全球近十年驱车恐袭事件
近年来，利用车辆对人群进行无差别袭击越加频繁出现，恐怖组织和个人常常使用这种手段实施袭击并制造恐慌。以下是全球近10年来发生的车辆冲撞人群恐袭事件。
2025年1月1日，美国新奥尔良
新年凌晨3:15左右，新奥尔良市跨年夜上，一辆汽车冲向波旁街庆祝人群，致15死30余伤。FBI将此事件定性为恐怖袭击。嫌犯下车后开枪，在与警方交火时被当场击毙。FBI表示在肇事车辆内发现伊斯兰国（IS）旗帜。当局将此次袭击定性为“恐怖主义行为”。
2024年12月20日，德国马格德堡
12月20日晚间，一名沙特阿拉伯裔移民驾车冲入德国东部马格德堡市中心的圣诞市场，造成至少5人身亡、200余人受伤。嫌疑人是一名50岁的沙特阿拉伯籍医生，曾发表反穆斯林言论，并支持极右翼政党德国选项党（AfD）。袭击者已经当场被捕。
2024年11月11日，中国珠海
珠海航展举办前一天，一名62岁男子驾驶小型越野车冲撞该市体育中心内的市民，导致至少35人死亡、43人受重伤。这是中国多年来最严重的一起大规模袭击。官方称初步查明，案件系“嫌疑人樊某对其离婚后财产分割结果不满而引发”，但未透露更多细节。该男子被逮捕，并于去年12月被判处死刑。
2021年6月6日，加拿大伦敦
袭击者驾驶皮卡冲上人行道，撞击正在散步的一个穆斯林家庭，一家三代4人身亡，一人重伤。加拿大总理贾斯廷·特鲁多称这是“一起出于仇恨的恐怖袭击”。袭击者23岁，为白人种族主义者，被判终身监禁，不得假释。
2018年4月23日，加拿大多伦多
一名25岁的加拿大男子驾驶一辆租赁的箱型货车在多伦多主干道央街以高速行驶，冲撞行人，主要目标为女性，导致11人死亡，15人受伤。袭击者声称属于网上一个由性受挫男性组成的线上社群。他于2022年被判处终身监禁，25年内不得假释。
2017年10月31日，美国纽约
一名乌兹别克籍男子驾驶租用的皮卡冲入纽约市人行道和自行车道，造成8人死亡，12人受伤。据报道，该男子曾高呼“真主至上”口号，被认为受到“伊斯兰国”鼓动。该男子被判处8次终身监禁，外加260年监禁。
2017年8月17日，西班牙巴塞罗那
一名男子驾驶货车冲向巴塞罗那繁忙的兰布拉大道上的人群，造成14人死亡，多人受伤。“伊斯兰国”宣称对此次袭击负责。同一恐怖组织的成员随后在邻近的坎布里尔斯度假地实施了类似的汽车冲撞袭击，袭击者被警方击毙。袭击实施者在逃亡数日后于8月21日被警方击毙。
2017年8月12日，美国维吉尼亚州夏洛茨维尔
“团结右翼”（Unite the Right）集会期间，一名白人种族主义者驾驶汽车故意冲撞反对集会的抗议人群，造成一名女性死亡，35人受伤。袭击者被判终身监禁，外加419年有期徒刑，且不得假释。
2017年3月22日，英国伦敦 威斯敏斯特
一名52岁的英国男子驾驶SUV冲入威斯敏斯特大桥上的人群，致数十人受伤。随后，肇事汽车撞在议会大厦门外的铁栏杆上。驾车男子跳下汽车，刺死一名警察后，被其他警察开枪击毙。袭击者称自己为了报复西方在穆斯林国家的军事行动而发动圣战。
2017年6月3日，英国伦敦 伦敦桥 博罗市场
三名伊斯兰主义袭击者驾驶货车冲撞伦敦桥上行人，随后袭击者驾车前往伦敦桥附近的博罗市场，并持刀行凶，造成8人死亡，多人受伤。袭击者被警方击毙。
2017年6月19日，英国伦敦 芬斯伯里公园
一名右翼极端分子驾驶货车冲入芬斯伯里公园清真寺外的正在祈祷的穆斯林教徒，导致1人死亡，15人受伤。袭击者47岁，是4个孩子的父亲，目击者称，其扬言要“杀死所有穆斯林”。
2017年1月20日，澳大利亚墨尔本
一辆汽车于中午时分在澳大利亚第二大城市的步行区冲撞人群，造成6人死亡，30多人受伤。袭击者当时处于药物引起的精神错乱状态。袭击者被判处终身监禁。
2016年12月19日，德国柏林
一名申请庇护被拒的突尼斯籍男子驾驶劫持来的卡车冲入首都柏林一处圣诞市场，导致13人死亡，数十人受伤。袭击者在意大利与警方交火时被击毙。“伊斯兰国”宣称对此次袭击负责。
2016年7月14日，法国尼斯
法国国庆日之际，尼斯一名原籍法属突尼斯人驾驶大型载重车冲入人群，在尼斯的海滨长廊行驶近两公里，造成86人死亡。这是迄今同类恐袭事件中最致命的一次。