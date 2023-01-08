全球育儿成本韩国最高：钱都花在课外班了

研究显示，韩国是全球育儿成本最高的国家，为GDP的7.79倍，大量花费来自大量的课外补习班。中国位居第二，养育一个孩子到18岁的成本是人均GDP的6.9倍，其次是德国（3.64倍）和法国（2.24倍）。
（德国之声中文网）根据最近的一项研究，韩国是世界上养育一个孩子到18岁成本最高的国家，这一发现解释了该国的生育率下降和迫在眉睫的人口危机。
据韩国《朝鲜日报》报道，位于北京的育娲人口研究智库的年度研究报告将韩国列为全球育儿成本最高的国家，其成本是人均国内生产总值（GDP）的7.79倍。这相当于3.65亿韩元（相当于251,562欧元或271,957美元）。
中国位居第二，养育一个孩子到18岁的成本是人均GDP的6.9倍，其次是德国（3.64倍）和法国（2.24倍）。
在育儿开支上升的同时，韩国作为世界第10大经济体，其婴儿出生数量走向另一个方向。3月公布的数据显示，该国的生育率为0.78，这意味着每100名妇女的一生中仅有78名婴儿出生。这是全球最低生育率。与韩国2000年的生育率1.48相比大幅下降。1980年，韩国的生育率为2.82，1960年为5.95。专家警告说，韩国需要保持2.1的生育率，才能维持人口稳定，而不依赖移民。
对于韩国人来说，一个孩子最大的成本来自常规公立学校教育以外的教育费用。《朝鲜日报》指出，2022年，韩国人为他们的孩子上私立补习班总共花了26万亿韩元（179.4亿欧元），相当于每个孩子每月52.4万韩元（361.53欧元）。
有一个31个月大的女儿的律师韩叶静（Han Ye-jung，音译）说："韩国是一个非常注重教育的社会，对大多数家庭来说，在常规学校结束后再上课外班被视为正常。"
韩叶静告诉德国之声，补习班在韩国被称为"hagwon"，孩子们通常在4岁时就开始上这类学校，通常在玩耍中学习英语。
她说："这是目前首尔育儿的一个大趋势，人们每个月为这些英语幼儿园花费很多钱，因为他们认为孩子在年幼时更容易学习语言，而且这是一项非常重要的技能。"
韩叶静承认，当她与朋友或家人见面时，经常谈论教育的选择，她一个表弟的女儿最近刚进入了一个英语幼儿园。
父母决定将孩子送到课外补习班的另一个因素是韩国有大量的职场母亲，而补习班也为孩子们提供了一个看管场所。
虽然私立幼儿园也提供体育、音乐或其他艺术课程，但是更重视英语和数学。韩叶静认为大多数课程都是英语和数学--这些科目的学习是为了确保孩子进入好中学，随后是好大学，以便未来找到好工作。
"在常规公立学校之外的良好私立教育是为了确保孩子获得好成绩，能进入最好的大学。"韩叶静说，"进入一所顶尖大学至关重要，它意味着一份好的工作，保证了人生的成功。"
首尔国立大学的经济学者朴成仁博士（Dr Park Saing-in）也认为，韩国家庭收入中有很大一部分用于教育，但他不相信这种"竞争"对年轻人的影响是正面的。
"在我看来，韩国教育的竞争太大，尤其是在大学入学考试方面。"他告诉德国之声，"显然，孩子学得越多，进入好大学的机会就越大，虽然年龄较小的孩子可能会在课外班学一些体育、音乐等内容，但最终会缩减到他们进入大学所需的科目。"
《朝鲜日报》的一篇社论也指责补习班的经营者"利用（父母的）焦虑进行掠夺"，鼓励他们支付巨额费用，以跟上社会的期望。
该报称，父母要支付多年的额外学费，"难怪韩国的出生率这么低"。朴成仁博士没有孩子，他希望韩国社会逐渐改变，不再强调学校学习，让孩子们拥有更轻松的童年。
"这不会很快发生，但是我希望这是未来某一天可能看到的变化。"他说，"我相信良好的教育是很重要的，可以让孩子上好大学，找到好工作，但许多韩国人--包括我自己--认为私立教育的花费已经走得太远，我们需要一个更好的平衡。"
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