全球育儿成本韩国最高：钱都花在课外班了

（德国之声中文网）根据最近的一项研究，韩国是世界上养育一个孩子到18岁成本最高的国家，这一发现解释了该国的生育率下降和迫在眉睫的人口危机。

据韩国《朝鲜日报》报道，位于北京的育娲人口研究智库的年度研究报告将韩国列为全球育儿成本最高的国家，其成本是人均国内生产总值（GDP）的7.79倍。这相当于3.65亿韩元（相当于251,562欧元或271,957美元）。

中国位居第二，养育一个孩子到18岁的成本是人均GDP的6.9倍，其次是德国（3.64倍）和法国（2.24倍）。

在育儿开支上升的同时，韩国作为世界第10大经济体，其婴儿出生数量走向另一个方向。3月公布的数据显示，该国的生育率为0.78，这意味着每100名妇女的一生中仅有78名婴儿出生。这是全球最低生育率。与韩国2000年的生育率1.48相比大幅下降。1980年，韩国的生育率为2.82，1960年为5.95。专家警告说，韩国需要保持2.1的生育率，才能维持人口稳定，而不依赖移民。

韩国的生育率全球最低

最大的成本是课外补习班

对于韩国人来说，一个孩子最大的成本来自常规公立学校教育以外的教育费用。《朝鲜日报》指出，2022年，韩国人为他们的孩子上私立补习班总共花了26万亿韩元（179.4亿欧元），相当于每个孩子每月52.4万韩元（361.53欧元）。

有一个31个月大的女儿的律师韩叶静（Han Ye-jung，音译）说："韩国是一个非常注重教育的社会，对大多数家庭来说，在常规学校结束后再上课外班被视为正常。"

韩叶静告诉德国之声，补习班在韩国被称为"hagwon"，孩子们通常在4岁时就开始上这类学校，通常在玩耍中学习英语。

她说："这是目前首尔育儿的一个大趋势，人们每个月为这些英语幼儿园花费很多钱，因为他们认为孩子在年幼时更容易学习语言，而且这是一项非常重要的技能。"

韩叶静承认，当她与朋友或家人见面时，经常谈论教育的选择，她一个表弟的女儿最近刚进入了一个英语幼儿园。

父母决定将孩子送到课外补习班的另一个因素是韩国有大量的职场母亲，而补习班也为孩子们提供了一个看管场所。

虽然私立幼儿园也提供体育、音乐或其他艺术课程，但是更重视英语和数学。韩叶静认为大多数课程都是英语和数学--这些科目的学习是为了确保孩子进入好中学，随后是好大学，以便未来找到好工作。

"在常规公立学校之外的良好私立教育是为了确保孩子获得好成绩，能进入最好的大学。"韩叶静说，"进入一所顶尖大学至关重要，它意味着一份好的工作，保证了人生的成功。"

首尔国立大学的经济学者朴成仁博士（Dr Park Saing-in）也认为，韩国家庭收入中有很大一部分用于教育，但他不相信这种"竞争"对年轻人的影响是正面的。

"在我看来，韩国教育的竞争太大，尤其是在大学入学考试方面。"他告诉德国之声，"显然，孩子学得越多，进入好大学的机会就越大，虽然年龄较小的孩子可能会在课外班学一些体育、音乐等内容，但最终会缩减到他们进入大学所需的科目。"

德国小学的百年历史 小学生平等就学 在德国教育史上，这还是新生事物：过去是有特权的学生跟着家庭教师上课，贫穷学生要去人满为患的大众学校；如今是——我们说的是1919年——大家一起读书。当时的八年制小学（Grundschule，又称Volksschule）是在魏玛宪法的基础上创立的，今年是诞生100周年。

德国小学的百年历史 穿着制服上课 1933年，纳粹意识形态进入了课堂：这张1939年的照片上，几乎所有男生都穿着希特勒青年团（Hitlerjugend）制服，墙上挂的是纳粹借以宣扬民族主义的莱比锡战役纪念碑的图片。1942年起，犹太学生被退学，——接下来时常要面对的是被送往集中营和死亡。

德国小学的百年历史 大家一起来喝汤 这是柏林一所小学的就餐时间。二战后，日常生活缓慢恢复正常，孩子们终于可以恢复上学。由于食品缺乏，许多家庭都依靠公共的食物分发。随着联邦德国的成立，由小学、中学和高中组成的原先的教育体系重新引入。

德国小学的百年历史 跟镰刀斧头一起上课 随着民主德国的成立，东德的教育体系也发生了变化。六、七岁的孩童一律进入POS小学，覆盖1到10年级。教学大纲和课本在全东德是统一的，并带有意识形态色彩。而在联邦德国，教育直到今天都是各联邦州的事务，所以从不来梅到巴伐利亚颇有不同。

德国小学的百年历史 不分年级的课堂 这是1960年巴伐利亚州的一所村庄小学：战后一些年里，在农村，许多学生还是在只有一间课堂的小学读书。对老师来说是不小的挑战：他得同时照顾8个年级的学生。

德国小学的百年历史 小学改名 1960年代中期，在教改框架下，八年制小学取消，改为四年制小学，之后是不同类型的中学——职业预科、实科中学、文理中学。这一系统存在至今。

德国小学的百年历史 课堂上的希腊文 1960年代也有一些所谓“客籍劳工”从南欧、土耳其来到德国，他们的孩子也一起来了，并且不会说德语。这对学校体系来说带来挑战：于是，一家矿山公司Klöckner资助聘请了一位希腊语老师，教孩子们读写，——这些孩子们很幸运。

德国小学的百年历史 德国教学大纲、俄罗斯饭菜 这是1980年，东德新勃兰登堡一所学校的学生正在包“俄罗斯饺子”（Pelmeni），这是俄罗斯传统食物。在东德，学生们下午可以继续待在学校参加活动，这很早就成为教育体系的一部分。西德则不同，根据地域，到现在仍有约三分之一的学生中午就回家了。

德国小学的百年历史 让身心障碍学生进入普通学校 近些年来新的举措是，让有身心障碍的同学一起进入普通学校学习。这是根据联合国的相关公约。不过，许多地方还缺少相应的专业教育师资，因此，一些父母还是选择把身心障碍的孩子送到专门的学校。

德国小学的百年历史 课堂数字化 这是波茨坦一所小学，孩子们用电子设备拍摄一帧帧的照片，然后把它们快放制成视频。小学里的数字化也引发争议。一些人认为应当把电子设备排除在校园之外，一些人认为这些是有意义的补充。

德国小学的百年历史 师资不足 如今小学面临的一大问题是师资不足。据估计到2025年，大概少26000多名老师。原因之一是：相对于其它学校形式，小学老师报酬较低。所以，选读小学教育专业的吸引力不大。而其它人想转到这个行业又缺乏相应的资质。

德国小学的百年历史 德国小学很不错 尽管如此：根据德国家长理事会的一项调查，大部分父母都对孩子们的小学表示满意。在学业成绩上，德国小学也不错，虽然不是顶尖，但处于上游。 作者: Stephanie Höppner



对父母的掠夺

《朝鲜日报》的一篇社论也指责补习班的经营者"利用（父母的）焦虑进行掠夺"，鼓励他们支付巨额费用，以跟上社会的期望。

该报称，父母要支付多年的额外学费，"难怪韩国的出生率这么低"。朴成仁博士没有孩子，他希望韩国社会逐渐改变，不再强调学校学习，让孩子们拥有更轻松的童年。

"这不会很快发生，但是我希望这是未来某一天可能看到的变化。"他说，"我相信良好的教育是很重要的，可以让孩子上好大学，找到好工作，但许多韩国人--包括我自己--认为私立教育的花费已经走得太远，我们需要一个更好的平衡。"

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