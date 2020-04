全球逾2500万人恐失业 IMF促采取战时措施

(德国之声中文网)新冠肺炎疫情升温,全球确诊病例破100万,各国实施封城隔离措施使经济陷入萎缩,仅在美国已有1千万人在半个月内失业。多个国际机构的经济预测都悲观,欧盟就推出1千亿元援助失业。

联合国旗下国际劳工组织(ILO)就业政策司司长李相宪表示,新冠疫情导致全球失业的人数可能远高於早前预测。ILO上周估计全球2470万人失业,远超2008年金融海啸时约2200万人,对全球劳工造成3.4万亿美元收入损失。

美国失业人数连创两周新高

美国劳工部4月2日公布,上周新申领失业救济金人数暴升一倍至664.8万人,连续两周创新高,半个月合计近1千万人失业。

芝加哥大学经济学者估算,美国仅约34%劳工可在家工作。美国NORC公共事务研究中心一项民调显示,约有一半在职美国人表示受疫情导致他们或其家庭成员收入减少,而穷人和没有大学学历的人更容易失去工作。

美国仅三成劳工可在家工作

美国圣路易斯联储银行经济师卡斯特罗 (Miguel Faria-e-Castro)预测在最坏情况下,疫情将导致美国减少4700万个职位,失业率升至32.1%。

加拿大有213万人申请失业救济,相当於全国劳动力总数的十分之一以上。据彭博报导,仅在3月25至30日短短5天内,就有约有58万加拿大人申请失业救济。

欧盟1千亿欧元应对失业

欧洲失业情况已达金融危机时水平。西班牙社会安全资料中心4月2日公布,自3月中旬封城已有近90万人失业,其中55万人为临时工。向政府登记失业的人数3月份暴增至350万人,创2017年4月以来新高。

英国申请福利救济金的人数,更在过去几周内暴增近10倍达到近100万人。英国政府上月20日推出援助方案,代替企业向受疫情影响而无法工作的劳工支付最多八成薪金,每月上限2500镑,初步为期3个月,藉此遏止裁员潮。

欧盟委员会4月2日推出规模达1千亿欧元的「紧急状态下减轻失业风险援助」(Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE),支援各国的工资补贴方案。欧盟委员会主席冯德莱恩又建议企业仿效德国的「短工津贴计划」(Kurzarbeit),通过减少工作时间来避免裁员,由政府补贴员工薪资差额。

新冠疫情重创全球经济

全球经济萎缩近1%

失业人口暴增伴随着全球经济萎缩。联合国经济和社会事务部4月1日发表报告,预测全球经济萎缩0.9%,远低於先前预期的2.5%增长。报告预警若各国禁足令持续至第3季,而财政刺激措施未见效,经济下滑将进一步恶化 。2009年全球金融危机时,全球经济产出萎缩1.7%。

国际货币基金组织(IMF)同日呼吁各国针对家庭丶企业与金融部门制定「战时」措施,指抗疫将持续一至两个季度,公共部门应加强干预,向卫生部门提供物资丶确保失业人士获协助丶提供私人企业薪金补贴等「特殊支持」。

经济衰退仅次大萧条

全球最大资产管理公司贝莱德集团(BlackRock)则预测,上半年全球经济衰减11%,经济产出损失达6万亿美元,保守估计流失500万个职位。贝莱德董事总经理毕萨特(Amer Bisat)认为,全球经济恶化程度将超越2008年金融风暴,也会比1918年西班牙流感时更差,「这次虽不会像1930年全球大萧条时期,当时经济剧烈萎缩程度严重更多;但这肯定是我们见过史上第二严重的全球经济冲击」。

经济发展暨合作组织(OECD)3月把今年全球经济增长率从2.9%降至2.4%,相当于全球进入衰退,如果疫情更严重则会降到1.5%。世界银行本周新公布的报告则认为亚洲新兴经济体增长率,会从去年的5.8%放缓到2.1%,最坏情况会跌至0.5%。

报告还指出,疫情恐导致今年亚太地区脱贫人数减少近2400万人,若经济形势进一步恶化,每日生活费5.5美元以下的贫穷人口或增加约1100万。

中国逐渐复工但经济复苏仍需时

中国隐性失业减消费

受疫情影响,中国官方失业率从去年12月的5.2%升至6.2%。中国人民银行原调查统计司司长丶现任上海市人民政府参事盛松成表示,企业停工或半停工导致员工收入下降,隐性失业普遍,不仅令即期消费减少,也冲击未来3丶5个月甚至更长时期的消费。他又指中国GDP今年难以实现5.6%增长。

目前中国疫情受控开始复工,但中国国家统计局在一份声明中表示,与2月份相比,全球病毒蔓延将严重冲击世界经济和贸易,给中国经济带来新的严峻挑战,「尽管3月份制造业PMI迅速回升,但调查显示企业仍面临相对较大的运营压力」。

李澄欣/邹宗翰(综合报导)