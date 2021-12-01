 “全球门户”在东南亚能与“一带一路”抗衡吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“全球门户”在东南亚能与“一带一路”抗衡吗？

欧盟承诺在透明和良政等价值观取向的基础上投资全球基建。在中国已经足迹遍布的东南亚，这一计划能取得所希望的效果吗？

Symbolbild EU - China

（德国之声中文网）根据本月早些时候欧盟公布的名为“全球门户”的基建投资计划的细节，至2027年，欧盟将可提供3000亿欧元资金用于全球基础设施的建设。资金来源包括欧盟基金、成员国投资和欧洲投资银行出资。

布鲁塞尔将其视为欧盟打造全球影响力的一个重要步骤。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示，欧盟将支持投资建设高品质基础设施，同时符合高端的社会福利和环保标准以及欧盟的民主价值观。她说，“全球门户战略为规划欧洲如何同世界建设更加坚韧的纽带提供了蓝图。”

欧盟这一计划针对的是包括东南亚在内的发展中国家和地区。东南亚近年来的大部分大型基础建设投资都来自中国的“一带一路”倡议。

为促进可持续发展，欧盟称“全球门户”项目的融资“以价值观为基础”，与透明和良政等议题挂钩。这与“一带一路”形成对比，后者提供资金时并不对接受国的国内政治提出要求。

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg

欧委会主席冯德莱恩：符合人权、环保高标准

良政的代价

欧盟驻东盟大使德里斯曼（Igor Driesmans）指出，“全球门户”对东南亚具有重要意义，也能与该地区其他倡议——包括2018年推出的“欧盟-亚洲联通战略”相辅相成。“在包括应对气候变化、保护环境、提高贸易竞争力和供应链韧性、可持续基础设施和绿色融资、数字化转型，以及人员交流方面加强合作”。

这些意向都很动听，但问题是，“全球门户”在东南亚的实际操作中能获得多大效应。欧盟计划到2027年提供的3000亿欧元资金当中，很大一部分是现有的意向承诺和单纯的贷款担保。根据牛津大学最近的一项经济调研，中国在“一带一路”框架内，仅在东南亚地区就已经投入了相于7400亿欧元的资金。“这比欧盟全球门户项目的全部金额还要高”，澳大利亚国立大学东南亚战略事务研究学者雷蒙德（Greg Raymond）指出。

欧盟投资计划的另一个问题是价值观基础的前提条件。雷蒙德说，一些东南亚国家更倾向于选择中国为投资方，因为这些政府“不愿透明，中资项目可以让他们满足自己的裙带关系或中饱私囊”。他认为，威权政府无意在政治上透明开放，“中国对他们不附加条件，接受甚至欢迎东南亚政治中的这些因素。而欧盟不可能这样作。”

China-Laos-Eisenbahn

中老铁路2021年底通车

如何能获得成功？

DW.COM

欧盟委员会周三（12月1日）在布鲁塞尔公布了3000亿欧元的全球基建投资计划。欧盟希望成为更有吸引力的投资合作方，有能力与中国的“一带一路”竞争。

连接昆明和万象的中老铁路在12月3日通车。该铁路为促进区域互联、振兴老挝经济带来希望。不过也有专家质疑，这项工程是否真能给广袤的老挝农村地区带来好处，同时也存在针对老挝债务等问题的担忧。

中国在印尼「一带一路」倡议的重点企业裡，许多中国工人表示遭到剥削。有人不敢吭声、有人冒险偷渡、有人客死异乡家属却找不到遗体。德国之声访问数名中国工人，他们说，「活着回家」是他们唯一希望。

“全球门户”将无法在规模上与“一带一路”竞争。而以价值观为基础的条件会被一些东南亚国家政府视为障碍，导致其根本不会向欧盟提出申请。华盛顿对外关系协会的东南亚问题研究员库尔兰奇客克（Joshua Kurlantzick）对德国之声表示，由于计划资金较少和某些国家拒绝价值观因素，欧盟的这一计划“在东南亚可能不会那么成功”。

不过，结论还要取决于如何评判“全球门户”所取得的绩效。尽管它被解读为欧盟对中国“一带一路”的回应，但支持者认为不应该将其视为与北京的直接竞争。

同时也不应该把它当作欧盟单挑的使命。柏林墨卡托中国研究中心（Merics）的研究员吉莱蒂（Francesca Ghiretti）对德国之声表示，欧盟的“全球门户”投资计划，在东南亚有着同美国和日本取得协同效应的潜力。例如同美国的全球基建倡议“重建美好世界”（Build Back Better World）。

此外日本也有着常常被外界忽视的亚洲投资计划。最近由惠誉（Fitch Solutions）发布在一项报告显示，日本在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南目前未完成的项目的投资存量达2590亿美元。而中国在上述国家的投资存量为1570亿美元。

吉莱蒂认为，如果欧盟、美国和日本同东南亚当地机构合作，将有机会落实成功的项目。不过她指出，欧盟严格的预算条件意味着，布鲁塞尔必须明确划出优先顺序，以避免出现“过度扩张”，“全球门户”的融资能力毕竟是有限的。“最好的办法是聚焦少数优先重点，保障它们取得成功。”

 

© 2021年德国之声版权声明本文所有内容受到著作权法保护如无德国之声特别授权不得擅自使用任何不当行为都将导致追偿并受到刑事追究。

相关内容

FILE PHOTO: An attendant walks past EU and China flags ahead of the EU-China High-level Economic Dialogue at Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China June 25, 2018. REUTERS/Jason Lee/File Photo

欧盟推出“全球门户” 欲与“一带一路”比高下 01.12.2021

欧盟委员会周三（12月1日）在布鲁塞尔公布了3000亿欧元的全球基建投资计划。欧盟希望成为更有吸引力的投资合作方，有能力与中国的“一带一路”竞争。

U.S. President Joe Biden discusses his 'Build Back Better' agenda and administration efforts to lower prescription drug prices during a speech in the East Room at the White House in Washington, U.S., August 12, 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein

剑指「一带一路」 美将启动「重建更好世界」倡议 09.11.2021

美版「一带一路」来了吗？拜登政府预计最快明年1月启动「重建更好世界」倡议，同时欧盟与英国也推出自己的全球基建倡议。西方各国与中国抗衡意味越趋浓厚。

211126 -- VIENTIANE, Nov. 26, 2021 -- Aerial photo taken on Nov. 22, 2021 shows the Luang Prabang station along the China-Laos Railway in Luang Prabang, Laos. The construction of the China-Laos Railway started in December 2016. It is expected to be operational in December 2021. The 1,013-km cross-border railway consists of two sections, one in China and the other in Laos. The 414-km section in Laos will run from Boten border gate in northern part of the country to the Lao national capital city of Vientiane, with an operating speed of 160 km per hour. The railway is a docking project between China s Belt and Road Initiative and Laos strategy to convert itself from a landlocked country to a land-linked hub. Photo by /Xinhua LAOS-V PUBLICATIONxNOTxINxCHN

中老铁路通车 有憧憬也有担忧 03.12.2021

连接昆明和万象的中老铁路在12月3日通车。该铁路为促进区域互联、振兴老挝经济带来希望。不过也有专家质疑，这项工程是否真能给广袤的老挝农村地区带来好处，同时也存在针对老挝债务等问题的担忧。

广告

媒体看中国

Winter Olympics Maskottchen

德语媒体：抵制只会激化对立

体育早已变得越来越商业化，在这样的大背景下，如果经济界不采取行动，外交抵制将很难产生效果。  