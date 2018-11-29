全球聚焦特习会 G20面对考验

（德国之声中文网）20国集团领导人第十三次峰会于11月30日当地时间中午在布宜诺斯艾利斯开幕，包括美国总统特朗普、俄罗斯总统普京、日本首相安倍晋三在内的20国集团领导人参加了由阿根廷总统马克里主持的会晤。峰会的官方主题是"为公平与可持续发展凝聚共识"，但是全世界的目光都聚焦在美中贸易争端以及周六的"特习会"之上。

中国国家主席习近平在峰会上发表了讲话，首先强调的第一个要点就是坚持开放合作，维护多边贸易体制。他警告，2018年全球货物贸易量增速可能下滑0.3%。同时他表示，中国赞成对世贸组织WTO进行必要的改革，但强调要保障"发展中国家发展利益和政策空间"，不搞"一言堂"。

在上个月召开的世贸组织会议上，中美两国针锋相对。中国驻世界贸易组织大使张向晨当时指出"有国家想以改革名义，对中国施紧箍咒"，影射美国针对中国的指责。美国要求WTO打击给予国有企业补贴，钢铁产能过剩，及"某些国家"逼迫外国投资者以授权高价值技术来换取进入市场机会的不当手段。

习近平在周五的讲话中还呼吁各方坚持伙伴精神，"发达经济体在采取货币和财政政策时，应该更加关注并努力减少对新兴市场国家和发展中国家的冲击"。习近平也特地在演讲中许诺"继续支持非洲发展，帮助非洲加强基础设施建设和互联互通，推进新工业化进程"。可见中国近年来大力加强在非洲的投资和扩大影响力的决心不变，尽管与之相关的非议也越来越多。

不过，本次G20峰会最受关注的却是会场之外的"特习会"。在当地时间周六晚，特朗普和习近平共进晚餐期间的谈话无疑会带来全球性的影响。两个世界最大经济体的国家领导人之间达成了什么协议--或者是没有达成协议--都会决定各大股市的涨或跌，决定到世界经济能否从美中两国贸易争端的剑拔弩张中获得些许缓和迹象。

习近平2017年11月在北京接待特朗普

对于特朗普和习近平来说，这顿晚餐任务艰巨，他们需要为两国之间的贸易战寻求一个和解的出路，同时也要顾及各自的国内政治舆论。据美联社报道，特朗普周五对于双方达成协议表示乐观："现在有一些好的征兆。……让我们看看接下来会发生什么。"

“特朗普需避免重蹈新加坡峰会的覆辙”

清华-卡内基全球政策中心主任韩磊（Paul Haenle）在特习会开始前夕向德国之声表示，为防止贸易、经济和安全关系进一步恶化，两国领导人必须克服许多障碍。这位曾经在小布什和奥巴马政府任职的国际政治学者强调："若能达成协议，这一协议需要解决正在产生影响的结构性问题，因为这些问题将决定两国关系未来的健康发展。这些问题也受到了国际社会的共同关注，涉及在市场准入、知识产权和产业政策等方面的不公平行为。"

韩磊认为，如果仅仅得到中国购买更多美国产品或作出在不明确的时间表下完成某些模糊承诺的协议，那么将无法真正解决问题，并且会进一步损害未来几年中美关系的发展。回顾之前"特金会"之后朝鲜无核化进程缓慢的经验，他强调特朗普总统需要"避免再犯他在新加坡峰会上犯过的错误--即设定非常高的目标，但最后带回的实际成果乏善可陈"。

在周五的峰会之余，特朗普以罕见的"三边会晤"形式，同时会见了日本首相安倍晋三和印度总理莫迪。美联社指出，在会见习近平之前举行这一会谈，具有明确的象征意义：特朗普政府在对抗中国的地区霸权方面，找到了共同的盟友。

今年的20国集团峰会迎来了十周年，然而这个在2008年全球金融危机背景下成立起来的国际机制面临严峻挑战。随着民族主义情绪在许多国家的高涨，在全球总人口中占据三分之二比例的20个工业国家和新兴工业国家，能否有力量经过协商解决贸易争端和其它的地缘政治分歧，将是一大考验。

据路透社报道，各方目前仍然在为峰会联合公告中涉及贸易、移民和气候保护等议题内容的措辞而寻找共识，而在往年，公告文稿通常都是在峰会之前就已经确定。