全球范围童工现象再度蔓延   

（德国之声中文网）根据联合国儿童基金会和国际劳工组织的一份新报告，全球近十分之一儿童被迫从事对儿童发展有害的劳动，2020年初，其总数估计为1.6亿。报告指出，4年里，全球范围童工数量增加了840万。

这意味着，此前呈现的积极趋势出现逆转。这两个组织指出，从2000年到2016年期间，童工数量尚曾减少了9400万。

"须做出更多努力"

国际劳工组织总干事盖·莱德（Guy Ryder）表示，这一数字敲响了警钟。他强调，"我们不能无动于衷，眼看着新一代儿童落入险境。” 他称，有必要向家庭提供全面保障，增加乡村发展投资，并在农业领域提供有尊严的工作。他说，世界正处在一个关键时刻，"现在是作出新的努力、拿出新的能量，扭转趋势并打破贫困和童工这一恶性循环的时候了。 “

童工现象有所减少 几乎十分之一的孩子是童工 据联合国儿童基金会称，目前全世界有1.52亿儿童通过自己的劳动在帮助家庭的生存。他们大多数生活在非洲和亚洲。总体而言，童工在全球范围内有所下降。2000年全球有2.46亿儿童沦为童工。如今数量减少，但下降速度正在放缓。

童工现象有所减少 什么是童工？ 联合国儿童基金会将童工定义为“受经济剥削和从事任何可能妨碍或影响儿童教育或有害儿童健康或身体、心理、精神、道德或社会发展的工作”。这个定义被列入“联合国儿童权利公约”。

童工现象有所减少 撒哈拉以南童工数量回升 尤其是亚太地区的童工人数大幅下降，拉丁美洲的童工人数也在减少。但是在撒哈拉以南的非洲地区，近年来童工数量似乎再次增加。联合国儿童基金会认为，该地区经济发展缓慢，武装冲突和自然灾害日益增多是造成童工增加的原因。

童工现象有所减少 逃亡路上的童工 难民中的童工现象也有所增加。逃亡的时间越长，孩子们工作的可能性就越大。因为他们的家人在逃亡途中失去了一切，孩子们必须为减轻家庭寻找新的生存途径。

童工现象有所减少 艰苦的工作 2017年，数十万罗兴亚人为避免受迫害和被边缘化从缅甸逃往孟加拉国。从此他们一直住在临时避难所。在那里，孩子们为减轻家庭的生活负担，有时必须从事非常艰苦的工作。

童工现象有所减少 缝纫而不是学习 许多叙利亚难民儿童也必须像土耳其一家纺织厂的这个男孩这样工作。许多叙利亚儿童每天在这家工厂工作超过十个小时。联合国儿童基金会希望在危机地区开展针对难民童工的教育计划。

童工现象有所减少 如何抵制童工？ 为了彻底杜绝童工，援助组织认为政府是关键。他们必须实施义务教育，法律规定的最低就业年龄要与义务教育结束的年龄相挂钩。名为“terre des hommes”的援助组织认为必须加强国家监管机构的监督，剥削儿童的雇主应该受到惩罚。

童工现象有所减少 加强教育是关键 联合国儿童基金会德国分部负责人施耐德（Christian Schneider）说：“为了有效保护儿童免受剥削，必须改善这些儿童的生活条件”。因此，联合国儿童基金会呼吁增加对教育以及健康和社会保护系统的投资。

童工现象有所减少 严格制止产生童工的根源 如果按照目前的速度减少童工，联合国儿童基金会估计，到2025年，仍将有1.21亿男、女儿童从事童工。联合国发布的到2025年废除童工的目标还有很长的路要走。 作者: Charlotte Voß



根据该报告，到明年年底，又可能会有900万儿童因新冠大流行而被被迫从事童工劳动。报告指出，新冠危机已加大了现有童工遭受的风险：劳动条件更恶劣、更糟糕的雇佣童工形式蔓延，于此同时，许多孩子的父母失去了收入来源。

联合国儿童基金会执行主任福尔（Henrietta Fore）指出，"在停摆、学校关门、经济衰退和国家预算缩减的第二年，一些家庭不得不做出令人心碎的选择。” 她呼吁各政府和开发银行采取措施，使儿童能从劳作场所返回校园。

（德新社，天主教通讯社）

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