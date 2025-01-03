珠海航展举办前一天，一名62岁男子驾驶小型越野车冲撞该市体育中心内的市民，导致至少35人死亡、43人受重伤。这是中国多年来最严重的一起大规模袭击。官方称初步查明，案件系“嫌疑人樊某对其离婚后财产分割结果不满而引发”，但未透露更多细节。该男子被逮捕，并于去年12月被判处死刑。