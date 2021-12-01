“全球门户”在东南亚能与“一带一路”抗衡吗？

（德国之声中文网）根据本月早些时候欧盟公布的名为“全球门户”的基建投资计划的细节，至2027年，欧盟将可提供3000亿欧元资金用于全球基础设施的建设。资金来源包括欧盟基金、成员国投资和欧洲投资银行出资。

布鲁塞尔将其视为欧盟打造全球影响力的一个重要步骤。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示，欧盟将支持投资建设高品质基础设施，同时符合高端的社会福利和环保标准以及欧盟的民主价值观。她说，“全球门户战略为规划欧洲如何同世界建设更加坚韧的纽带提供了蓝图。”

欧盟这一计划针对的是包括东南亚在内的发展中国家和地区。东南亚近年来的大部分大型基础建设投资都来自中国的“一带一路”倡议。

为促进可持续发展，欧盟称“全球门户”项目的融资“以价值观为基础”，与透明和良政等议题挂钩。这与“一带一路”形成对比，后者提供资金时并不对接受国的国内政治提出要求。

良政的代价

欧盟驻东盟大使德里斯曼（Igor Driesmans）指出，“全球门户”对东南亚具有重要意义，也能与该地区其他倡议——包括2018年推出的“欧盟-亚洲联通战略”相辅相成。“在包括应对气候变化、保护环境、提高贸易竞争力和供应链韧性、可持续基础设施和绿色融资、数字化转型，以及人员交流方面加强合作”。

这些意向都很动听，但问题是，“全球门户”在东南亚的实际操作中能获得多大效应。欧盟计划到2027年提供的3000亿欧元资金当中，很大一部分是现有的意向承诺和单纯的贷款担保。根据牛津大学最近的一项经济调研，中国在“一带一路”框架内，仅在东南亚地区就已经投入了相于7400亿欧元的资金。“这比欧盟全球门户项目的全部金额还要高”，澳大利亚国立大学东南亚战略事务研究学者雷蒙德（Greg Raymond）指出。

欧盟投资计划的另一个问题是价值观基础的前提条件。雷蒙德说，一些东南亚国家更倾向于选择中国为投资方，因为这些政府“不愿透明，中资项目可以让他们满足自己的裙带关系或中饱私囊”。他认为，威权政府无意在政治上透明开放，“中国对他们不附加条件，接受甚至欢迎东南亚政治中的这些因素。而欧盟不可能这样作。”

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如何能获得成功？

“全球门户”将无法在规模上与“一带一路”竞争。而以价值观为基础的条件会被一些东南亚国家政府视为障碍，导致其根本不会向欧盟提出申请。华盛顿对外关系协会的东南亚问题研究员库尔兰奇客克（Joshua Kurlantzick）对德国之声表示，由于计划资金较少和某些国家拒绝价值观因素，欧盟的这一计划“在东南亚可能不会那么成功”。

不过，结论还要取决于如何评判“全球门户”所取得的绩效。尽管它被解读为欧盟对中国“一带一路”的回应，但支持者认为不应该将其视为与北京的直接竞争。

同时也不应该把它当作欧盟单挑的使命。柏林墨卡托中国研究中心（Merics）的研究员吉莱蒂（Francesca Ghiretti）对德国之声表示，欧盟的“全球门户”投资计划，在东南亚有着同美国和日本取得协同效应的潜力。例如同美国的全球基建倡议“重建美好世界”（Build Back Better World）。

此外日本也有着常常被外界忽视的亚洲投资计划。最近由惠誉（Fitch Solutions）发布在一项报告显示，日本在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南目前未完成的项目的投资存量达2590亿美元。而中国在上述国家的投资存量为1570亿美元。

吉莱蒂认为，如果欧盟、美国和日本同东南亚当地机构合作，将有机会落实成功的项目。不过她指出，欧盟严格的预算条件意味着，布鲁塞尔必须明确划出优先顺序，以避免出现“过度扩张”，“全球门户”的融资能力毕竟是有限的。“最好的办法是聚焦少数优先重点，保障它们取得成功。”

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