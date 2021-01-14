全球聚焦美「印太战略」专家：拜登可望延续多数策略

(德国之声中文网) 虽然距离卸任仅剩不到一周，但特朗普政府近期却频频在亚太地区的政策上，做出令人出乎意料之举。既美国国务卿蓬佩奥9日宣布取消美国对台美官员交流做出的限制後，白宫12日又提早数十年解密一份与2018年制定的美国印太战略框架相关的国安文件。

部分专家认为，特朗普政府在卸任前提前解密该国安文件，是为了让拜登政府上台後，某种程度上必须延续特朗普执政时期制定的印太战略。史丹福大学胡佛研究所亚太安全倡议项目主持人祁凯立告诉德国之声，拜登政府未来如果要舍弃印太战略中的部分内容，会被迫在公众都熟悉战略内容的前提下，做出相关决定。

他说：「白宫12日的决定等於是让拜登政府在亚太地区的安全策略上，变得有点绑手绑脚。在他们公开了印太战略的完整内容後，拜登政府未来若想放弃战略的部分内容，必须考量到相关决定带来的政治效应。」

从12日解密的印太战略国安文件来看，祁凯立认为，特朗普政府过去四年的亚太政策已从本质上改变了美国的决策者如何看待中国议题。他说：「现在共和党与民主党对於如何定位中国已达成共识，也就是中国是个潜在的竞争者，且可能对美国的全球利益构成威胁。我认为拜登上台後，美国政界会延续这套思维。」

然而，祁凯立也提到，虽然特朗普政府制定的印太战略是份重要且有一致性的文件，但是由於特朗普本人的考量常常与他的国安团队的决策产生歧见，导致他的国安团队常常在特朗普制造外交问题後，必须想办法替他「止血」。

他告诉德国之声：「其中一个很好的例子是，当特朗普的政府团队试图在亚太地区强化与盟国的关系时，特朗普却在推特上发文表示，部分盟国应该因美军进驻当地，而付更多钱给美国。此外，他还称盟国一直占美国便宜。特朗普这样的作法完全与印太战略的目标背道而驰。」

不过祁凯立认为，印太战略中的很多指标与拜登上任後希望达成的目标吻合，所以他预期拜登上任後的亚太政策，应该不会与特朗普的印太战略相差太多。

第一岛链的重要性

在12日解密的国安文件中，美国特别提到了防止中国取得第一岛链内的持续制空权和制海权，以及保卫包含台湾在内的盟国的安全。祁凯立指出，如果美国能确定第一岛链都由其盟国所控制，那麽他们便能防止中国把军事势力扩展至西太平洋。他告诉德国之声：「而如果台湾不在中国的掌控之下，中国要向外扩展军力会变得非常困难。」

祁凯立解释，台湾对美国来说之所以重要，是因为如果中国成功掌控台湾，便会对美国在第一岛链的其他盟国造成威胁。他说：「以日本为例，如果中国成功占领台湾，那麽中国便会对日本带来严重的安全威胁。即便台湾对美国来说在战略意义上可能没那麽重要，但是当中国对美国盟友造成严重威胁时，美国仍必须介入。」

拜登创造印太地区的专职

与此同时，多家媒体广泛报导，下周即将就任美国总统的拜登将在国家安全委员会内，新设置一个「印太地区协调官」的职位，并指派奥巴马执政时期的前助理国务卿坎博（Kurt Campbell）出任此职位。

华盛顿邮报引述白宫的消息人士指出，坎博的新职位将高於国家安全委员会主任级别，并拥有广泛的管理权限。据传，坎博将负责与亚洲跟中国相关的议题。祁凯立表示，坎博在奥巴马担任总统时期，便曾在国务院负责亚洲相关事务，所以他在亚太地区有很棒的名声。同时，他也熟悉中国相关事务。

祁凯立告诉德国之声：「在处理中国相关的议题上，坎博是个出了名的务实主义者。他也与美国在亚太地区的多个盟国都合作过，所以他在亚太地区有很好的名声。」

祁凯立还说，拜登在国安委员会中创造这个新职位，让坎博能够吸引更多在印太地区事务上与他有类似看法的人才加入拜登团队。他分析：「这可能表示拜登的印太战略团队中，会有一群了解美中关系里各种挑战的专家。这些专家会了解美国在印太地区的重要资产与弱点为何，并运用务实的方法将美国的优势发挥到极致。」

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