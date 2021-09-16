全球范围内民主制度出现势衰？

（德国之声中文网）一边是俄罗斯和中国这样的威权制国家；另一边是美国或德国这样的民主制国家。这是我们这个时代的一个大冲突吗？2月7日，到访华盛顿的德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）在描述当今全球政治气候时称，"这是一场艰巨的战斗"。

肖尔茨接受CNN采访时乐观地表示，他绝对相信，民主制最终将获胜，因为它不仅是一种西方理念，而是深植于人类心底。他说： "我绝对相信，世界各地的人们都珍视我们表现为民主、法治、个人自由和市场经济的生活方式。"

自由受限、三权分立被取消

然而，全球范围内，民主距离胜利比以往任何时候都更遥远。自 2004 年以来，所谓的贝塔斯曼转型指数 (BTI) 首次显示出威权制国家数量多于民主国家。根据该指数，在纳入调查对象的137个发展中国家和转型国家中，只有67个仍属民主制，而威权制国家数量增至70个。

贝塔斯曼转型指数项目负责人哈特曼（ Hauke Hartmann ）指出，这是该项目15年来测得的"最糟政治转型结果" ：全球范围，自由与公平的选举减少、意见和集会自由受限、三权分立日益被架空。

他举例说，例如突尼斯，该国家曾长期被视为"阿拉伯之春"民主化运动的最后希望所在。然而，自 2021 年 7 月罢免议会和政府、取消部分宪法以来，总统赛义德（ Kais Saied ）只能借助政令实施统治。新近，赛义德更解散了本应确保司法独立的最高司法委员会。

这只是哈特曼在接受德国之声采访时提到的众多例子之一。他指出， "埃尔多安总统上台时曾被看作是希望的代表，但在他统治10年后，土耳其失去得最多。因为，在该国，三权分立和民主参与受到极大限制，致使我们两年前就不得不将土耳其归为威权制国家。很不幸，这一评估此间没有改变。"

政治、经济精英成威权制主要推手

让人忧虑的是，许多先前强固的民主国家沦入"有缺陷民主国家"范畴。例如，印度总理莫迪（Narendra Modi）施行民族主义路线；巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）和菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）所领导的均为右翼威权政府。哈特曼指出，10年前，这些国家被归类为巩固、稳定的民主国家，但如今，其政治进程存在重大缺陷。他同时指出，欧洲亦不例外：波兰和匈牙利便是欧盟法治国家原则的破坏者。

威权制增强、民主规范弱化的原因何在？哈特曼直言，主要推手乃是政治、经济精英，--他们有意维护其裙带主义腐败体系。他指出， "在我们考察的137个国家中，大多数国家的政治制度均基于假参与，其经济体系则扭曲竞争、阻碍经济、社会分享。"

这一情况中美洲尤甚：政界通常具黑社会结构。撒哈拉以南非洲情况类似，在那里，个人利用政治进程的虚弱制度化，确保自己的既有政治攫获物。

民粹主义浪潮

受贫困、饥饿和社会排斥威胁、看不到民主进程有任何改善的人往往被民粹主义的替代方案所蛊惑。而这现象不止在被调查的国家那里存在，而且也发生在转型指数项目迄未考虑的美国等历史悠久的民主国家。该项目不考察1989年之前就是经合组织成员的国家，而它们一直被视为民主制度和市场经济稳固的国家。

哈特曼表示，"自特朗普当选美国总统并持续享有高选民欢迎度、以及英国精英们显示的不负责任以来，所有人都可能对我们自己的民主制的力量感觉失望。" 他认为，不仅个别社群被边缘化，简单多数选举权问题尤大，因为，它常会导致两派死斗。他说，："在我看来，正如我们最能在美国观察到的那样，这似乎是两极化的导火索。 "

大瘟疫阴影下的镇压

此外，新冠大流行瘟疫也在众多国家导致对政治和公民权的进一步限制。哈特曼指出，多数情况下，相关限制是温和的，且有时限；涉及民主国家，它们都通过议会审议，具合法地位， "但在菲律宾或匈牙利等具威权特征的民粹主义政权那里，我们确实发现了例外；在阿塞拜疆、柬埔寨或委内瑞拉等威权政权中也发现了例外：它们以大瘟疫为幌子强化镇压。" 他强调，在中国等一马当先的威权国家，数字监控范围大为增加。

不过，尽管全球范围威权趋势强化，哈特曼仍相信，世上绝大多数人都渴望自由和决策参与。他指出，根据调查结果，全球公民平均参与度未下降，这给人以希望： "白俄罗斯的自由选举、黎巴嫩的民间社会团结、苏丹反对军事统治的斗争或对缅甸军事政变的抗议显示出，人们并不只是参加某一示威活动，而是为实现一个更美好的社会甘冒生命危险。" 他说，他们是英雄--全球反威权政治斗争中的最后、最坚实的堡垒。

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