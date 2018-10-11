全球股市一片惨淡 你需要惊慌吗？

（德国之声中文网）
股市现在何以会暴跌？
解答这个问题，我们必须将金融市场的持续不景气与当前引发股市崩盘的罪魁祸首加以区分。近日国际货币基金组织（IWF）的悲观言论可能是引发此次股市动荡的原因。鉴于中美之间的贸易纠纷，国际货币基金组织先是下调了全球经济的增长预测，之后也是出于对贸易冲突和地缘政治风险的考量，对金融市场有可能突然发生动荡发出警告。这便是导致周三股市崩盘以及周四股市继续下跌的原因。
股民还面临哪些风险？
股民担心美国利率会大幅上升。因为一周前美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）已经表示美国经济出现"明显的积极发展"。如果能够继续保持这种状况，央行可能会比原计划更快地提息。一些股票经纪人担心，如果利率上升过快，可能会再次扼杀经济。
德国商业银行投资顾问汉斯·尤尔根·德尔普（Hans-Jürgen Delp）认为"利率问题被夸大"。他说："美联储正在进行着一项超级好的工作。它顺应经济的发展，绝不会扼杀经济。"
股市有风险，投资需谨慎！
但是美国总统特朗普却说美联储疯了。去年底特朗普的税务改革政策使本来就发展良好的经济更上一层楼。但是特朗普也因此必须做好提息的准备，因为美联储并不希望经济发展过热。
意大利的政策扮演着什么角色 ？
特别是在欧洲，人们的目光首先关注的是意大利。德国央行国民经济部主任霍尔施泰因（Michael Holstein）说："这场讨论尚未结束"，"虽然货币基金没有直接受到威胁，但是冲突可能蕴藏着巨大的爆炸力"。
首先，意大利是欧盟第三大经济体。另一方面，意大利政府因其财政预算草案和公共债务的扩大与欧盟产生纠纷。 德国商业银行资本市场投资顾问德尔普认为，"意大利政府将仍然是一个问题因素"。
对新兴国家有哪些影响？
土耳其的经济政策虽然没有引发当前的股市崩溃。但新兴国家通常率先感受到美国货币政策变化。因为如果利率上升，对美元和美国债券的投资将再次具有吸引力。
正因为如此投资者才将资金从风险更大的新兴国家撤出，并将其投资于美国政府债券。这可能会引发新兴市场的进一步动荡。
是否还有其它不确定因素？
过去几天，对英国脱欧的担心有所缓和。与此同时，英国和欧盟似乎有所靠拢。尽管如此，金融市场仍然保持着警惕，因为可能达成的协议还需议会批准。
应抛售哪些股票？
全都应该抛售——除了一些比较保守稳健的股票之外，其中包括拜耳公司的股票。这家勒沃库森农业化学品集团的股票现在大幅升值。原因是其旗下子公司美国孟山都公司可能具有致癌作用的草甘膦除草剂引起的诉讼赔偿金额度有可能降低。与此相对的是，此前一直大幅增值的股票例如像苹果、微软或者英特尔等IT行业或者通讯行业的股票将会面临严重打击。
下一步怎么走？
从目前的情况来看现在很难说下一步该怎么走。对于股票经纪人来说，图表也是一个确定走向的依据。例如股指支撑为11840点。经多次尝试，支撑点告破，随后开始下滑。下一个支撑点可能在11480点。专家们发现目前的股市行情与1929年之前股市大幅上涨的情况相似。不久前，诺贝尔经济奖得主席勒（ Robert Shiller）曾告诫人们防止类似的股灾。但是也有人认为股市遭受重创之际便是大批买进之时。
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跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！
首日
达克斯指数于1988年7月1日在法兰克福证券交易所正式上市。之前，商业银行、《 股市报》或者《法兰克福汇报》等均登出自己的“综指”反映证券市场的涨落。
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达克斯发明者
他叫梅拉（Frank Mella）。还在《股市报》当记者时，他已为该报发明了一套“指数”。报社委托他为全德国金融市场的股票创建一套综合指数。这便是达克斯诞生的时刻。虽然达克斯正式诞生的日子是1988年7月1日，但从计算角度看，它启动的时间应该是1987年12月30日，起点为1000整点。
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德国最重要的股票综指
直到今天，进入达克斯指数里的是德国企业的前30强：规模最大，经营额最高。达克斯是德国最重要的股票指数，代表了德国上市公司80%的市场资本。
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达克斯与道琼斯不同
每天，从上午9点整到下午17点，电子股票贸易系统Xetray以秒为单位计算着达克斯的市值。可见达克斯也是一种“表现指数”，跟美国的道琼斯不同。道琼斯不计算股票本身的比重，一张股票的分量取决于在它在整个资本化中的比例。
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达克斯家族的“兄弟姐妹”
1994年春季所谓的达克斯100综指诞生。这一综合指数集中了股市100家流动状况最佳的企业，反映它们股值的涨落。1996年代表中型企业的M达克斯问世，内有70家企业；同年H达克斯取代了达克斯100。今天，在达克斯系列里有生态达克斯、Tec达克斯等多种产品。
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1989年10月16日 - 那个黑色星期二
做好长期投资的准备，总会有丰厚的回报， 人们总会听到这样的鼓励。不过过去30年里，股市的涨落波动并不鲜见。1989年10月16日被称为“黑色星期二”，那天，因华尔街股市暴跌，德国市场跟进跳水，仅一天达克斯便猛跌了约13%。
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“小人物”也开始玩股票
1996年11月18日德国电信上市写下德国股市的历史。股民对德国电信股票的需求量是当年首发量的5倍。从此“小人物”也希望用股票发家致富。电信上市后的3年零3个月里，电信股值涨了近3倍。图为当年德国电信总裁索默尔（Ron Sommer）为上市作广告。
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新市场暂短的繁荣
1997年3月，股市牛气冲天，“新市场”诞生了，企业上市成了“时尚”。1999年132家企业上市。作为比较，2017年只有12家。
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告别股市好风光
2000年3月，达克斯冲高至8136,16。不久后发生了9.11事件（2001年），达克斯迅速下跌了9个百分点，之后大多数股票一蹶不振。2002年一年里，达克斯下跌了44%，成为下降幅度最大的年份。暂时告别股市好风光。
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新市场寿终正寝
“新市场”丑闻不断，损失巨大。2003年初，技术股票全线崩溃。当年3月21日，新市场静悄悄地关闭了。
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2007年冲刺顶峰失败
2003年3月，达克斯落到2200点以下，几乎是1995年11月时的市值。此后，世界经济开始复苏，人们又开始对企业建立信心，2007年夏天，达克斯几乎赶上2000年的8000多点。但此次向顶峰的冲刺失败，跌得很惨。
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9个月里达克斯损失56%
2008年9月15日美国雷曼兄弟投资银行破产引发世界金融危机。不到一个月，达克斯开始保卫战，同接连不断的“黑日”展开搏斗。到了2009年3月9日，同2007年7月13日的8000点高峰相比，达克斯损失了56%。此后不久，美联储开始货币宽松政府，大印钞票，再后，世界经济逐渐恢复起来。
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迄今的纪录: 13.596点
欧洲央行开始廉价货币政策后，2014年6月5日达克斯首次越过10000点大关。2015年1月22日欧洲央行宣布购买问题国家的债券，当天达克斯涨至10400点。而迄今为止达克斯的最佳表现是在2018年1月23日，那天它创下的新高为13596。
作者: Insa Wrede