全球股市一片惨淡 你需要惊慌吗？

（德国之声中文网）

股市现在何以会暴跌？

解答这个问题，我们必须将金融市场的持续不景气与当前引发股市崩盘的罪魁祸首加以区分。近日国际货币基金组织（IWF）的悲观言论可能是引发此次股市动荡的原因。鉴于中美之间的贸易纠纷，国际货币基金组织先是下调了全球经济的增长预测，之后也是出于对贸易冲突和地缘政治风险的考量，对金融市场有可能突然发生动荡发出警告。这便是导致周三股市崩盘以及周四股市继续下跌的原因。

股民还面临哪些风险？

股民担心美国利率会大幅上升。因为一周前美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）已经表示美国经济出现"明显的积极发展"。如果能够继续保持这种状况，央行可能会比原计划更快地提息。一些股票经纪人担心，如果利率上升过快，可能会再次扼杀经济。

德国商业银行投资顾问汉斯·尤尔根·德尔普（Hans-Jürgen Delp）认为"利率问题被夸大"。他说："美联储正在进行着一项超级好的工作。它顺应经济的发展，绝不会扼杀经济。"

但是美国总统特朗普却说美联储疯了。去年底特朗普的税务改革政策使本来就发展良好的经济更上一层楼。但是特朗普也因此必须做好提息的准备，因为美联储并不希望经济发展过热。

意大利的政策扮演着什么角色 ？

特别是在欧洲，人们的目光首先关注的是意大利。德国央行国民经济部主任霍尔施泰因（Michael Holstein）说："这场讨论尚未结束"，"虽然货币基金没有直接受到威胁，但是冲突可能蕴藏着巨大的爆炸力"。

首先，意大利是欧盟第三大经济体。另一方面，意大利政府因其财政预算草案和公共债务的扩大与欧盟产生纠纷。 德国商业银行资本市场投资顾问德尔普认为，"意大利政府将仍然是一个问题因素"。

对新兴国家有哪些影响？

土耳其的经济政策虽然没有引发当前的股市崩溃。但新兴国家通常率先感受到美国货币政策变化。因为如果利率上升，对美元和美国债券的投资将再次具有吸引力。

正因为如此投资者才将资金从风险更大的新兴国家撤出，并将其投资于美国政府债券。这可能会引发新兴市场的进一步动荡。

是否还有其它不确定因素？

过去几天，对英国脱欧的担心有所缓和。与此同时，英国和欧盟似乎有所靠拢。尽管如此，金融市场仍然保持着警惕，因为可能达成的协议还需议会批准。

应抛售哪些股票？

全都应该抛售——除了一些比较保守稳健的股票之外，其中包括拜耳公司的股票。这家勒沃库森农业化学品集团的股票现在大幅升值。原因是其旗下子公司美国孟山都公司可能具有致癌作用的草甘膦除草剂引起的诉讼赔偿金额度有可能降低。与此相对的是，此前一直大幅增值的股票例如像苹果、微软或者英特尔等IT行业或者通讯行业的股票将会面临严重打击。

下一步怎么走？

从目前的情况来看现在很难说下一步该怎么走。对于股票经纪人来说，图表也是一个确定走向的依据。例如股指支撑为11840点。经多次尝试，支撑点告破，随后开始下滑。下一个支撑点可能在11480点。专家们发现目前的股市行情与1929年之前股市大幅上涨的情况相似。不久前，诺贝尔经济奖得主席勒（ Robert Shiller）曾告诫人们防止类似的股灾。但是也有人认为股市遭受重创之际便是大批买进之时。