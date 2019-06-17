全球难民人数首次突破7千万

（德国之声中文网） 当今世界危机此起彼伏，难以找到解决办法。根据联合国难民署公布的消息，如今全球范围内被迫逃离家乡的难民人数之多创近70年来的新高。截至去年年底，全球超过7千万人被迫流离失所，为躲避暴力、冲突、迫害或者破坏人权的行为而背井离乡。据联合国难民署的估计，此前一年的难民数字为6850万人。

联合国负责难民事务的高级专员格兰迪（Filippo Grandi）表示："这些数据表明，逃离战争、冲突和迫害者人数在逐年增加。"他对在难民问题上出现的"团结危机"提出批评。格兰迪说，世界两极分化日益明显。"在人道主义问题上，联合国安理会甚至无法找到共同的立场。"

格兰迪说，虽然对难民和移民经常有恶语中伤，但是也有"极其宽容的积极案例。"格兰迪表示："我们应该在这些积极案例的基础上再接再厉，面对每天遭到驱逐的成千上万难民加倍我们的团结。"

联合国难民署高级难民事务专员格兰迪对联邦德国给予了极大的赞赏。他说："德国是其他国家应该效仿的楷模。""该国为移民的融入投资，以此驳斥了这场危机无法管控之说。"格兰迪说，虽然默克尔可能会为她的政策付出极高的代价，"但是历史将证明，它将被作为积极的政策载入史册。"

联合国难民署高级难民事务专员格兰迪接受了德国之声新闻的采访

“处理难民问题存在疏漏”

本周四（6月20日）是联合国难民署确定的世界难民日。

在世界难民日前夕接受德国之声新闻采访时，联合国难民署的高级官员格兰迪承认，在处理大规模难民问题时存在疏漏。他说，“在管理这些流动人口方面，存在失败。我们要认识到，比如在欧洲，（应对机制）是针对少量难民的。当人数像2015年一样变多时，欧洲没有做好准备，发出了错误的信号”。

在采访中， 格兰迪同样对一些政客利用难民问题而煽动民众，以及一些政府针对难民关闭边境提出批评。

大多数人留在自己的国家

除了难民之外，全球范围内还有大量到国外寻找更好工作和生活条件的移民。据联合国移民署估计，2017年全球移民人数达到2.58亿人。

根据联合国难民署一年一度发表的"全球趋势报告"，其中有4130万人是在其国内流离失所的难民，2590万人是为躲避战乱和迫害逃离家乡的人，这个数字比前一年增加了50万人。

格兰迪强调指出，全球五分之四的难民逃亡到邻国，而不是逃到欧洲或者美国。因此西方国家并没有承担最大部分的难民负担。情况也不像许多政治家所说的那样，如今难民问题是一个无法战胜的危机。据联合国难民署公布的数据，富裕国家总共仅接收了16%的难民。全球三分之一的难民逃亡到了最贫穷国家。

据联合国难民署的统计，全球接收难民最多的5个国家中，联邦德国是唯一的西方国家。截至去年年底，德国确认了110万人的难民身份，同时还接收了37万名申请庇护者，对其庇护申请还有待做出裁决。

2018年，在德国申请庇护者人数从前一年的198300人下降到161900人，2016年，在德国申请庇护者人数甚至高达722400人。大多数申请庇护者来自叙利亚、伊拉克和伊朗。比德国接收难民人数更多的国家是土耳其（370万）、巴基斯坦、乌干达和苏丹。

来自委内瑞拉的难民潮

根据联合国难民署的报告，委内瑞拉人的避难申请剧增到350000份，是前一年的3倍多。全球范围内新递交的庇护申请中，委内瑞拉人占五分之一，是申请庇护者中最大的族群，其次是阿富汗人和叙利亚人。

与去年一样，大多数新的庇护申请都是在美国提出的，总计有25万份。因委内瑞拉难民增加，秘鲁的庇护s申请数量升居第二位，德国排名第三。每年6月20日世界难民日到来之际，联合国难民署都会公布难民的最新数字。

多年来，每次公布的难民数字都刷新记录。在十年前的2009年，难民人数还只有4330万人。 当时被统计在内的许多难民至今仍然被保留在统计数据之内。其中五分之一登记注册的难民至少20年来一直漂泊异乡，五分之四的难民至少逃离家乡五年之久。

何处是我家园？ 乘坐卡车逃亡 最近的大流亡发生在中美洲。暴力和饥饿导致人们逃离洪都拉斯、尼加拉瓜、萨尔瓦多和危地马拉等国家。其目的地是美国。但美国总统特朗普并不欢迎他们。大多数难民滞留在美墨边境。

何处是我家园？ 外包难民 澳大利亚保守政府不希望难民进入澳大利亚。那些已经到达澳洲的人，被严格驱逐出境。澳大利亚已与几个太平洋国家达成协议，例如，巴布亚新几内亚和瑙鲁，将难民被安置在那些国家。

何处是我家园？ 被遗忘的难民 图上侯赛因·沙南（Hussein Abo Shanan）已经80岁。几十年来, 他一直以巴勒斯坦难民的身份生活在约旦。约旦王国的人口不到一千万。其中有230万登记注册的巴勒斯坦难民。他们中的一些人自 1948年阿拉伯-以色列战争后就一直生活在该国。目前约旦又增加了约有50万叙利亚移民。

何处是我家园？ 被邻国容忍 对许多委内瑞拉人来说, 哥伦比亚是最后的机会。 他们居住在首都波哥大郊外的 "el camino" 这样的难民营（图）。马杜罗总统的政策使委内瑞拉无法满足民众的生活需求。食品和药品短缺。目前，这些难民返乡的前景不佳。

何处是我家园？ 逃亡途中饥寒交迫 这些逃亡的难民一次又一次地试图越过波斯尼亚-黑塞哥维那边界前往克罗地亚。成为欧盟成员国的克罗地亚是移民的目标。然而冬季的这条逃亡之路非常危险。冰雪严寒的气候令逃亡的旅程格外艰难。

何处是我家园？ 孟加拉国是终点站？ 这是处于雨季的孟加拉国库图帕龙难民营。逃离缅甸的罗兴亚族妇女用雨伞保护自己不受倾盆大雨的影响。100多万罗兴亚族穆斯林人逃离缅甸军队的迫害前往邻国孟加拉。该国是世界上最贫穷的国家之一, 大量难民令其感到力不从心。库图帕龙难民营是目前世界最大的难民营。

何处是我家园？ 生活没有出路 中非共和国矿产资源丰富、土地肥沃。该国本拥有组建一个稳定社会所需的一切。然而国内战争和与邻国的冲突、腐败的政府和疯狂的伊斯兰主义正在助长该地区的暴力。因此, 包括首都班吉的许多居民都住在避难营里。

何处是我家园？ 抵达西班牙 在抵达马拉加港之后, 用红色毯子包裹的难民受到红十字会的照顾。246名移民获得救援船 "瓜达玛尔·波利姆尼亚号"的救助。越来越多的非洲人如今避开利比亚, 从阿尔及利亚或摩洛哥走西地中海航线逃亡。

何处是我家园？ 乌干达的苏丹难民 在很长时间里，乌干达也是一个被内战撕裂的国家。但与另一些非洲国家相比, 其现在的局势已经稳定。对于这些来自南苏丹的难民来说, 抵达库鲁巴首先意味着安全。几十万南苏丹人现在已在乌干达找到避难所。 作者: Carsten Grün



李京慧/李鱼 (德新社、法新社、基督教通讯社)