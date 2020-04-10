全球经济雪崩 新大萧条來臨

(德国之声中文网) 国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)4月9日表示，在新冠疫情影响之下，除了少数国家之外，所有国家的收入都将下降，并敦促各国政府提出企业和家庭的「救命方案」。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔(Jerome Powell)宣布，美国政府提供2.3万亿美元融资。他说:「在这段经济活动受限的时期，我们将尽可能多地提供救济和稳定。」

他警告，美国失业率急剧攀升，自3月中旬以来，已有近1700万美国人失去工作。

欧洲的情况类似，法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)表示，尽管已按计划提出1千亿欧元(约1090亿美元)纾困方案，但他预计法国GDP今年将下降6%。



世界贸易组织也发出警讯说:「这将是我们有生以来最严重的经济衰退」。

西班牙和意大利正在寻求欧盟伙伴的援助，以重建经济，但柏林拒绝了联合借贷的想法，荷兰则阻挠妥协的方案。

但欧盟在周四晚间进行本周第二次深夜危机会谈后，对于疫情重灾区成员获得资金的条款达成一致。

意大利总理孔特暗示，欧盟的未来岌岌可危。他说:「如果我们不抓住机会为欧盟注入新的活水，那么欧盟解体的风险是真实存在的。」

欧洲央行负责人拉加德(Christine Lagarde)表示，部长们必须构思出一个足够大的计划来应对挑战，并警告说:「如果不把所有国家都治好，其他国家就会受到影响。」

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卫生专家指出，封城对于减缓病毒的传播速度而言至关重要，却也冻结了经济活动，让欧洲的企业陷入困顿。

像是德国汉莎航空就表示公司每小时损失1百万欧元，需要国家援助。

此外疫情也为世界能源市场增添了不稳定性。4月9日，沙特等OPEC组织成员国与包括俄罗斯在内的其他伙伴举行会议，讨论减产以提振油价。

油价在会议开始时大幅上涨，延续了稍早的大涨势头，但随后回落，最后是小幅上涨。

邹宗翰/张慈 (法新社)