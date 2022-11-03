 全球被监禁记者人数再创新高 中国仍居榜首 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2022

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全球被监禁记者人数再创新高 中国仍居榜首

中国仍然是“世界上最大的记者监狱”，有110名记者被关押，其次是缅甸（62人）、伊朗（47人）、越南（39人）和白俄罗斯（31人）。

超过一半的被监禁记者囚禁于中国、缅甸、伊朗、越南白俄罗斯

超过一半的被监禁记者囚禁于中国、缅甸、伊朗、越南白俄罗斯

（德国之声中文网）根据无国界记者组织周三（12月14日）发布的报告，伊朗政府对抗议的镇压使全世界被监禁的记者人数在2022年达到了533人的历史新高。

这个总部设在法国的非政府组织的报告显示，这个数字高于2021年已经创下历史记录的488人。

超过一半的被监禁记者囚禁于五个国家。中国仍然是"世界上最大的记者监狱"，有110人，其次是缅甸（62人）、伊朗（47人）、越南（39人）和白俄罗斯（31人）。

无国界记者组织秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）在一份声明中说："独裁和专制政权正在监禁记者，以前所未有的速度填满他们的监狱。"

他说："被拘押的记者人数创下了新的记录，这表明我们迫切需要抵制这些无良政府，并积极声援所有追求新闻自由、独立和多元化理想的人。"

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自1995年以来，无国界记者组织一直在发布年度此项年度统计报告。伊朗是这份名单中去年唯一没有被列入名单的国家。

无国界记者组织说，今年9月，22岁的阿米尼（Mahsa Amini）因着装违规被警方拘留随后死亡，引发了大规模抗议活动。此后，伊朗政府前所未有地拘捕了34名媒体专业人士。

被监禁的女记者人数也创下历史新高

全世界被监禁的女记者人数也创下历史新高，从2021年以来从60人增加到78人。

伊朗监禁了15名女记者。报告强调了哈梅迪（Nilufar Hamedi）和穆哈玛迪（Elahe Mohammadi）两位女记者的案例。她们的报道引起了人们对阿米尼之死的关注，现在可能面临死刑。

无国界记者组织说，这"表明伊朗当局希望系统地让妇女保持沉默"。

穆哈迈迪获得无国界记者组织周一颁发的勇气奖。

四分之三的入狱记者集中在亚洲和中东地区。无国界记者组织同时指出，自从入侵乌克兰以来，俄罗斯对媒体的打压急剧增加。

由于乌克兰战争，被杀害的记者人数也上升到57人。过去两年被杀害记者人数分别为的48人和50人，处于"历史最低点"。

8名记者牺牲在战争前线，其中5人来自非参战国家。

无国界记者组织说，2022年在世界各地遇害的媒体专业人士中，近80%是"因其工作或所报道的故事而被蓄意攻击"，例如有组织犯罪和腐败案件的报道。

 

（法新社）

 

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