马神情忧虑，他身后是金正恩、卡梅伦、普京、阿萨德等昔日或现任领导人。



难民和移民有什么区别？

大多数国际问题专家认为，移民是指无论基于什么原因改变其居住国的人士，包括在一个新的国家寻求更好生活的经济移民。

难民则是指因为战争、暴力和迫害而寻求国际社会保护的人士，包括无国籍人士。他们的地位在联合国1951年《关于难民地位的公约》中得以确认。

《移民问题全球契约》旨在减少促使人们离开原籍国的不利驱动因素，并确保他们拥有正确的身份文件，《全球难民契约》则寻求改善真正需要避难的人士的生活条件，并为接纳他们的东道国提供支持。

《全球难民契约》的目标是什么？

《全球难民契约》有四个主要目标：

减轻对接纳大量难民的东道国的压力，其中一些国家还处于中低收入水平；

加强难民自力更生能力；

扩大通过第三国或者其他安置程序解决难民问题的途径；

支持难民安全有尊严地返回原籍国。

《全球难民契约》的诞生

三年前，从海上穿越地中海或者由陆路经东南欧前往中欧的移民和难民数量激增，在欧盟内部引发巨大分歧。他们大部分来自战乱中的叙利亚以及中东和非洲的武装冲突地区，其余部分则是为了逃离极端贫困。

匈牙利、波兰和斯洛伐克拒绝遵守欧盟关于难民政策协作的《都柏林公约》。若干欧盟国家，尤其是东欧国家，拒绝尊重欧盟分摊难民的协议。还有一些其他国家不遵守分担难民的承诺。

经历了一年的难民危机之后，联合国大会意识到需要更好地合作与协调，才能有效地管理移民事务。为此，相关国家经过了多轮谈判，达成一项新的契约。

非洲、中东和美洲类似的移民危机也促使各方支持改善协作，尽管一些国家仍在抵制改变。

欧洲难民问题的缘起与现状 难民潮缘起：战争、贫困 2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

欧洲难民问题的缘起与现状 从难民营再次逃难 其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

欧洲难民问题的缘起与现状 “巴尔干路线” 2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

欧洲难民问题的缘起与现状 地中海路线 与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

欧洲难民问题的缘起与现状 铁丝网 欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

欧洲难民问题的缘起与现状 “开放边界” 2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟、土耳其协议 2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

欧洲难民问题的缘起与现状 德国是接受难民最多的国家 截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

欧洲难民问题的缘起与现状 前往德国难民人数减少 在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

欧洲难民问题的缘起与现状 其它国家情况 目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

欧洲难民问题的缘起与现状 从地中海前往欧洲的人数减少 2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟峰会 2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。 作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)



哪些国家不支持契约？

这一契约再次引发欧洲范围的政治冲突，波兰、斯洛伐克和匈牙利等东欧国家以及奥地利拒绝签署。

继上周拒绝签署《移民问题全球契约》之后，美国也反对《全球难民契约》。特朗普政府说它和美国移民及难民政策相抵触。

同时，即将赴任的巴西外交部长欧内斯托·阿罗约说，随着新当选的右翼总统雅伊尔·博索纳罗在明年1月正式履职，这个拉丁美洲最大的国家也将抵制这一契约。

联合国强调说，新契约不会强迫签署国承担1951年《难民公约》没有规定的额外义务。